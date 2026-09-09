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imago-sport-1082600439.jpgBranislav Racko
Adhe Makayasa

Çeviri:

'Acı çekeceğiz!' - Yaya Toure, PSG sınavı öncesi Slovan Bratislava'dan cesaret ve tutku istedi

Y. Toure
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Şampiyonlar Ligi
1. Liga
1. Lig

Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure, son şampiyon Paris Saint-Germain deplasmanına giderken oyuncularını yoğun baskının yaşanacağı bir geceye hazırlanmaları konusunda uyardı. Eski Barcelona orta sahası, dünya çapında yıldızlarla dolu bir kadroya karşı ayakta kalabilmek için takımının büyük karakter ortaya koyması gerektiğinde ısrar etti.

  • Slovak şampiyonlar Paris'e gidiyor

    Bratislava, çarşamba akşamı lig aşamasındaki açılış maçında Parc des Princes'te son şampiyon PSG ile karşılaşmak için zorlu bir deplasmana çıkıyor. Slovak ekip, zorlu bir eleme sürecinin ardından Iberia Tbilisi, Mjallby ve Celje'yi eleyerek ana turnuvada yer alma hakkı kazandı. Bu karşılaşma aynı zamanda Toure için de tarihi bir dönüm noktası anlamına geliyor; Toure, Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın başında sahaya çıkan ilk Afrikalı teknik direktör oluyor.

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  • imago-sport-1082192939.jpgBranislav Racko

    Teknik direktör, korkusuz bir performans talep ediyor

    Fildişi Sahilli teknik adam, oyuncularının Avrupa'nın en büyük sahnesinde kendilerini kanıtlamaya çalışırken ev sahibi ekibin yıldızlarla dolu kadrosu karşısında hiç korku göstermemesi gerektiğinde ısrar etti.

    Fransa'nın başkentinde kendilerini bekleyen meydan okumayla motive olan Toure, muhabirlere şöyle dedi: "Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynuyoruz; kadrolarında [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue ve diğerleri var ama korkmalarını istemiyorum. Bir, iki ya da üç kez geçilebilirler ama oyunun içinde kalmaları gerekiyor. Maçtan sonra onlara ne öğrendiklerini ve neyi iyi yaptıklarını soracağım."

    Takımının karşılaşacağı büyük baskının tamamen farkında olan 43 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara zor anlar yaşatmalıyız. Cesur, kararlı, tutkulu olmalıyız. Hatalar yapacağız, acı çekeceğiz ama takımımın nasıl performans göstereceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

  • Toure, Enrique mücadelesinin tadını çıkarıyor

    Toure, rakip teknik direktör Luis Enrique için de övgü dolu sözler kullandı ve İspanyol çalıştırıcının PSG'yi üst üste kıtasal şampiyonluklara taşıyarak elde ettiği dikkat çekici başarıya vurgu yaptı. Deneyimli teknik adama duyduğu hayranlığı dile getiren eski Barcelona orta sahası, "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Onun takımına karşı oynamak bir zevk. İyi bir gösteri ortaya koymaya çalışacağız ve kendisine büyük saygı duyuyoruz" dedi.

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  • imago-sport-1081361230.jpgBranislav Racko

    Her iki tarafı da kritik bir toparlanma bekliyor

    Üst üste alınan iki iç lig yenilgisinin ardından hızla toparlanmak zorunda olan Bratislava'yı zorlu bir sınav bekliyor; bu sonuçlar onları puan tablosunda dördüncü sıraya düşürdü. Bu arada PSG, sezona durgun bir başlangıç yapıp Ligue 1'de 13. sıraya geriledikten sonra özgüvenini yeniden kazanmak için güçlü bir performans hedefliyor. Paris'e yapılacak zorlu deplasman yolculuğu, Toure'nin ekibi için iç sahadaki Super Liga görevlerine dönmeden önce karakterlerini ölçen önemli bir gösterge olacak.

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