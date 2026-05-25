"Acı bir tat" - Koke, Villarreal'e son haftada alınan ağır yenilginin ardından Atlético Madrid'in La Liga sezonunu "felaket" olarak nitelendirdi
La Ceramica'da Atletico Madrid için 2025-26 La Liga sezonu kabus gibi sona erdi. Villarreal'i geçerek üçüncü sıraya yükselmek için galibiyet peşinde olan Diego Simeone'nin takımı, bunun yerine 5-1'lik bir hezimete uğradı. Koke için bu sonuç, Metropolitano'da beklenen standartların çok gerisinde kalan bir lig sezonunun yansımasıydı.
Maçın bitiminden sonra Marca aracılığıyla Movistar+'ya konuşan 34 yaşındaki oyuncu, takımın ligdeki istikrarsızlığından duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. Oyuncu şunları söyledi: "Ağzımda acı bir tat bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan vericiydik; Kupada penaltılar vardı; Ligde ise şampiyonluk için mücadele edemediğimiz için felaket bir sezon geçirdik. Sıralamada daha üst sıralarda yer almalıyız ve bunu gelecek sezon için bir ders olarak almalıyız."
Simeone, Atleti'nin çabalarını savunuyor
Kaptanının sert sözlerine rağmen Simeone, takımın genel performansına daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaştı. Arjantinli teknik adam, son haftadaki ağır yenilgiye rağmen kaydedilen ilerlemenin kanıtı olarak, Şampiyonlar Ligi yarı finali ve Copa del Rey finali dahil olmak üzere eleme turnuvalarında gösterilen başarılı performanslara dikkat çekti.
O şöyle dedi: “Notlarım her zaman berbattı; okulda pek başarılı değildim. İyi ile çok iyi arasında bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi yarı finalleri, Copa del Rey finali, toplam 61 maç… Villarreal çok iyi oynuyor ve ligde çok iyi bir sezon geçirdi, ancak sadece bir turnuvada mücadele ettiler. Onları yakalamaya çok yaklaştık; çok iyi anlar yaşadık: Barcelona maçı, Real Madrid'e karşı galibiyet, taraftarlarımız için büyük sevinç... Her ne kadar herkes ligi kazanmak istese de, sadece üçüncü olmakla yetinmek istemez."
Tükenmişlik ve ruhsal yük
Villarreal karşısında yaşanan çöküş, Simeone’nin modern futbolun yarattığı aşırı baskı konusunda açıkça konuşmaya başladığı bir döneme denk geldi. Son maç haftasından önce, Atleti teknik direktörü elit futbolun “kartopu etkisi” hakkındaki düşüncelerini paylaşarak, Pep Guardiola’nın yorgunluktan dolayı Manchester City’den ayrılma kararına yakınlık duyduğunu itiraf etti.
Her üç günde bir yüksek profilli bir kadroyu yönetmenin yarattığı stresin acımasız bir döngü oluşturduğuna dikkat çeken Simeone, şöyle dedi: "Dün Guardiola'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan bir kısmını okudum ve ismi değiştirseniz bile – tabii ki ben onun kazandığı kadar kupa kazanmadım – ama anlattığı ve çok iyi açıkladığı hikayeye kendimi çok yakın hissettim.
"Her üç günde bir gözler önünde olmak, her üç günde bir maç yapmak, özellikle de antrenmanların ötesinde maçlara katılımları konusunda oyuncularla konuşmak zorunda olmanın sonucu olarak, grup yönetimi ve tüm bunlar durmak bilmeyen bir kar topu etkisi yaratıyor ve bu, son maçtan iki gün sonra yeniden başlıyor."
Büyük değişimlerin yaşandığı bir yaz
"Sarı Denizaltı"nın arkasında dördüncü sırada bitirmek, yaklaşık 7 milyon avroluk bir ödül parası kaybı anlamına geliyor. Bu, Simeone'nin görev süresince takımının ilk üçün dışında kaldığı ikinci kez oluyor.
Bu acı sonucun ardından büyük değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Apollo Sports Capital'den gelen yeni yatırımla kulüp, kadroyu canlandırmak için yoğun bir transfer dönemi hazırlığı yapıyor. Efsanevi forvet Antoine Griezmann da ayrılanlar arasında yer alıyor. Avrupa'da başarılı, ancak ligde önemli düşüşler yaşayan bir sezonun ardından Atleti, gelecek sezon tekrar şampiyonluk mücadelesi verebilmek için akıllı transferler yapması gerektiğini biliyor.