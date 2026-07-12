Acı bir kaderden kesinlikle kurtulacak! Jude Bellingham, İngiltere’nin bir Alman Dünya Kupası kahramanına adadığı bir övgü niteliğinde

İngiliz basını, Tuchel’in Bellingham’ı kadroya almamasını sert bir şekilde eleştirmiş olsa da, bir ay sonra Alman teknik direktör, bu orta saha oyuncusunu başarılı bir şekilde motive ettiği için övgü topladı. Nitekim Kasım 2025’te Bellingham tekrar kadroda yer aldı ve Sırbistan’a karşı 2-0 kazanılan maçta oyuna girdikten sonra etkileyici bir performans sergiledi. The Guardian gazetesi, “Tuchel istediğini başardı. İster bir güç oyunu olsun, ister ipleri elinde tutmak olsun, ister sadece Jude Bellingham’ı kışkırtmak olsun,” diye yazdı.
Yine de Bellingham’ın Dünya Kupası’nda ilk on birde yer alıp almayacağı uzun süre belirsizliğini korudu. Aston Villa’dan Morgan Rogers, Tuchel’in zaman zaman taktiksel açıdan 10 numara pozisyonu için daha uygun gördüğü, kalibresi yüksek bir rakip olarak sürekli kendini gösteriyordu. Üstelik Bellingham, Real Madrid’de oldukça zorlu ve zaman zaman sakatlıklarla boğuşulan bir sezon geçirmişti.
Ancak Tuchel nihayetinde Bellingham’a tam olarak güvenmeye karar verdi. Telegraph’ın haberine göre bu kararda belirleyici olan şey şuydu: Mayıs ayında Tuchel, Madrid’e kapsamlı bir görüşme için uçmuş ve bu görüşmede tüm küçük sorunlar giderilmiş, Bellingham da teknik direktörünü Dünya Kupası’nda kendisine önemli bir rol vermesi konusunda ikna etmeyi başarmıştı.
54 kez milli formayı giyen oyuncu, bu rolü şu anda büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Ayrıca, Tuchel’in onun için belirlediği bir görev alanından da faydalanıyor. Zira Bellingham, bu Dünya Kupası’nda önceki iki büyük turnuvaya kıyasla hücum bölgesinde çok daha fazla hareket sergiliyor. Tuchel, ona kale yakınında içgüdülerini serbestçe kullanması için gerekli özgürlüğü tanıyor – ve Bellingham da Norveç’e attığı iki gol gibi hareketlerle buna karşılık veriyor.
Son olarak 2002 yılıyla bir paralellik kurmak gerekirse: Ballack ve arkadaşları da her zaman parlamamışlardı, ancak turdan tura ilerlemeye devam etmişlerdi. İngiltere’nin yarı finale giden yolu da aynı derecede çetindi ve güçlü Norveçliler karşısında Three Lions zaman zaman özellikle büyük zorluklar yaşadı. “Bugün işleri kendimiz için çok zorlaştırdık,” dedi Tuchel, yorucu geçen 120 dakikanın ardından. “Sonuç harika, son dörde kaldık, bu muhteşem. Ancak performanstan memnun değilim.”
Net sözler. Ancak Tuchel, ilgili bir soruya yanıt verirken takımının zihniyetine dair herhangi bir eleştiriye izin vermedi: “Bu maçtan sonra zihniyetten nasıl bahsedebilirsiniz? Bu tam anlamıyla zihniyetin bir göstergesiydi,” diyerek kendini özveriyle mücadele eden takımının önüne geçti. Ve bu sözleri söylerken öncelikle Jude Bellingham’ı göz önünde bulundurmuş olmalı.