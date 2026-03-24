Achraf Hakimi'nin menajeri, PSG'nin yıldızının ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedeflediği bir dönemde Real Madrid'e dönüş söylentilerine yanıt verdi

Onu Santiago Bernabéu'ya geri dönüşle ilişkilendiren söylentiler sürse de, Hakimi Paris Saint-Germain'de huzurlu ve mutlu. Menajeri Alejandro Camano, sağ bek oyuncusunun yakın geleceğinin, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Ligue 1'de olduğunu açıkça belirtti. Faslı yıldız, 2021'deki transferinden bu yana Paris ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Winwin'e konuşan Camano, "Achraf, PSG'de çok mutlu. Orada kendini çok iyi hissediyor ve ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve takımı mümkün olduğunca ileriye taşımak istiyor." dedi.