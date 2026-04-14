Çeviri:
"Acele et!" - İspanya'ya karşı kıl payı kazanılan maçın ardından Lionesses'ın yıldızı "daha sert vurmalıydım" derken, Lauren Hemp VAR incelemesini gergin bir şekilde bekliyor
Kenevir, gergin gol incelemesinin ardından rahat bir nefes aldı
Avrupa ve dünya şampiyonları arasındaki bu devler savaşında Hemp maça damgasını vurdu, ancak galibiyeti getiren anı kısa süreli bir belirsizlikle gölgelendi.
Maçın ilk dakikalarında köşe vuruşundan gelen topu yakalayan Hemp, kalabalık bir grup arasından topu ağlara göndermeyi başardı ve hakemlerin sinyalini beklediği gergin bir bekleyişin ardından golün geçerli olduğu teyit edildi.
Hemp'in söylediği şey
Lionesses'i üç maçta dokuz puana taşıyan gol hakkında düşüncelerini paylaşan Hemp, "Dürüst olmak gerekirse, gol olacağından oldukça emindim. Topun çizgiyi geçtiğini gördüm ve hakeme şöyle bakıyordum: 'Acele et de gol olduğunu söyle'. Wembley'de gol atmak güzeldi" dedi.
"Topun ağlara girmesi için biraz daha sert vurmalıydım. Bazen oyunumuz pek güzel değildi ama işimizi hallettik" diye ekledi.
Walsh milli takımda 100 maça ulaştı
Bu gece, orta sahanın ritim makinesi Keira Walsh için de tarihi bir an oldu; Walsh, 100. milli maçına çıktığı bu gecede takımın kaptanlığını üstlendi.
Bu dönüm noktasına değinen Walsh, "Açıkçası bunun mümkün olacağını hiç düşünmemiştim. 100 kez bunu başarmak, benim için hiç de sıradan bir şey değil" dedi.
Golcü Hemp de takım arkadaşına övgülerini ekledi: "Keira harika bir oyuncu, onu küçükken tanıyorum ve bana futbolu o öğretti. Takımda Keira gibi birinin olması harika. 100 maça ulaşmasından dolayı onunla gerçekten gurur duyuyorum. İhtiyacımız olduğunda takımı sırtında taşıyor. O, takımın motoru."
Hampton durumu kurtardı
Hemp’in golü skorda farkı yaratsa da, üç puanın Londra’da kalmasını sağlayan isim kaleci Hannah Hampton oldu. İspanya maçın son dakikalarında yoğun bir baskı kurdu; Olga Carmona ve Vicky Lopez’in şutları direkten döndü; ardından Hampton, maçın son anlarında Edna Imade’nin kafa vuruşunu muhteşem bir kurtarışla önledi.
Hemp, bu kurtarışın önemini hemen kabul ederek şunları söyledi: "Gerçekten dirençli bir performans sergiledik ve her iki ceza sahasında da üstünlük kurduk, bu yüzden önemli bir galibiyet oldu. Topa daha fazla hakim olmak isterdik ama bazen maçlar böyle olur. Çok cesur bir performanstı."