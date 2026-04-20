Achraf Hakimi, Lyon'un PSG'yi şok eden galibiyetinde Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncunun gol sevinçini eleştirirken Endrick'e "sadece futbola odaklan" dedi
Şampiyonluk yarışı tamamen yeniden şekillendi
Endrick, 2-1'lik galibiyette kilit bir rol oynadı; ilk golü attıktan sonra skoru ikiye katlayan asist de ondan geldi. Bu sonuç, Ligue 1 puan tablosu üzerinde büyük bir etki yarattı; Lens, bir maç fazla oynamış olmasına rağmen lider PSG'nin sadece bir puan gerisinde kaldı. Sezonun son haftalarında çöküş yaşamamak için Luis Enrique'nin takımının bir an önce formunu yeniden kazanması yönündeki baskı giderek artıyor.
Hakimi, Endrick'in sevinç gösterisine sert tepki gösterdi
Ancak Hakimi’yi sinirlendiren gol değildi; 19 yaşındaki Endrick’in Parisli taraftarların önünde yaklaşık on beş saniye süren kutlama dansıydı. Faslı milli oyuncu, uzun süren kutlamanın ardından sahada genç oyuncuyla yüzleştiği görüldü. Hakimi, maç sırasında genç oyuncuyla yüzleşme gereği duyduğu nedeni açıkladı. “Neden Endrick’e sakin olmasını söyledim? Maçlarda bu tür şeyler olur. Rakip oyunculara odaklanmayacağız. Takımımın konsantrasyonunu kaybetmemesini ve onun taraftarlarımıza yönelik hareketlerini kesmesini istedim," dedi Hakimi.
Taraftarlara değil, maça odaklan
Hakimi değerlendirmesinde daha da ileri giderek, Endrick'in rakip takımı kışkırtmak yerine performansına odaklanması gerektiğini belirtti. Eski Real Madrid oyuncusu, Endrick'in bariz yeteneğini kabul etmekle birlikte, Ligue 1 mücadelesinin hararetli anlarında yaptığı kutlamanın profesyonel saygı sınırını aştığını düşündü. "Özellikle yetenekli bir oyuncu olduğu için sadece futbol oynamalı. Ancak futbolla ilgisi olmayan şeyler yaptığında bu beni rahatsız edebilir, özellikle de maçı kaybediyorken," diye açıkladı Hakimi.
PSG, Nantes karşısında toparlanmayı hedefliyor
PSG'nin yaralarını sarmak için fazla vakti yok, zira Çarşamba günü Nantes ile oynanacak ertelenen maçla birlikte yoğun bir program bekliyor. Luis Enrique, Lyon maçının fiziksel yorgunluğunun ardından kadroda rotasyona gitmek zorunda kalabilir. İlk 11'in vazgeçilmez isimlerinden Hakimi, teknik ekibin sezonun zirvesi öncesinde yıldız oyuncularının yükünü yönetmesi nedeniyle dinlendirilebilir. Unutulmak istenen bir hafta sonunun ardından Parc des Princes seyircisinin sinirlerini yatıştırmak için, ligin zirvesinde dört puanlık farkı yeniden kurmak artık bir zorunluluk haline geldi.