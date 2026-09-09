'Acı çekeceğiz!' - Yaya Toure, PSG sınavı öncesi Slovan Bratislava'dan cesaret ve tutku istedi

Fildişi Sahilli teknik adam, oyuncularının Avrupa'nın en büyük sahnesinde kendilerini kanıtlamaya çalışırken ev sahibi ekibin yıldızlarla dolu kadrosu karşısında hiç korku göstermemesi gerektiğinde ısrar etti.

Fransa'nın başkentinde kendilerini bekleyen meydan okumayla motive olan Toure, muhabirlere şöyle dedi: "Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynuyoruz; kadrolarında [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue ve diğerleri var ama korkmalarını istemiyorum. Bir, iki ya da üç kez geçilebilirler ama oyunun içinde kalmaları gerekiyor. Maçtan sonra onlara ne öğrendiklerini ve neyi iyi yaptıklarını soracağım."

Takımının karşılaşacağı büyük baskının tamamen farkında olan 43 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara zor anlar yaşatmalıyız. Cesur, kararlı, tutkulu olmalıyız. Hatalar yapacağız, acı çekeceğiz ama takımımın nasıl performans göstereceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."