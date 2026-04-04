Acı bir yenilgi: Mbappé sınavda başarısız oldu... Mallorca ise yaşlı yıldızın zayıf noktasını iyi değerlendirdi

Real Madrid'in ev sahibi Real Mallorca'ya karşı aldığı beklenmedik mağlubiyet, çeşitli nedenlerle büyük yankı uyandırdı; bunların başında, bu yenilginin La Liga'da küme düşme potasından kurtulmak için mücadele eden bir takımdan gelmesi geliyor.
Mallorca, La Liga'nın 30. haftasında Cumartesi öğleden sonra Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Lider Barcelona, bu akşam aynı turda Atlético Madrid'i yenmesi halinde rakibiyle arasındaki farkı 7 puana çıkarma fırsatı yakaladı.
Bu şok yenilgi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı için önümüzdeki Salı günü Bernabéu Stadyumu'nda Bayern Münih ile oynanacak beklenen maçtan birkaç gün önce geldi.
