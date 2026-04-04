Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

Çeviri:

Acı bir yenilgi: Mbappé sınavda başarısız oldu... Mallorca ise yaşlı yıldızın zayıf noktasını iyi değerlendirdi

Mallorca - Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
Real Madrid - Bayern Münih
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
A. Ruediger
K. Mbappe
İspanya
Almanya
Fransa

Real Madrid, Bayern maçı öncesinde tökezliyor

Real Madrid'in ev sahibi Real Mallorca'ya karşı aldığı beklenmedik mağlubiyet, çeşitli nedenlerle büyük yankı uyandırdı; bunların başında, bu yenilginin La Liga'da küme düşme potasından kurtulmak için mücadele eden bir takımdan gelmesi geliyor.

Mallorca, La Liga'nın 30. haftasında Cumartesi öğleden sonra Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Lider Barcelona, bu akşam aynı turda Atlético Madrid'i yenmesi halinde rakibiyle arasındaki farkı 7 puana çıkarma fırsatı yakaladı.

Bu şok yenilgi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı için önümüzdeki Salı günü Bernabéu Stadyumu'nda Bayern Münih ile oynanacak beklenen maçtan birkaç gün önce geldi.

  • Arbeloa'nın rotasyonu... Önemli eksiklikler

    Uluslararası basın, Real Madrid'in Mallorca karşısında yaşadığı aksiliklere odaklandı; özellikle Alman gazeteleri, Beyazlar'ın performansındaki düşüşe büyük ilgi gösterdi.

    Bild gazetesi, maçla ilgili analizinde Real Madrid'in Bayern Münih ile karşılaşmadan önce bu "acı yenilgiyi" beklemediğini belirtti ve şöyle devam etti:

    Çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanacak kritik maç öncesinde, Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa başlangıçta rotasyona başvurdu.

    Vinicius Junior ve Jude Bellingham maça yedek kulübesinde başladı ve ancak ikinci yarıda (59. dakika) oyuna girdi – o anda Real Madrid bir gol gerideydi.

    Bellingham, uluslararası ara öncesinde uyluk problemleri nedeniyle forma giyememişti. Şimdi ise sahalara geri döndü. Real Madrid ayrıca, cezası nedeniyle Federico Valverde'den yoksun olarak oynamak zorunda kaldı.

    Ayrıca, as kaleci Thibaut Courtois kas yırtığı nedeniyle kadroda yer almıyor ve Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde forma giyemeyecek. Onun yerine kalede 27 yaşındaki André Lunin yer alacak.

    • Reklam

  • Mbappé'nin sınavı... Biriken sorunlar

    Kylian Mbappé için bu maç, fiziksel kondisyonuna ve forma girme sürecine ilişkin önemli bir sınav niteliğindeydi.

    Fransız forvet son zamanlarda diz problemleri yaşıyordu, ancak buna rağmen ilk yarıda tehlikeli oldu, ancak Mallorca kalecisi Leo'nun güçlü müdahaleleriyle iki kez (22. ve 25. dakikalarda) gol fırsatlarını kaçırdı.

    İkinci yarıda da Leo, Mbappé'yi bir kez daha alt etti (55. dakika) ve Real Madrid'in yıldızı, birkaç kez koşuya ara vererek kondisyonunun tam olmadığını gösterdi.

  • Yaşlı Rüdiger… ve son metrelerdeki kargaşa

    Bild gazetesi şöyle devam etti: "İlk yarının bitimine az kala Mallorca beklenmedik bir şekilde öne geçti: Morlanis, ceza sahası içinden kimseye engel olamadan bir gol attı (41. dakika), Rüdiger ise oyuna etkili bir şekilde müdahale edemedi – ve oldukça yaşlı görünüyordu."

    Ve şöyle devam etti: "Maçın son dakikalarında durum kaosa dönüştü: Önce Militão, Real Madrid için beraberliği sağladı (88. dakika). Ancak Mallorca bir kez daha cevap verdi: Vedat Muriqi bir gol attı (90+1. dakika) ve galibiyeti garantiledi. İlk golde olduğu gibi, Lunin doğru köşeyi tahmin edemedi!"

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB