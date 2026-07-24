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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

Çeviri:

Acı bir hayal kırıklığı: Ronaldo, Dünya Kupası'nın en kötüler kadrosuna liderlik ediyor

FEATURES
Dünya Kupası
C. Ronaldo
Portekiz
M. Neuer
L. Sane
F. Valverde
R. James
N. Madueke
J. Tah
L. Digne
Gabriel
Vitinha

2026 Dünya Kupası, dikkat çekici biçimde parlayan yıldızların ortaya çıkışına sahne oldu; buna karşılık, hayal kırıklığı yaratanlar da vardı.

"Bleacher Report" ağı, beklentileri karşılamakta başarısız olan oyuncuları belirlemek amacıyla, Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan on birini mercek altına aldı.

Bu on biri, Mundial'de Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen ve daha sonra kupanın sahibi olan İspanya'ya son 16 turunda elenerek erkenden veda eden İspanyol teknik adam Roberto Martinez çalıştırdı.

  • Manuel NeuerGetty

    Kaleci: Manuel Neuer

    Manuel Neuer'in uluslararası emeklilikten dönerek bu yılki Dünya Kupası'nda Almanya ile sahaya çıkması, 2014 şampiyonları için büyük bir moral kaynağı oldu.

    Tecrübesi, liderliği ve libero kaleci olarak eşsiz yeteneği, kadro içinde henüz net bir halef üzerinde karar kılamamış bir takımı güçlendirecek gibi görünüyordu.

    Neuer, Dünya Kupası'na Curaçao karşısında kalesinde gol görerek başladı; sekerek gelen topa zayıf bir şekilde dokundu ve top ağlara gitti. Ardından Almanya'nın 2-1 kazandığı maçta Fildişi Sahili'nin şutuna karşı kalesini boş bıraktı. Grup aşamasının son maçında ise Gonzalo Plata topa ondan önce ulaştı ve Ekvador tarihi bir galibiyete imza attı.

    Neuer'in son 32 turundaki yenilgide Paraguay karşısında bir penaltıyı kurtardığı doğru, ancak heybeti çoktan yitip gitmişti.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Savunma: Reece James – Gabriel Magalhães – Jonathan Tah – Lucas Digne

    Sağ bek: Reece James

    Bu değerlendirme biraz sert görünebilir, ancak beklentileri boşa çıkarma açısından Reece James üst sıralarda yer alıyor; çünkü fiziksel sorunları, turnuvada mümkün olan 720 dakikanın yalnızca 318 dakikasıyla sınırlı kalmasına neden oldu.

    Bunun sonucunda İngiltere Milli Takımı, sağ bek mevkisindeki boşluğu onun yerine farklı oyuncularla doldurmak zorunda kaldı; bazıları alışılmış rollerinin dışında oynadı. Spence, Declan Rice, Ezri Konsa ve Jarell Quansah bu mevkide farklı aşamalarda görev aldı ve bazıları diğerlerinden daha başarılı oldu.

    Stoper: Gabriel

    Brezilya, bu turnuvaya baktığında muhtemelen pek çok pişmanlık anı hissedecek, ancak bunların en büyük payına stoper Gabriel sahip olabilir.

    Brezilyalı savunmacı, alanları kapatmakta zorlandı; grup aşamasında Fas adına İsmail Sıbari'nin attığı ilk golde konumlanması kötüydü, ayrıca eleme turlarında Japonya oyuncusu Kaishu Sano karşısında geri çekilme kararı nedeniyle cezalandırıldı.

    Bununla birlikte birçok kişi için turnuvasının en kötü anı, takımının Norveç ve eski rakibi Erling Haaland'ın elinde elenmesi oldu. Evet, orta çok kolay geldi ve Brezilya bir bütün olarak maçta kötüydü; Gabriel o anda daha iyi savunma yapsaydı bile büyük olasılıkla eleneceklerdi. 

    Ancak top ortalanırken geri çekilerek Haaland'a hiç baskı yapmadan kafa vurma imkânı tanıması, sporun en iyi bireysel rekabetlerinden birine dönüşen bir mücadelenin kritik anında ölümcül bir hataydı.

    Stoper: Jonathan Tah 

    Alman Milli Takımı bir bütün olarak hayal kırıklığı yaratırken, Almanların başarısızlığının belki de en akılda kalıcı görüntüsünü bırakan kişi stoper Jonathan Tah oldu.

    Son 32 turunda Paraguay'a karşı, kariyeri boyunca hiç penaltı kullanmamış olan Tah, ani ölüm aşamasında ilk atışı gerçekleştirmek için öne çıktı. 

    Tah, topu üst direğin çok üzerinden auta gönderdi ve böylece ülkesinin erken ve şaşırtıcı bir şekilde elenmesini kesinleştirdi. Dört maçında yalnızca üç başarılı müdahale yaptı, iki kez çalımlandı ve Curaçao karşısında dahi olsa Almanya'nın bir kez bile gol yemeden çıkmasına yardımcı olamadı.

    Sol bek: Lucas Digne

    Fransa Milli Takımı'na turnuvaya girmeden önce çok fazla eleştiri yöneltmek zordu, ancak sol bek mevkisi bir soru işareti oluşturuyordu.

    Lucas Digne muhteşem bir kariyer ortaya koydu, ancak 33 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarının çoğunun sahip olduğu yıldızlığa sahip değil ve hiçbir zaman elit bir savunmacı olarak görülmedi.

    Turnuvanın büyük bölümünde durdurulamaz görünen bir takım için, Digne'in performansındaki bu savunma zafiyeti, çöküşlerinde belirleyici bir etken olduğunu kanıtladı. 

    Kendi ceza sahası içinde topa yaptığı kötü dokunuş, çevresindekilerin farkında olmaması ve İspanya oyuncusu Lamine Yamal'ı yarı finalde düşürerek onlara penaltı armağan eden düşüncesiz müdahalesi bunun kanıtıydı.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha: Valverde - Vitinha - Leroy Sané

    Merkez orta saha: Fede Valverde

    Uruguay'ın kaptanı, Real Madrid'deki takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni ile yaşadığı tartışmanın ardından Dünya Kupası'na gergin bir atmosferde girdi.

    Valverde bu dramadan kaçmayı hedeflediyse, Uruguay kampı bulunulacak yanlış yerdi.

    "The Guardian" gazetesine göre, antrenman sahasında sorunlar, teknik direktör Marcelo Bielsa ile kadro ve taktik konusunda anlaşmazlıklar ve bazı oyuncuların Arjantinli teknik adamın düzenlediği uzun takım toplantılarını dinlemek konusundaki genel isteksizliği söz konusuydu.

    Valverde elindeki en iyiyi ortaya koyamadı; bu nedenle pasları çoğu zaman isabetsizdi ve orta sahadan gol katkısı listesinde herhangi bir varlık gösteremedi.

    İspanya'ya karşı oynanan son grup maçında 57. dakikada oyundan alındı.

    Merkez orta saha: Vitinha 

    En dikkat çeken düşüş Vitinha'nınkiydi; maçlarda etkili olmak için kendini yordu ve Paris Saint-Germain'de sıklıkla yaptığı gibi topları dağıtan bir çıkış noktası olmayı başaramadı.

    Teknik direktör Martínez'in kadrosu karışıktı ve takım için en iyisi olanın aksine, Cristiano Ronaldo'yu toplarla beslemeye öncelik verdi; bu, her maçın sonundan önce Vitinha'nın oyundan alınmasıyla sürekli teyit edilen bir düzendi.

    Onun çapında bir oyuncunun maçlar boyunca zorluk çekmesi ve ardından en önemli anlarda feda edilmesi, 26 yaşındaki oyuncunun harika bir sezonunun hayal kırıklığı yaratan bir sonu oldu.

    Ofansif orta saha: Leroy Sané      

    Oyuncuları bu kadrolarda doğal mevkilerine yerleştirmek her zaman kolay değildir; bu yüzden Leroy Sané ofansif orta saha mevkiine yerleştirildi, çünkü onu dışarıda bırakmak affedilmez bir şey olurdu.

    Almanya turnuvadaki açılış maçında Curaçao'yu 7-1 ezmiş olabilir, ancak Sané'nin isabetsiz şutları, kararlarındaki isabetsizlik ve takımın geri kalanından genel kopukluğu olmasaydı Almanya 15 gol atabilirdi.

    Bunu Fildişi Sahili'ne karşı son derece kötü bir performans izledi ve bu, oyunun bir saatinin ardından sahadan çekilmesine yol açtı.

    Teknik direktör Nagelsmann'ın Ekvador'a karşı sağ kanatta başka bir seçeneği denemeye çalışması mantıklı olsa da, teknik adam Sané'yi ilk on birde oynatmaya devam etti. 

    Bu güven bir golle ödüllendirildi, ancak oyuncu Paraguay'a karşı oynanan son 32 turu eleme maçında kısa sürede hayal kırıklığı yaratan tarzına geri döndü.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Hücum: Jhon Durán – Noni Madueke – Cristiano Ronaldo

    Sol kanat: Yan Diomande 

    Yan Diomande, ilk turnuvasına Paris Saint-Germain ile Liverpool arasında kızışan bir transfer mücadelesinin ışıkları altında girdi.

    Fildişi Sahili'nin dört maçının tamamında ilk 11'de yer aldı ve Curaçao'ya karşı 2-0 kazanılan maçta bir asist yaptı. 

    Diomande çok çalıştı ancak son ürünü zayıf kaldı ve daha tecrübeli Amad Diallo'nun varlığı onu gölgede bıraktı. 

    Sağ kanat: Noni Madueke

    İngiltere Milli Takımı'nın başına gelebilecek pek çok teknik direktör vardı ki Noni Madueke'yi Dünya Kupası'na götürmezdi.

    Arsenal ile İngiltere Premier Lig'inde 26 maçta 3 gol ve 1 asist, size mutlak bir güven vermez; ancak Madueke'nin Emirates Stadyumu'nda Saka'nın yedeği olarak üstlendiği rol, ona Thomas Tuchel'in turnuvaya gitme güvenini kazandırdı.

    Sonunda Saka, İngiltere'nin üçüncülük maçından önce 8 maçta yalnızca 237 dakika oynayabilecek kadar formda oldu. Bu süre içinde 3 gole katkı sağladı ve Meksika'ya karşı kazanılan klasik zaferin temel bir parçasıydı.

    Buna karşılık Madueke, 5 maçta ilk 11'de başladı, hiçbir gole katkıda bulunmadı ve en başta ona verilmemesi gereken bir fırsatı değerlendirmeyi başaramadı.

    Santrafor: Cristiano Ronaldo

    Büyük hayal kırıklığı yaratan Portekiz Milli Takımı'nın temel eksen oyuncusu olarak, Cristiano Ronaldo burada bariz bir tercih. 

    Portekiz'in oyununun büyük bir kısmı Ronaldo göz önünde bulundurularak tasarlandı ve 3 gol atması, bu strateji için yeterince iyi bir getiri değil.

    Ronaldo'nun takımdaki yeri, turnuvanın en büyük "ya olsaydı" soru işaretlerinden biri; özellikle de yedeği Gonzalo Ramos'un, Hırvatistan karşısındaki maçta hücumda onun yerine girmesinin ardından galibiyet golünü atmasından sonra.

    Rolleri tersine dönmüş olsaydı, yani Ramos dakikaların çoğunu oynasaydı ve Ronaldo süper yedek olarak girseydi, işler Portekiz için değişir miydi?