Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre, sezon sonuna kadar FC Bayern'den Tottenham Hotspur'a kiralanan Palhinha ile eski kulübü Sporting Lizbon arasında görüşmeler son zamanlarda hız kazandı.
Acaba Tottenham'da kalmayacak mı? Bayern'den kiralık olarak gelen Joao Palhinha, sansasyonel bir transfere imza atabilir
Habere göre Palhinha, bir zamanlar altyapısında forma giydiği Sporting'e geri dönmek istiyor. Transfer gerçekleşmesi halinde üç yıllık bir sözleşme en olası senaryo olarak gösteriliyor; Palhinha, Sporting'de orta sahada kaptan Morten Hjulmand'ın yerini alabilir. Danimarkalı oyuncu, yaz aylarında Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinden birine transfer olacağı tahmin ediliyor.
A Bola, en büyük engel olarak Bayern'in transfer ücreti talebini gösteriyor. 2024 yılında FC Fulham'dan 51 milyon euroya transfer edilen Palhinha'nın FCB ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Säbener Straße'de bir geleceği olmasa da, Alman şampiyonu, sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldığı göz önüne alındığında, Palhinha'dan yine de iyi bir gelir elde edebilir.
A Bola'ya göre Sporting, kesin bir transferin yanı sıra, Bayern'den Palhinha'yı satın alma opsiyonu dahil olmak üzere kiralamayı da düşünüyor. Son olarak, şehir rakibi Benfica'nın da orta saha oyuncusu için çaba göstereceği söylendi.
Tottenham'ın satın alma opsiyonu var: Ancak Joao Palhinha, görünüşe göre Sporting'e dönmeyi tercih ediyor
Tottenham ise Palhinha'yı kadrosunda tutmak istiyor ve 30 milyon avroluk bir satın alma opsiyonuna da sahip. Yeni Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi'ye kalsa, bu opsiyon kesinlikle kullanılırdı; ancak duyumlara göre Palhinha, Lizbon'a dönmeyi tercih ediyor.
Bu durum, Tottenham'ın tamamen berbat geçen bir sezonu Premier League'de küme düşmeden uzlaşmacı bir şekilde tamamlaması halinde de geçerli. Palhinha, Spurs'ta çoğunlukla ilk 11'de yer alıyor ve İngiliz ekibi için şu ana kadar 43 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.
Palhinha'nın Bayern'e transferi ise geriye dönüp bakıldığında oldukça talihsizdi. 2023 yazında, eski FCB teknik direktörü Thomas Tuchel, Portekiz milli takım oyuncusunu mutlaka Münih'e getirmek istiyordu, ancak transfer son anda suya düştü. Bir yıl sonra Bayern, Palhinha'yı yine de kadrosuna kattı, ancak o sırada Tuchel çoktan ayrılmıştı ve onun halefi Vincent Kompany, Palhinha'dan pek yararlanamadı. Säbener Straße'de sadece bir yıl geçirdikten sonra, 30 yaşındaki oyuncu Tottenham'a transfer oldu.
Palhinha, Sporting'in A takımında bugüne kadar 95 resmi maça çıktı. 2022'de Lizbon'dan ayrılıp Fulham'a transfer oldu ve burada Premier Lig seviyesinde adını duyurdu.
Joao Palhinha: Sporting formasıyla bugüne kadarki istatistikleri
Oyunlar
95
Gol
7
Asist
0
Şampiyonluklar
Portekiz Şampiyonu (2021), Portekiz Süper Kupası Şampiyonu (2022), 2 kez Portekiz Lig Kupası Şampiyonu (2021, 2022)