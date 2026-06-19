Achraf Hakimi, Fransa’da tecavüz suçlamasıyla yargılanacak; avukatı, PSG yıldızının duruşma gününü ‘sabırsızlıkla beklediğini’ söyledi

Mağdur tarafın yasal temsilcisi, temyiz mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladı ve bunu, elit spor camiasındaki mağdurlara güven veren, adalete doğru atılmış tutarlı bir adım olarak nitelendirdi.

Mağdur tarafın avukatı Rachel-Flore Pardo şunları söyledi: “Soruşturma dairesi, Achraf Hakimi’nin tecavüz suçunu işlediğine dair yeterli delil olduğu yönünde karar verdi. Bu karar, davadaki delillerle tamamen tutarlıdır ve savcının, soruşturma hakiminin ve temyiz mahkemesi başsavcısının görüşleriyle uyumludur.

"Bu karar müvekkilime rahatlama ve umut veriyor... Bu davanın diğer kadınlara da yardımcı olacağı ve erkek futbol dünyasında bile cinsel şiddeti çevreleyen inkâr ve cezasızlık kalesini daha da aşındıracağı umudu."