Buna göre, Siyah-Sarılıların forveti, Türkiye’nin önde gelen kulübünün teklifini geri çevirmiş. Habere göre, son haftalarda Guirassy ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe’ydi; bu nedenle Guinealı oyuncunun Dortmund’da kalması giderek daha olası hale geliyor.

Medya kaynaklarının ortak bilgilerine göre, Guirassy’nin sözleşmesinde bir çıkış maddesi bulunuyor; ancak bu madde yalnızca Real Madrid, Manchester City ve Barcelona gibi uluslararası üst düzey kulüpler için geçerli. Ortalama bir sezon geçiren Guirassy’nin bu yaz bu kulüpler tarafından gündeme alınması pek olası görünmüyor.