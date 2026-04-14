"Acele et!" - İspanya'ya karşı kıl payı kazanılan maçın ardından Lionesses'ın yıldızı "daha sert vurmalıydım" derken, Lauren Hemp VAR incelemesini gergin bir şekilde bekliyor

Bu gece, orta sahanın ritim makinesi Keira Walsh için de tarihi bir an oldu; Walsh, 100. milli maçına çıktığı bu gecede takımın kaptanlığını üstlendi.

Bu dönüm noktasına değinen Walsh, "Açıkçası bunun mümkün olacağını hiç düşünmemiştim. 100 kez bunu başarmak, benim için hiç de sıradan bir şey değil" dedi.

Golcü Hemp de takım arkadaşına övgülerini ekledi: "Keira harika bir oyuncu, onu küçükken tanıyorum ve bana futbolu o öğretti. Takımda Keira gibi birinin olması harika. 100 maça ulaşmasından dolayı onunla gerçekten gurur duyuyorum. İhtiyacımız olduğunda takımı sırtında taşıyor. O, takımın motoru."