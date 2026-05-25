"Acı bir tat" - Koke, Villarreal'e son haftada alınan ağır yenilginin ardından Atlético Madrid'in La Liga sezonunu "felaket" olarak nitelendirdi

La Ceramica'da Atletico Madrid için 2025-26 La Liga sezonu kabus gibi sona erdi. Villarreal'i geçerek üçüncü sıraya yükselmek için galibiyet peşinde olan Diego Simeone'nin takımı, bunun yerine 5-1'lik bir hezimete uğradı. Koke için bu sonuç, Metropolitano'da beklenen standartların çok gerisinde kalan bir lig sezonunun yansımasıydı.

Maçın bitiminden sonra Marca aracılığıyla Movistar+'ya konuşan 34 yaşındaki oyuncu, takımın ligdeki istikrarsızlığından duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. Oyuncu şunları söyledi: "Ağzımda acı bir tat bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan vericiydik; Kupada penaltılar vardı; Ligde ise şampiyonluk için mücadele edemediğimiz için felaket bir sezon geçirdik. Sıralamada daha üst sıralarda yer almalıyız ve bunu gelecek sezon için bir ders olarak almalıyız."



