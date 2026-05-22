"Acaba Tour de France için mi antrenman yapıyorum?" FC Bayern'in eski yıldızı Niko Kovac'a sert çıktı

2018 yazında Niko Kovac nihayet teknik direktörlük görevini devraldı. "Her teknik direktörün gözdeleri vardır, ben onunkilerden biri değildim," diye hatırlıyor James. İkisi arasındaki iletişimde dil engeli de sorun teşkil ediyordu. Üstelik James'in kendi ifadesine göre, düzgün bir şekilde Almanca öğrenmeye hiç niyeti yoktu. "Almanca derslerimiz vardı ve uyuyakalacak kadar sıkıcıydı," diyor.

Aynı zamanda oyun kurucu, Kovac'ın antrenman yöntemlerine de alışamadı. "Oyuncuların her antrenmandan sonra 30 dakika bisiklet sürmesini istiyordu. Ben de ona dedim ki: 'Hayır, ben Tour de France için mi antrenman yapıyorum? Ben bir futbolcuyum.'"

Ancelotti ve Heynckes yönetiminde James büyük ölçüde ilk 11'de yer aldı ve 2645 dakikada toplam sekiz gol ve 14 asist kaydetti. Kovac yönetimindeki ikinci sezonunda ise sahada kalma süresi 1654 dakikaya düştü. Ancak bu durum, iki uzun süreli sakatlık döneminden de kaynaklanıyordu. Sezon sonunda yedi gol ve altı asistle tamamladı.