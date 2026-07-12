Acı bir kaderden kesinlikle kurtulacak! Jude Bellingham, İngiltere’nin bir Alman Dünya Kupası kahramanına adadığı bir övgü niteliğinde

"İngiltere'yi sırtladı," dedi eski İngiliz milli futbolcu Gary Neville, Sky Sports'ta Meksika ile oynanan son 16 turu maçının hemen ardından Bellingham hakkında. "O ve Harry Kane bu maçlarda şimdiye kadar inanılmazdı, ama Bellingham bambaşka bir seviyede. Onu ne kadar övsem azdır."

Bellingham ve Kane, yarı finale giden yolda İngiltere takımının tartışmasız kilit isimleriydi. Ancak son dönemde Bellingham, farkı biraz daha fazla ortaya koydu. Norveç’e karşı uzatmaların başında attığı 2-1’lik galibiyet golü de buna bir örnek. Nyland’ın hatasının ardından hızlı refleksleriyle topa ilk ulaşan Bellingham, bu kez daha güçlü olan sağ ayağıyla soğukkanlı bir şekilde golü attı. Bu da Ballack’ı hatırlatıyor: Bellingham bazen kafayla, bazen sol ayağıyla, bazen de sağ ayağıyla gol atıyor. Son vuruşlarda, eski DFB kaptanı kadar çok yönlü.

Şu anda 23 yaşındaki oyuncu turnuvada altı gole ulaştı ve uzun zamandır İngiltere için kesinlikle vazgeçilmez hale geldi. Dünya Kupası öncesinde bunun hiç de o kadar kesin olmadığı düşüncesi, artık oldukça uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Ancak durum böyleydi; teknik direktör Thomas Tuchel ile Bellingham arasındaki ilişki her zaman güllük gülistanlık değildi. Örneğin geçen yaz, Bellingham’ın Senegal’e karşı 1-3 yenildikleri hazırlık maçına öfkeli tepkisiyle dikkat çekmesi üzerine, teknik direktör Madridli oyuncuyu manşetlere taşınacak şekilde eleştirmişti.

Tuchel, talkSPORT’tayaptığı açıklamada, Bellingham’ın bu sert tavrının olumlu olabileceğini, ancak bunun “rakibe ve hedefimize yönelik olması gerektiğini, takım arkadaşlarını sindirmek ya da takım arkadaşlarına veya hakemlere karşı aşırı agresif davranmak için kullanılmaması gerektiğini” belirtti. Kısa bir süre sonra Bellingham, omuz ameliyatı geçirdi ve bu nedenle Eylül 2025’teki milli maçlarda forma giyemedi.

Tuchel, süperstarlarından birini Ekim ayındaki Dünya Kupası eleme maçları kadrosuna da almadığında, bunun nedenini omuz ameliyatı nedeniyle henüz maç tecrübesi kazanmamış olmasıyla açıkladı. Ancak dikkat çekici olan, Tuchel’in Bellingham’ın yokluğunda oynanan Eylül maçlarında tüm takımın ve özellikle yedek kulübesindeki oyuncuların ruh halini övmesiydi. Ayrıca Tuchel, Bellingham tamamen formda olsaydı bile kadroya alınmayabileceğini söyledi: “Bunun için farklı bir gerekçe olurdu, ama muhtemelen aynı karar verilirdi,” dedi Tuchel.