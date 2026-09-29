'Acı çekmek zorundalar' - Eski Manchester City başkanı David Bernstein, itirazın başarısız olması halinde Manchester City'nin Premier League'den ihraç edilmesini talep etti

Bernstein, tarihi nitelikteki suçlu kararına karşı yaptıkları itiraz başarısız olursa Manchester City'nin Premier League'de kalamayacağını öne sürdü. Kulüp kısa süre önce finansal düzenlemelerin 115 ayrı ihlalinden suçlu bulundu; Bernstein da BBC Radio 5 Live'a verdiği tutkulu röportajda bu gelişmeyi "inanılamayacak kadar mahkûm edici" olarak nitelendirdi.

İçten bir dürüstlükle konuşan Bernstein, komisyonun bulgularının ardından kulüpteki mevcut yönetimin görevine devam edip etmemesi gerektiğini sorguladı. "Bu, inanılamayacak kadar mahkûm edici. İlk aklıma gelen şu oldu: Yönetim kurulu devam etmeli mi? İşin içinde olan kişiler derhal görevden uzaklaştırılmalı mı?" diye sordu. "Çok, çok ciddi. Bence gerçekten korkunç. Avukatlar arasında inkâr et, inkâr et, inkâr et şeklinde bir düşünce okulu var ama bu, bir ligin parçası olan bir futbol kulübü ve burada ligin tüm güvenilirliği tehlikede. [Bunun köklü bir dolandırıcılık biçimi olduğunu söyleyecek kadar] ileri giderim ve eğer öyleyse, ben avukat değilim ama düşünce olarak bu, futbol otoritelerini aşan kadar ciddi bir şey."

Şöyle devam etti: "Yaptırımlar sadece mali olamaz, dolayısıyla bunun çok ötesinde olmalı. İtiraz başarısız olursa Manchester City ligde kalamaz, bedelini ödemek zorunda. Bunu da bir taraftar ve fan olarak söylüyorum."



