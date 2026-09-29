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'Acı çekmek zorundalar' - Eski Manchester City başkanı David Bernstein, itirazın başarısız olması halinde Manchester City'nin Premier League'den ihraç edilmesini talep etti
Bernstein en ağır yaptırımı talep etti
Bernstein, tarihi nitelikteki suçlu kararına karşı yaptıkları itiraz başarısız olursa Manchester City'nin Premier League'de kalamayacağını öne sürdü. Kulüp kısa süre önce finansal düzenlemelerin 115 ayrı ihlalinden suçlu bulundu; Bernstein da BBC Radio 5 Live'a verdiği tutkulu röportajda bu gelişmeyi "inanılamayacak kadar mahkûm edici" olarak nitelendirdi.
İçten bir dürüstlükle konuşan Bernstein, komisyonun bulgularının ardından kulüpteki mevcut yönetimin görevine devam edip etmemesi gerektiğini sorguladı. "Bu, inanılamayacak kadar mahkûm edici. İlk aklıma gelen şu oldu: Yönetim kurulu devam etmeli mi? İşin içinde olan kişiler derhal görevden uzaklaştırılmalı mı?" diye sordu. "Çok, çok ciddi. Bence gerçekten korkunç. Avukatlar arasında inkâr et, inkâr et, inkâr et şeklinde bir düşünce okulu var ama bu, bir ligin parçası olan bir futbol kulübü ve burada ligin tüm güvenilirliği tehlikede. [Bunun köklü bir dolandırıcılık biçimi olduğunu söyleyecek kadar] ileri giderim ve eğer öyleyse, ben avukat değilim ama düşünce olarak bu, futbol otoritelerini aşan kadar ciddi bir şey."
Şöyle devam etti: "Yaptırımlar sadece mali olamaz, dolayısıyla bunun çok ötesinde olmalı. İtiraz başarısız olursa Manchester City ligde kalamaz, bedelini ödemek zorunda. Bunu da bir taraftar ve fan olarak söylüyorum."
Sistematik kural ihlallerinin yaşandığı bir on yıl
Bağımsız komisyonun ortaya çıkardığı ihlallerin boyutu, sporun tarihinde eşi benzeri görülmemiş düzeyde; kulübün yurt içinde yaklaşık on yıla yayılan hakimiyet dönemini kapsıyor. Premier League'in soruşturması, kulübün harcama sınırlarını aşmak için başta yapay mali düzenlemeler olmak üzere karmaşık bir plan yürüttüğü sonucuna vardı.
Komisyonun bulguları, City'nin gerçek finansman kaynağını gizlemenin bir yolu olarak çok sayıda ticari ortakla "sahte sözleşmeler" ayarladığını öne sürdü; bu finansmanın £830m'i aştığı bildirildi. Bu ifşaatlar, söz konusu dönemde kulübün kazandığı çok sayıdaki kupa üzerinde gölge oluşturdu ve hem rakip takım taraftarlarından hem de eski oyunculardan geriye dönük adım çağrılarına yol açtı.
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Masters, Premier League davasını savundu
Premier League CEO'su Richard Masters, kararın önemine ilişkin açık sözlü bir tutum sergiledi ve bunu tüm üye kulüpler için eşit şartların sağlanması adına gerekli bir adım olarak çerçeveledi. Karara ilişkin resmî açıklamasında Masters, ihlallerin sistematik niteliğini ve ligin kendi kurallarını uygulama konusundaki kararlılığını vurguladı. Masters, "Temel karar, bu dönemde Manchester City'de neler yaşandığına ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kulübün Premier League kurallarını yaklaşık on yıl boyunca sistematik olarak nasıl ihlal ettiğini detaylandırıyor" dedi.
"Ayrıca bu, Premier League'in Manchester City'ye karşı bu davayı takip etme kararını da haklı çıkarıyor. Bugüne kadarki süreç hem uzun hem de zorlu olsa da Lig, gerçeklerin bağımsız şekilde ortaya konulması konusunda kararlılığını korudu."
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City, 'güvensiz' kararına karşı mücadele sözü verdi
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Manchester City, bulguları sineye çekmedi ve komisyonun vardığı sonuçlara karşı hemen sert bir karşı hamle başlattı. Kulüp, karar karşısında "hayal kırıklığı ve şaşkınlık" duyduğunu belirten sert ifadeli bir açıklama yayımlarken, sekiz yıllık süreç boyunca tamamen masum olduğunu savunmayı sürdürdü.
Kulüp, resmi yanıtında sözünü sakınmadı ve komisyonun görüşünü temelden kusurlu olarak niteledi. Manchester City sert bir resmi açıklama yayımladı ve açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manchester City FC, bugün yayımlanan Premier League Komisyonu'nun görüşü karşısında hem hayal kırıklığına uğramış hem de şaşkınlık içindedir. Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir kanıt bütünü mevcuttur."
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