Habere göre Barça, uyumlu medya haberlerine göre PSG’ye transfer olmayı düşündüğü belirtilen Ferran Torres’in yerine geçecek bir oyuncu arıyor ve Asllani’yi uygun bir çözüm olarak belirlemiş. Kosova milli takım oyuncusu, Robert Lewandowski'nin yerine geçmesi için hedeflenen forvet Julian Alvarez'in (Atletico Madrid) transferi gerçekleşse bile takıma katılacak. Zaten önceki haftalarda Barça'nın Asllani'ye ilgi duyduğuna dair söylentiler vardı ve bu söylentiler, Torres'in olası ayrılığıyla birlikte daha da yoğunlaşmış durumda.

Sport gazetesine göre Barça, Asllani ve menajerleriyle temasa geçerek ilke olarak ilgisini bildirmiş. Ancak somut bir transfer girişimi olup olmayacağına ilişkin karar, teknik direktör Hansi Flick’e ait. TSG ile 2029’a kadar süren sözleşmesine rağmen, 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığı neredeyse kesinleşmiş sayılıyor.

Asllani’nin 29 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunuyor; Torres’in Paris’e transfer olması durumunda bu tutarın Barça için büyük bir sorun teşkil etmemesi bekleniyor. Aynı durum, Serhou Guirassy’nin kulüpten ayrılması halinde BVB için de geçerli. Aynı şekilde 35 milyon avroluk bir çıkış maddesi olduğu söylenen (ancak bu madde sadece belirli üst düzey kulüpler için geçerli) golcünün geleceği ise hâlâ belirsiz. Ancak bu maddenin süresi 15 Temmuz’da dolacak. Son bir büyük sözleşme imzalamak istediği söylenen 30 yaşındaki oyuncunun, Türkiye’deki Fenerbahçe İstanbul’a transfer teklifini reddettiği bildiriliyor.