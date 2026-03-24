Achraf Hakimi'nin menajeri, PSG'nin yıldızının ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedeflediği bir dönemde Real Madrid'e dönüş söylentilerine yanıt verdi
Hakimi'nin PSG projesine olan bağlılığı
Onu Santiago Bernabéu'ya geri dönüşle ilişkilendiren söylentiler sürse de, Hakimi Paris Saint-Germain'de huzurlu ve mutlu. Menajeri Alejandro Camano, sağ bek oyuncusunun yakın geleceğinin, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Ligue 1'de olduğunu açıkça belirtti. Faslı yıldız, 2021'deki transferinden bu yana Paris ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Winwin'e konuşan Camano, "Achraf, PSG'de çok mutlu. Orada kendini çok iyi hissediyor ve ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve takımı mümkün olduğunca ileriye taşımak istiyor." dedi.
Real Madrid'e dönüş söylentilerini yalanladı
İspanyol Marca gazetesi, kulübün ünlü altyapısından yetişen oyuncunun Real Madrid'e geri dönüşünün gündemde olabileceğine dair ipuçları vermişti.
Ancak Camano, resmi temas veya olası bir transferle ilgili tüm söylentileri hemen yalanladı. İspanyol devine geri dönüşle ilgili görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorulduğunda, "Hayır, böyle bir şey asla olmadı" diye kesin bir cevap verdi.
Menajer, Hakimi'nin Paris'teki teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkisini vurgulayarak, oyuncunun mevcut kulübüne olan bağlılığını daha da pekiştirdi. Camano şunları ekledi: "Paris kulübüyle olan sözleşmemizin hâlâ üç yılı var ve şu anda o sadece Paris Saint-Germain'i düşünüyor. Teknik direktörü ve takım arkadaşlarından çok memnun ve ülkede kendini iyi hissediyor. Şu an için ayrılması söz konusu değil."
Avrupa çapında başarılarla dolu bir kariyer
Hakimi'nin Real Madrid'deki geçmişi, 2017 yılında Zinedine Zidane yönetiminde A takımda ilk kez forma giymesiyle birlikte iyi biliniyor. O ilk dönemde 17 maça çıktı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan kadroların bir parçası oldu. Ancak, ilk 11'de kalıcı bir yer edinmekte zorlandı ve bu durum, Borussia Dortmund'a yaptığı iki yıllık kiralık transferle hayatında bir dönüm noktası oldu.
Yolculuğu, 43 milyon avroluk transferin ardından Antonio Conte yönetiminde Serie A şampiyonluğunu kazandığı Inter'de geçirdiği son derece başarılı bir sezonla devam etti. PSG'ye transfer olduktan sonra, dünya futbolunun en iyi hücumcu beklerinden biri olarak ününü pekiştirdi.
Genç yaşta Madrid ile başarıyı tatmış olan oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanma arzusu, Fransa'daki performanslarının temel itici gücü olmaya devam ediyor.
Geleceğe odaklanmak
Kontratı kısa süre önce 2029'a kadar uzatılan Hakimi, Luis Enrique'nin taktik düzeninde hâlâ merkezi bir figür olmaya devam ediyor. Faslı milli oyuncu, İspanyol teknik adamın yönetiminde büyük bir gelişme gösterdi ve PSG'nin mevcut sisteminde kendisine tanınan hücum özgürlüğünden yararlanıyor. Kulübün forvet hattıyla kurduğu uyum, Fransız şampiyonu için önemli bir hücum kaynağı olmaya devam ediyor.
Öte yandan Hakimi, geçen hafta CAF'ın Senegal'den unvanı geri alarak Fas'a 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı verdiğini duyurmasıyla iyi bir haber aldı.