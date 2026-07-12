Katalan Sport gazetesi tarafından verilen bilgilere göre, FC Barcelona, TSG Hoffenheim’ın forvet oyuncusu için süren transfer yarışına katıldı. Hatta Blaugrana’nın varlığı, Borussia Dortmund ile oyuncu tarafı arasında şu ana kadar bir anlaşmaya varılamamasının nedeni olduğu belirtiliyor.
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Acaba tam da bu üst düzey kulüp araya girecek mi? BVB, Fisnik Asllani için yapılan yarışta görünüşe göre üst düzey bir rakiple karşı karşıya kalıyor
Habere göre Barça, uyumlu medya haberlerine göre PSG’ye transfer olmayı düşündüğü belirtilen Ferran Torres’in yerine geçecek bir oyuncu arıyor ve Asllani’yi uygun bir çözüm olarak belirlemiş. Kosova milli takım oyuncusu, Robert Lewandowski'nin yerine geçmesi için hedeflenen forvet Julian Alvarez'in (Atletico Madrid) transferi gerçekleşse bile takıma katılacak. Zaten önceki haftalarda Barça'nın Asllani'ye ilgi duyduğuna dair söylentiler vardı ve bu söylentiler, Torres'in olası ayrılığıyla birlikte daha da yoğunlaşmış durumda.
Sport gazetesine göre Barça, Asllani ve menajerleriyle temasa geçerek ilke olarak ilgisini bildirmiş. Ancak somut bir transfer girişimi olup olmayacağına ilişkin karar, teknik direktör Hansi Flick’e ait. TSG ile 2029’a kadar süren sözleşmesine rağmen, 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığı neredeyse kesinleşmiş sayılıyor.
Asllani’nin 29 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunuyor; Torres’in Paris’e transfer olması durumunda bu tutarın Barça için büyük bir sorun teşkil etmemesi bekleniyor. Aynı durum, Serhou Guirassy’nin kulüpten ayrılması halinde BVB için de geçerli. Aynı şekilde 35 milyon avroluk bir çıkış maddesi olduğu söylenen (ancak bu madde sadece belirli üst düzey kulüpler için geçerli) golcünün geleceği ise hâlâ belirsiz. Ancak bu maddenin süresi 15 Temmuz’da dolacak. Son bir büyük sözleşme imzalamak istediği söylenen 30 yaşındaki oyuncunun, Türkiye’deki Fenerbahçe İstanbul’a transfer teklifini reddettiği bildiriliyor.
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Fisnik Asllani için poker: BVB’nin belirleyici bir avantajı var mı?
Ayrıca, Asllani’yi transfer etme yarışında ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Sonuçta Karim Adeyemi, BVB’den Barcelona’ya transfer olmak üzere. Borussia, bu hücum oyuncusunu Pazar günü “görüşmeler” için serbest bırakmıştı. Karşılığında Dortmund’un 22 milyon avroluk sabit transfer ücreti artı primler ve yüzde 35’lik bir yeniden satış hakkı alacağı söyleniyor.
Bununla birlikte, BVB’nin Asllani konusunda önemli bir avantajı olabilir. Geçtiğimiz sezonun son aşamasında Sebastian Kehl’in görevini devralan sportif direktör Ole Book, bu golcüyü Bundesliga’ya yeni yükselen SV Elversberg’de birlikte çalıştıkları günlerden tanıyor. Book, Asllani’nin 2024/25 sezonu için TSG’den o dönem İkinci Lig’de mücadele eden takıma kiralanmasında önemli rol oynamıştı.
Asllani, Elversberg formasıyla 37 maçta 19 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergilemiş ve bu sayede TSG’de daha büyük görevler için kendini kanıtlamıştı. Geçtiğimiz sezonda ise Hoffenheim formasıyla toplam 21 gol katkısı (11 gol, 10 asist) kaydetmişti.
Borussia Dortmund'un transfer geçmişi: BVB'nin rekor satışları
Oyuncular Pozisyon Satıldığı Takım Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet FC Barcelona 2017 148 milyon avro Jude Bellingham Orta saha Real Madrid 2023 127 milyon avro Jadon Sancho Forvet Manchester United 2021 85 milyon avro Christian Pulisic Forvet Chelsea FC 2019 64 milyon avro Pierre-Emerick Aubameyang Forvet Arsenal FC 2018 63,75 milyon avro
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