Iraola, kulübün sezonun ilk Premier League galibiyeti olan Ipswich Town karşısındaki 2-0’lık zaferde, Jacquet’i sahada tutma kararına açıklık getirdi. Jacquet, 52. dakikada Emersonn’a yaptığı yüksek ayaklı müdahalenin ardından sarı kart gördü ve gerilim kısa süre sonra daha da arttı. Fransız oyuncu, Ipswich Liverpool’un savunma hattını aşmaya çalışırken Brezilyalı hücum oyuncusunu çekip yere düşürdüğü pozisyonda ikinci sarı karttan belki de şanslı şekilde kurtuldu.

Pek çok teknik direktör sarı kartı bulunan genç bir savunmacıyı oyundan alarak temkinli davranmayı tercih edebilirdi, ancak Iraola farklı bir yol seçti. Bu yaz Rennes’ten Liverpool’a katılan 21 yaşındaki Fransız oyuncu, hem fiziksel durumunu hem de disiplinini sınayan ikinci yarıdaki sert mücadelenin tam ortasında kaldı.