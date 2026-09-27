Temmuzdaki Dünya Kupası'na Los Angeles'ta veda etmesinden bu yana geçen süreci değerlendiren Lammens, kamuoyunun eleştirilerinin üstesinden gelmenin büyük bir mental dayanıklılık gerektirdiğini kabul etti. En yakın çevresine sarsılmaz destekleri için teşekkür eden oyuncu, üst düzey futbolda her şeyin çok hızlı değiştiğini de vurguladı.

Lammens, uluslararası sahnede gerçek kalitesini bir kez daha kanıtlamış olmanın rahatlığını yaşadığını söyledi.

Lammens, 2-0'lık galibiyetin ardından "Bunu atlatmak zordu" dedi. "Çok duygusal bir andı. Takımıma ve ülkeme yardımcı olmak istedim ama o gün bu pek mümkün olmadı. Talihsizdi ama futbol bu. Sayfayı olabildiğince çabuk çevirmeye çalıştım."