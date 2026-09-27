Flash Press Agency
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Acemiden patrona! Lammens, Dünya Kupası'ndaki korku gösterisinin ardından Roma'da çılgın kurtuluş hikâyesini tamamladı
Lammens, Dünya Kupası hatasının ardından Roma'da kendini affettirdi
Manchester United kalecisi Senne Lammens, Belçika'nın Roma'da İtalya karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde 2-0'lık etkileyici bir galibiyet almasına yardımcı olan maç kazandıran bir performans sergiledi. 24 yaşındaki file bekçisi, skor 1-0'ken iki kritik kurtarış yaptı ve Dünya Kupası çeyrek finallerinde İspanya'ya karşı yaptığı pahalıya mal olan hatanın ardından kişisel geri dönüşünü tamamladı.
Yeni göreve getirilen milli takım teknik direktörü Mark van Bommel, Roma'da kalede Lammens'e tam güven duydu.
Lammens de son dönemdeki eleştirileri susturmak için bu güveni otoriter bir performansla boşa çıkarmadı.
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Kaleci, çeyrek finaldeki hatanın ardından duygusal toparlanma süreci hakkında konuştu
Temmuzdaki Dünya Kupası'na Los Angeles'ta veda etmesinden bu yana geçen süreci değerlendiren Lammens, kamuoyunun eleştirilerinin üstesinden gelmenin büyük bir mental dayanıklılık gerektirdiğini kabul etti. En yakın çevresine sarsılmaz destekleri için teşekkür eden oyuncu, üst düzey futbolda her şeyin çok hızlı değiştiğini de vurguladı.
Lammens, uluslararası sahnede gerçek kalitesini bir kez daha kanıtlamış olmanın rahatlığını yaşadığını söyledi.
Lammens, 2-0'lık galibiyetin ardından "Bunu atlatmak zordu" dedi. "Çok duygusal bir andı. Takımıma ve ülkeme yardımcı olmak istedim ama o gün bu pek mümkün olmadı. Talihsizdi ama futbol bu. Sayfayı olabildiğince çabuk çevirmeye çalıştım."
Lammens, Van Bommel yönetiminde Courtois ile rekabete değindi
Thibaut Courtois'in Uluslar Ligi maçlarını pas geçmeyi tercih etmesiyle Lammens, Van Bommel yönetiminde kendisine verilen ilk 11 fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi. İkili daha önce Antwerp'te birlikte çalışmıştı ve Van Bommel, o dönemde Lammens'in Belçika'nın gelecekteki uzun vadeli kalecisi olacağını öngörmüştü.
Yıldız performansına rağmen Lammens, milli takım yapılanması içinde Courtois'nın dünya çapındaki statüsüne saygı duymayı sürdürüyor.
Lammens, "Thibaut çok şey kanıtladı, o dünyanın en iyi kalecilerinden biri" dedi. "Onun için her zaman bir yer olacaktır. Geri döndüğünde oynayıp oynamayacağına odaklanmıyorum. Kalede olayım ya da olmayayım, her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım."
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Belçika, Fransa ile Paris'teki kritik karşılaşmaya hazırlanıyor
Lammens, Van Bommel'in anında yarattığı etkiyi övdü; teknik direktörün net taktik iletişimini ve takım toplantılarında yoğunluğa yaptığı vurguyu öne çıkardı. Belçika, dikkatini bir sonraki maçına çevirirken sağlam savunma temelinin üzerine koymayı hedefliyor.
Van Bommel'in ekibi, yaklaşan Uluslar Ligi mücadelesinde Fransa ile karşılaşmak üzere Paris'e gitmeye hazırlanıyor.
Lammens, Roma'daki kahramanlığının ardından kaledeki yerini korumayı amaçlıyor.
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