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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

'Acı çekmek zorunda' - Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Ipswich galibiyetinde Jeremy Jacquet'i sahada bırakma yönündeki acımasız kararını açıkladı

J. Jacquet
A. Iraola
Liverpool
Premier Lig

Andoni Iraola, Liverpool'ın Ipswich Town karşısında zorlukla aldığı galibiyette Jeremy Jacquet'ye neden acımasız bir yaklaşım sergilediğini açıkladı. Genç savunmacı kırmızı karta yaklaşmış olsa da Liverpool teknik direktörü, Fransız oyuncunun Anfield'daki uzun vadeli gelişimine katkı sağlamak için bu baskıya dayanması gerektiğinde ısrar etti.

  • Portman Road'da hesaplanmış bir risk

    Iraola, kulübün sezonun ilk Premier League galibiyeti olan Ipswich Town karşısındaki 2-0’lık zaferde, Jacquet’i sahada tutma kararına açıklık getirdi. Jacquet, 52. dakikada Emersonn’a yaptığı yüksek ayaklı müdahalenin ardından sarı kart gördü ve gerilim kısa süre sonra daha da arttı. Fransız oyuncu, Ipswich Liverpool’un savunma hattını aşmaya çalışırken Brezilyalı hücum oyuncusunu çekip yere düşürdüğü pozisyonda ikinci sarı karttan belki de şanslı şekilde kurtuldu.

    Pek çok teknik direktör sarı kartı bulunan genç bir savunmacıyı oyundan alarak temkinli davranmayı tercih edebilirdi, ancak Iraola farklı bir yol seçti. Bu yaz Rennes’ten Liverpool’a katılan 21 yaşındaki Fransız oyuncu, hem fiziksel durumunu hem de disiplinini sınayan ikinci yarıdaki sert mücadelenin tam ortasında kaldı.

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    Ateşin içinde form tutmak

    Iraola, maç sırasında düşünce süreci hakkında açık konuştu ve Jacquet zorlanmaya başladığında değişiklik yapmayı düşündüğünü kabul etti. Ancak İspanyol teknik adam, savunmacının gereken seviyeye ulaşmasının tek yolunun yorgunluk ve zorlukların içinden geçmek olduğuna inanıyor. Jacquet, Liverpool'un ligdeki ilk iki maçına ilk 11'de başladı ancak fiziksel olarak iki karşılaşmayı da tamamlayamadı; Newcastle United'a karşı 69 dakika, Nottingham Forest ile berabere biten maçta ise 76 dakika sahada kaldı.

    "Her stoper için Virgil ile birlikte oynamak bir ders ve bir ustalık sınıfıdır. Jeremy ilk tam maçını oynadı. Fiziksel olarak ilk iki maçı bitiremedi," dedi Iraola, Sky Sports'a. "Bugün ikinci yarıda tereddüt ettiğim bir an vardı ama bence acı çekmesi ve bu dönemlerden geçmesi gerekiyor. Maçı iyi bitirdi ve fiziksel durumunu yavaş yavaş geliştirmeye devam edecek."

  • Savunmadaki direnç ve hücumdaki parlamalar

    Disiplin cephesindeki dramanın ötesinde Jacquet, Liverpool'un bu yaz onu neden Anfield'a getirmek için bu kadar istekli olduğunu gösterdi. Leif Davis'in Abdul Fatawu'nun ortasını yeniden tehlike bölgesine kafayla indirmesinin ardından Emersonn'un vuruşunu engellemek için mükemmel bir sezgi ortaya koydu. Virgil van Dijk, Ronald Araujo ve Milos Kerkez ile oluşturduğu ortaklık, maç ilerledikçe giderek daha sağlam göründü ve diğer uçta Alexander Isak'ın galibiyeti getirmesinin temelini hazırladı.

    Jacquet ayrıca, Iraola'nın modern, topla oyun kurabilen savunmacılarından talep ettiği teknik kalitenin de bir yansımasını sundu. İkinci yarıdaki bir pozisyonda, Ipswich hatları arasından Florian Wirtz'i bulan isabetli bir dikine pas gönderdi. Alman orta sahanın ardından çektiği vole kurtarılmış olsa da bu atak, Jacquet'nin takımı savunmadan hücuma taşıma becerisini öne çıkardı.

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  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Avrupa'daki sınavlara doğru

    Ipswich engelinin başarıyla aşılması, fikstür yoğunlaşmaya başlarken Jacquet’nin özgüvenine büyük bir katkı sağlıyor. Portman Road’daki gol yemeden alınan sonuç, Iraola’ya genç oyuncusunun oyunun kontrolden çıkmasına izin vermeden zorlu bir bölümü atlatabileceğini gösterdi; bu da kulüp yurt içi yükümlülüklerle Avrupa kupalarını dengelerken kritik önem taşıyacak. Çarşamba günü Atletico Madrid’e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşırken, tüm savunma hattının fiziksel durumu sınanacak. Jacquet’nin artık 90 dakikayı tamamlayabilmesi, Iraola’ya üst düzey rakiplere karşı kadrosunda rotasyon yaparken daha fazla taktiksel esneklik sağlıyor.

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