James, 2017'den 2019'a kadar Real Madrid'den kiralık olarak Münih'te oynadı. "İlk yıl şanslıydım çünkü Carlo ve Heynckes İspanyolca konuşuyordu," diyor 34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, FC Bayern'de geçirdiği zamanla ilgili anılarını anlatmaya başlarken. Carlo Ancelotti, PSG'ye karşı 0-3 yenildikten sonra Eylül 2017'de görevden alınmış, sezon sonuna kadar Jupp Heynckes geçici olarak görevi devralmış ve takımı şampiyonluğa taşımıştı.
"Acaba Tour de France için mi antrenman yapıyorum?" FC Bayern'in eski yıldızı Niko Kovac'a sert çıktı
2018 yazında Niko Kovac nihayet teknik direktörlük görevini devraldı. "Her teknik direktörün gözdeleri vardır, ben onunkilerden biri değildim," diye hatırlıyor James. İkisi arasındaki iletişimde dil engeli de sorun teşkil ediyordu. Üstelik James'in kendi ifadesine göre, düzgün bir şekilde Almanca öğrenmeye hiç niyeti yoktu. "Almanca derslerimiz vardı ve uyuyakalacak kadar sıkıcıydı," diyor.
Aynı zamanda oyun kurucu, Kovac'ın antrenman yöntemlerine de alışamadı. "Oyuncuların her antrenmandan sonra 30 dakika bisiklet sürmesini istiyordu. Ben de ona dedim ki: 'Hayır, ben Tour de France için mi antrenman yapıyorum? Ben bir futbolcuyum.'"
Ancelotti ve Heynckes yönetiminde James büyük ölçüde ilk 11'de yer aldı ve 2645 dakikada toplam sekiz gol ve 14 asist kaydetti. Kovac yönetimindeki ikinci sezonunda ise sahada kalma süresi 1654 dakikaya düştü. Ancak bu durum, iki uzun süreli sakatlık döneminden de kaynaklanıyordu. Sezon sonunda yedi gol ve altı asistle tamamladı.
James, Wandervogel'e katıldı – ve hâlâ Kolombiya milli takımında oynuyor
2019 yazında, 13 milyon euro bedelli iki yıllık kiralık sözleşmesi sona erdi ve uzatılmadı. James bir sezon daha Real'e geri döndü, ancak bir zamanlardaki en iyi formuna bir daha kavuşamadı. Kolombiya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda sergilediği muhteşem performansların ardından Real, onu AS Monaco'dan 75 milyon euroya transfer etmişti.
Kovac, FC Bayern'de çifte kupayı kazanmasına rağmen, Kasım 2019'da yaşanan düşüşün ardından görevinden alındı. O zamandan beri Borussia Dortmund'da çalışıyordu.
James, 2020'de Real'den ayrıldığından beri gezgin bir oyuncu haline geldi. İngiltere'de Everton, Katar'da Al-Rayyan, Yunanistan'da Olympiakos Pire, Brezilya'da FC Sao Paulo, İspanya'da Rayo Vallecano ve Meksika'da Club Leon'da oynadıktan sonra Şubat ayında MLS'deki Minnesota United'a transfer oldu.
Bu arada James, Kolombiya milli takımında hala vazgeçilmez bir isim. Dünya Kupası'nda grup aşamasında Portekiz, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Netflix belgeseli Perşembe günü yayınlandı.