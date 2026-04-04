Acı bir yenilgi: Mbappé sınavda başarısız oldu... Mallorca ise yaşlı yıldızın zayıf noktasını iyi değerlendirdi

Kylian Mbappé için bu maç, fiziksel kondisyonuna ve forma girme sürecine ilişkin önemli bir sınav niteliğindeydi.

Fransız forvet son zamanlarda diz problemleri yaşıyordu, ancak buna rağmen ilk yarıda tehlikeli oldu, ancak Mallorca kalecisi Leo'nun güçlü müdahaleleriyle iki kez (22. ve 25. dakikalarda) gol fırsatlarını kaçırdı.

İkinci yarıda da Leo, Mbappé'yi bir kez daha alt etti (55. dakika) ve Real Madrid'in yıldızı, birkaç kez koşuya ara vererek kondisyonunun tam olmadığını gösterdi.