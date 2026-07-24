Sağ bek: Reece James

Bu değerlendirme biraz sert görünebilir, ancak beklentileri boşa çıkarma açısından Reece James üst sıralarda yer alıyor; çünkü fiziksel sorunları, turnuvada mümkün olan 720 dakikanın yalnızca 318 dakikasıyla sınırlı kalmasına neden oldu.

Bunun sonucunda İngiltere Milli Takımı, sağ bek mevkisindeki boşluğu onun yerine farklı oyuncularla doldurmak zorunda kaldı; bazıları alışılmış rollerinin dışında oynadı. Spence, Declan Rice, Ezri Konsa ve Jarell Quansah bu mevkide farklı aşamalarda görev aldı ve bazıları diğerlerinden daha başarılı oldu.

Stoper: Gabriel

Brezilya, bu turnuvaya baktığında muhtemelen pek çok pişmanlık anı hissedecek, ancak bunların en büyük payına stoper Gabriel sahip olabilir.

Brezilyalı savunmacı, alanları kapatmakta zorlandı; grup aşamasında Fas adına İsmail Sıbari'nin attığı ilk golde konumlanması kötüydü, ayrıca eleme turlarında Japonya oyuncusu Kaishu Sano karşısında geri çekilme kararı nedeniyle cezalandırıldı.

Bununla birlikte birçok kişi için turnuvasının en kötü anı, takımının Norveç ve eski rakibi Erling Haaland'ın elinde elenmesi oldu. Evet, orta çok kolay geldi ve Brezilya bir bütün olarak maçta kötüydü; Gabriel o anda daha iyi savunma yapsaydı bile büyük olasılıkla eleneceklerdi.

Ancak top ortalanırken geri çekilerek Haaland'a hiç baskı yapmadan kafa vurma imkânı tanıması, sporun en iyi bireysel rekabetlerinden birine dönüşen bir mücadelenin kritik anında ölümcül bir hataydı.

Stoper: Jonathan Tah

Alman Milli Takımı bir bütün olarak hayal kırıklığı yaratırken, Almanların başarısızlığının belki de en akılda kalıcı görüntüsünü bırakan kişi stoper Jonathan Tah oldu.

Son 32 turunda Paraguay'a karşı, kariyeri boyunca hiç penaltı kullanmamış olan Tah, ani ölüm aşamasında ilk atışı gerçekleştirmek için öne çıktı.

Tah, topu üst direğin çok üzerinden auta gönderdi ve böylece ülkesinin erken ve şaşırtıcı bir şekilde elenmesini kesinleştirdi. Dört maçında yalnızca üç başarılı müdahale yaptı, iki kez çalımlandı ve Curaçao karşısında dahi olsa Almanya'nın bir kez bile gol yemeden çıkmasına yardımcı olamadı.

Sol bek: Lucas Digne

Fransa Milli Takımı'na turnuvaya girmeden önce çok fazla eleştiri yöneltmek zordu, ancak sol bek mevkisi bir soru işareti oluşturuyordu.

Lucas Digne muhteşem bir kariyer ortaya koydu, ancak 33 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarının çoğunun sahip olduğu yıldızlığa sahip değil ve hiçbir zaman elit bir savunmacı olarak görülmedi.

Turnuvanın büyük bölümünde durdurulamaz görünen bir takım için, Digne'in performansındaki bu savunma zafiyeti, çöküşlerinde belirleyici bir etken olduğunu kanıtladı.

Kendi ceza sahası içinde topa yaptığı kötü dokunuş, çevresindekilerin farkında olmaması ve İspanya oyuncusu Lamine Yamal'ı yarı finalde düşürerek onlara penaltı armağan eden düşüncesiz müdahalesi bunun kanıtıydı.