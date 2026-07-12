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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Acı bir kaderden kesinlikle kurtulacak! Jude Bellingham, İngiltere’nin bir Alman Dünya Kupası kahramanına adadığı bir övgü niteliğinde

Dünya Kupası
FEATURES
Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
J. Bellingham

Dünya Kupası öncesinde tartışmalı bir isim olan Jude Bellingham, artık İngiltere’nin X faktörü haline geldi. Bu durum, akıllara bir Alman orta saha efsanesini getiriyor.

Almanya’nın 2002 Dünya Kupası finaline giden yolu mu? Hepimiz hatırlıyoruz: Defansta büyük ölçüde Oliver Kahn, hücumda ise büyük ölçüde Michael Ballack. Ballack, grup aşamasında bile İrlanda (1:1) ve Kamerun (2:0) maçlarında yaptığı önemli asistlerle DFB takımını sırtladı; turnuvanın belirleyici aşamasında ise Ballack sahada X faktörü olurken, Kahn da kale arasında yer aldı. Çeyrek finalde ABD karşısında, o zamanlar 25 yaşındaki orta saha oyuncusu hem 1-0'lık galibiyet golünü attı, hem de yarı finalde Güney Kore karşısında aynı başarıyı tekrarladı.

24 yıl sonra Kuzey Amerika’da Jude Bellingham’ın İngiliz takımının oyununa etkisi de aynı yönde gelişiyor. Ballack’a benzer bir oyuncu tipi olan Bellingham, Meksika’ya karşı oynanan son 16 turu maçında (3:2) kendine özgü, göze çarpan bir özelliği sayesinde takıma katkı sağlamıştı: Önemli golleri atma hırsı. Real Madrid'in oyuncusu, Meksika'ya attığı iki golün ardından, Norveç'e karşı oynanan çeyrek finalin heyecan dolu maçında (2:1, uzatmalarda) bir gol daha ekledi. Evet, artık şunu söyleyebiliriz: Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Michael Ballack'a adadığı bir övgü niteliğinde.

  • Adada herkesi rahatlatan şey: Bellingham, her halükarda Ballack’ın 2002’de yaşadığı kaderi yaşamayacak. Almanya'nın efsanevi 13 numarası, yarı finalde altın golünü atmadan kısa bir süre önce sarı kart görmüş ve bilindiği üzere Brezilya'ya karşı 0-2 yenildikleri final maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyememişti. Final maçının ardından bu ülkede pek çok kişi, o dönemde neredeyse yenilmez görünen Selecao'yu Ballack'ın sahada olması halinde kesinlikle yenebileceklerini düşünerek hayıflanmıştı.

    Bellingham’ın bu Dünya Kupası’nda artık sarı kart cezasından dolayı maç kaçırmayacağı kesin. Norveç maçında sarı kart görseydi, yarı finalde cezalı duruma düşecekti. Ancak bu olmadı ve çeyrek finalden sonra sarı kartlar silindiği için Bellingham, sarı kart cezası nedeniyle artık hiçbir maçı kaçırmayacak. Ve en iyi senaryoda, Three Lions’ı uzun zamandır beklenen ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna, yani 1966’dan bu yana ilk şampiyonluğa taşımak istiyor.

    Kavurucu sıcaklığın hüküm sürdüğü Miami’de oynanan çeyrek final maçında, eski Dortmundlu oyuncu galibiyete giden kilit isim oldu. "Tam anlamıyla dünya klasmanı," diye övdü Bellingham'ın eski BVB takım arkadaşı Mats Hummels, MagentaTV'de televizyon yorumcusu olarak Cumartesi günü Bellingham'ın beraberlik golünü. Real Madrid yıldızı, ilk yarının uzatma dakikalarında olağanüstü bir top sürüşüyle Norveç ceza sahasında şut pozisyonuna girdi ve sol ayağıyla kaleci Örjan Nyland'a hiçbir şans tanımadı.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jude Bellingham, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında başlangıçta vazgeçilmez bir oyuncu değildi

    "İngiltere'yi sırtladı," dedi eski İngiliz milli futbolcu Gary Neville, Sky Sports'ta Meksika ile oynanan son 16 turu maçının hemen ardından Bellingham hakkında. "O ve Harry Kane bu maçlarda şimdiye kadar inanılmazdı, ama Bellingham bambaşka bir seviyede. Onu ne kadar övsem azdır."

    Bellingham ve Kane, yarı finale giden yolda İngiltere takımının tartışmasız kilit isimleriydi. Ancak son dönemde Bellingham, farkı biraz daha fazla ortaya koydu. Norveç’e karşı uzatmaların başında attığı 2-1’lik galibiyet golü de buna bir örnek. Nyland’ın hatasının ardından hızlı refleksleriyle topa ilk ulaşan Bellingham, bu kez daha güçlü olan sağ ayağıyla soğukkanlı bir şekilde golü attı. Bu da Ballack’ı hatırlatıyor: Bellingham bazen kafayla, bazen sol ayağıyla, bazen de sağ ayağıyla gol atıyor. Son vuruşlarda, eski DFB kaptanı kadar çok yönlü.

    Şu anda 23 yaşındaki oyuncu turnuvada altı gole ulaştı ve uzun zamandır İngiltere için kesinlikle vazgeçilmez hale geldi. Dünya Kupası öncesinde bunun hiç de o kadar kesin olmadığı düşüncesi, artık oldukça uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Ancak durum böyleydi; teknik direktör Thomas Tuchel ile Bellingham arasındaki ilişki her zaman güllük gülistanlık değildi. Örneğin geçen yaz, Bellingham’ın Senegal’e karşı 1-3 yenildikleri hazırlık maçına öfkeli tepkisiyle dikkat çekmesi üzerine, teknik direktör Madridli oyuncuyu manşetlere taşınacak şekilde eleştirmişti.

    Tuchel, talkSPORT’tayaptığı açıklamada, Bellingham’ın bu sert tavrının olumlu olabileceğini, ancak bunun “rakibe ve hedefimize yönelik olması gerektiğini, takım arkadaşlarını sindirmek ya da takım arkadaşlarına veya hakemlere karşı aşırı agresif davranmak için kullanılmaması gerektiğini” belirtti. Kısa bir süre sonra Bellingham, omuz ameliyatı geçirdi ve bu nedenle Eylül 2025’teki milli maçlarda forma giyemedi.

    Tuchel, süperstarlarından birini Ekim ayındaki Dünya Kupası eleme maçları kadrosuna da almadığında, bunun nedenini omuz ameliyatı nedeniyle henüz maç tecrübesi kazanmamış olmasıyla açıkladı. Ancak dikkat çekici olan, Tuchel’in Bellingham’ın yokluğunda oynanan Eylül maçlarında tüm takımın ve özellikle yedek kulübesindeki oyuncuların ruh halini övmesiydi. Ayrıca Tuchel, Bellingham tamamen formda olsaydı bile kadroya alınmayabileceğini söyledi: “Bunun için farklı bir gerekçe olurdu, ama muhtemelen aynı karar verilirdi,” dedi Tuchel.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 Dünya Kupası: Tuchel, Norveç’e karşı sergilenen muazzam performansın ardından takımını eleştirdi – ancak takımın zihniyetine gelince hiçbir eleştiriye izin vermedi

    İngiliz basını, Tuchel’in Bellingham’ı kadroya almamasını sert bir şekilde eleştirmiş olsa da, bir ay sonra Alman teknik direktör, bu orta saha oyuncusunu başarılı bir şekilde motive ettiği için övgü topladı. Nitekim Kasım 2025’te Bellingham tekrar kadroda yer aldı ve Sırbistan’a karşı 2-0 kazanılan maçta oyuna girdikten sonra etkileyici bir performans sergiledi. The Guardian gazetesi, “Tuchel istediğini başardı. İster bir güç oyunu olsun, ister ipleri elinde tutmak olsun, ister sadece Jude Bellingham’ı kışkırtmak olsun,” diye yazdı.

    Yine de Bellingham’ın Dünya Kupası’nda ilk on birde yer alıp almayacağı uzun süre belirsizliğini korudu. Aston Villa’dan Morgan Rogers, Tuchel’in zaman zaman taktiksel açıdan 10 numara pozisyonu için daha uygun gördüğü, kalibresi yüksek bir rakip olarak sürekli kendini gösteriyordu. Üstelik Bellingham, Real Madrid’de oldukça zorlu ve zaman zaman sakatlıklarla boğuşulan bir sezon geçirmişti.

    Ancak Tuchel nihayetinde Bellingham’a tam olarak güvenmeye karar verdi. Telegraph’ın haberine göre bu kararda belirleyici olan şey şuydu: Mayıs ayında Tuchel, Madrid’e kapsamlı bir görüşme için uçmuş ve bu görüşmede tüm küçük sorunlar giderilmiş, Bellingham da teknik direktörünü Dünya Kupası’nda kendisine önemli bir rol vermesi konusunda ikna etmeyi başarmıştı.

    54 kez milli formayı giyen oyuncu, bu rolü şu anda büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Ayrıca, Tuchel’in onun için belirlediği bir görev alanından da faydalanıyor. Zira Bellingham, bu Dünya Kupası’nda önceki iki büyük turnuvaya kıyasla hücum bölgesinde çok daha fazla hareket sergiliyor. Tuchel, ona kale yakınında içgüdülerini serbestçe kullanması için gerekli özgürlüğü tanıyor – ve Bellingham da Norveç’e attığı iki gol gibi hareketlerle buna karşılık veriyor.

    Son olarak 2002 yılıyla bir paralellik kurmak gerekirse: Ballack ve arkadaşları da her zaman parlamamışlardı, ancak turdan tura ilerlemeye devam etmişlerdi. İngiltere’nin yarı finale giden yolu da aynı derecede çetindi ve güçlü Norveçliler karşısında Three Lions zaman zaman özellikle büyük zorluklar yaşadı. “Bugün işleri kendimiz için çok zorlaştırdık,” dedi Tuchel, yorucu geçen 120 dakikanın ardından. “Sonuç harika, son dörde kaldık, bu muhteşem. Ancak performanstan memnun değilim.”

    Net sözler. Ancak Tuchel, ilgili bir soruya yanıt verirken takımının zihniyetine dair herhangi bir eleştiriye izin vermedi: “Bu maçtan sonra zihniyetten nasıl bahsedebilirsiniz? Bu tam anlamıyla zihniyetin bir göstergesiydi,” diyerek kendini özveriyle mücadele eden takımının önüne geçti. Ve bu sözleri söylerken öncelikle Jude Bellingham’ı göz önünde bulundurmuş olmalı.


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