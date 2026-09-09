Branislav Racko
Çeviri:
'Acı çekeceğiz!' - Yaya Toure, PSG sınavı öncesi Slovan Bratislava'dan cesaret ve tutku istedi
Slovak şampiyonlar Paris'e gidiyor
Bratislava, çarşamba akşamı lig aşamasındaki açılış maçında Parc des Princes'te son şampiyon PSG ile karşılaşmak için zorlu bir deplasmana çıkıyor. Slovak ekip, zorlu bir eleme sürecinin ardından Iberia Tbilisi, Mjallby ve Celje'yi eleyerek ana turnuvada yer alma hakkı kazandı. Bu karşılaşma aynı zamanda Toure için de tarihi bir dönüm noktası anlamına geliyor; Toure, Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın başında sahaya çıkan ilk Afrikalı teknik direktör oluyor.
- Branislav Racko
Teknik direktör, korkusuz bir performans talep ediyor
Fildişi Sahilli teknik adam, oyuncularının Avrupa'nın en büyük sahnesinde kendilerini kanıtlamaya çalışırken ev sahibi ekibin yıldızlarla dolu kadrosu karşısında hiç korku göstermemesi gerektiğinde ısrar etti.
Fransa'nın başkentinde kendilerini bekleyen meydan okumayla motive olan Toure, muhabirlere şöyle dedi: "Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynuyoruz; kadrolarında [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue ve diğerleri var ama korkmalarını istemiyorum. Bir, iki ya da üç kez geçilebilirler ama oyunun içinde kalmaları gerekiyor. Maçtan sonra onlara ne öğrendiklerini ve neyi iyi yaptıklarını soracağım."
Takımının karşılaşacağı büyük baskının tamamen farkında olan 43 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara zor anlar yaşatmalıyız. Cesur, kararlı, tutkulu olmalıyız. Hatalar yapacağız, acı çekeceğiz ama takımımın nasıl performans göstereceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Toure, Enrique mücadelesinin tadını çıkarıyor
Toure, rakip teknik direktör Luis Enrique için de övgü dolu sözler kullandı ve İspanyol çalıştırıcının PSG'yi üst üste kıtasal şampiyonluklara taşıyarak elde ettiği dikkat çekici başarıya vurgu yaptı. Deneyimli teknik adama duyduğu hayranlığı dile getiren eski Barcelona orta sahası, "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Onun takımına karşı oynamak bir zevk. İyi bir gösteri ortaya koymaya çalışacağız ve kendisine büyük saygı duyuyoruz" dedi.
- Branislav Racko
Her iki tarafı da kritik bir toparlanma bekliyor
Üst üste alınan iki iç lig yenilgisinin ardından hızla toparlanmak zorunda olan Bratislava'yı zorlu bir sınav bekliyor; bu sonuçlar onları puan tablosunda dördüncü sıraya düşürdü. Bu arada PSG, sezona durgun bir başlangıç yapıp Ligue 1'de 13. sıraya geriledikten sonra özgüvenini yeniden kazanmak için güçlü bir performans hedefliyor. Paris'e yapılacak zorlu deplasman yolculuğu, Toure'nin ekibi için iç sahadaki Super Liga görevlerine dönmeden önce karakterlerini ölçen önemli bir gösterge olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun