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Achraf Hakimi, Fransa’da tecavüz suçlamasıyla yargılanacak; avukatı, PSG yıldızının duruşma gününü ‘sabırsızlıkla beklediğini’ söyledi
Mahkeme, yeterli delil bulunduğuna karar verdi
Dava, Şubat 2023’te genç bir kadının, Boulogne-Billancourt’taki oyuncunun evinde maruz kaldığı cinsel saldırıyı ihbar etmesiyle başladı. Üç yıl süren kapsamlı bir adli soruşturmanın ardından, savcılık, temyiz mahkemesi tarafından nihai adli sevk kararı onaylanmadan önce resmi olarak duruşma talebinde bulundu. Hauts-de-Seine’deki adli makamlar, soruşturmanın 27 yaşındaki sanık aleyhine doğrudan tam bir ceza davasına geçilebilmesi için yeterli delil sağladığına karar verdi.
- AFP
Davacının avukatı rahatladığını ifade etti
Mağdur tarafın yasal temsilcisi, temyiz mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladı ve bunu, elit spor camiasındaki mağdurlara güven veren, adalete doğru atılmış tutarlı bir adım olarak nitelendirdi.
Mağdur tarafın avukatı Rachel-Flore Pardo şunları söyledi: “Soruşturma dairesi, Achraf Hakimi’nin tecavüz suçunu işlediğine dair yeterli delil olduğu yönünde karar verdi. Bu karar, davadaki delillerle tamamen tutarlıdır ve savcının, soruşturma hakiminin ve temyiz mahkemesi başsavcısının görüşleriyle uyumludur.
"Bu karar müvekkilime rahatlama ve umut veriyor... Bu davanın diğer kadınlara da yardımcı olacağı ve erkek futbol dünyasında bile cinsel şiddeti çevreleyen inkâr ve cezasızlık kalesini daha da aşındıracağı umudu."
Savunma, asılsız suçlamayı kınadı
Hakimi’nin avukat ekibi ise tamamen zıt bir tutum sergilemiş, soruşturmada önemli aleyhine delillerin göz ardı edildiğini öne sürerek davanın devam ettirilmesi kararını sert bir şekilde eleştirmiştir.
Fas milli takım oyuncusunun avukatı şu yanıtı verdi: “Soruşturma ve adli inceleme sırasında ortaya çıkan çok sayıda aleyhine delil, başka herhangi bir davada davanın reddedilmesine yol açardı. Achraf Hakimi, kendisine yöneltilen asılsız suçlamalar hakkında nihayet kamuoyuna açıklama yapabilmek için duruşmasını sabırsızlıkla bekliyor.”
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Fas kaptanı dikkatinin dağılmasıyla karşı karşıya
Bu hukuki gelişme, şu anda 2026 Dünya Kupası’nda Fas milli takımının kaptanlığını yürüten savunma oyuncusu için son derece hassas bir dönemde ortaya çıktı. Hakimi, yaklaşan ceza davasıyla ilgili ciddi dış etkenlere rağmen, Cuma akşamı İskoçya ile oynanacak kritik ikinci grup maçı öncesinde milli takımına liderlik etmek zorunda.
Fransa’da kesin duruşma tarihinin yakında belirleneceği öngörüldüğünden, kulübü Paris Saint-Germain de sezon öncesi hazırlık kampı öncesinde durumu yakından takip edecek.