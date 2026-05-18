Habere göre Palhinha, bir zamanlar altyapısında forma giydiği Sporting'e geri dönmek istiyor. Transfer gerçekleşmesi halinde üç yıllık bir sözleşme en olası senaryo olarak gösteriliyor; Palhinha, Sporting'de orta sahada kaptan Morten Hjulmand'ın yerini alabilir. Danimarkalı oyuncu, yaz aylarında Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinden birine transfer olacağı tahmin ediliyor.

A Bola, en büyük engel olarak Bayern'in transfer ücreti talebini gösteriyor. 2024 yılında FC Fulham'dan 51 milyon euroya transfer edilen Palhinha'nın FCB ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Säbener Straße'de bir geleceği olmasa da, Alman şampiyonu, sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldığı göz önüne alındığında, Palhinha'dan yine de iyi bir gelir elde edebilir.

A Bola'ya göre Sporting, kesin bir transferin yanı sıra, Bayern'den Palhinha'yı satın alma opsiyonu dahil olmak üzere kiralamayı da düşünüyor. Son olarak, şehir rakibi Benfica'nın da orta saha oyuncusu için çaba göstereceği söylendi.