Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'nin Fenerbahçe İstanbul'a transfer olmayacağı iddia ediliyor. Bu haberi Bild gazetesi verdi.
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Acaba BVB bu haberi nasıl karşılayacak? Serhou Guirassy’nin transfer kararı aldığı söyleniyor
Buna göre, Siyah-Sarılıların forveti, Türkiye’nin önde gelen kulübünün teklifini geri çevirmiş. Habere göre, son haftalarda Guirassy ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe’ydi; bu nedenle Guinealı oyuncunun Dortmund’da kalması giderek daha olası hale geliyor.
Medya kaynaklarının ortak bilgilerine göre, Guirassy’nin sözleşmesinde bir çıkış maddesi bulunuyor; ancak bu madde yalnızca Real Madrid, Manchester City ve Barcelona gibi uluslararası üst düzey kulüpler için geçerli. Ortalama bir sezon geçiren Guirassy’nin bu yaz bu kulüpler tarafından gündeme alınması pek olası görünmüyor.
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Suudi kulüpleri hâlâ Serhou Guirassy ile ilgileniyor mu?
BVB’nin, transfer bütçesini doldurmak ve önümüzdeki sezon öncesinde bazı transferleri mümkün kılmak için Guirassy’nin kârlı bir satışından defalarca umut bağladığı iddia ediliyordu.
30 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan’daki kulüplerle de defalarca anılmıştı. Ancak bir transferin gerçekleşmesi ve bunun BVB için getireceği büyük gelir, büyük olasılıkla artık gerçekleşmeyecek.
Serhou Guirassy, 2025/26 sezonunda BVB forması giyecek:
Oyunlar:
46
Oynama süresi:
3218
Goller:
22
Asist:
6
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