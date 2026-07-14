Transfer uzmanı Sacha Tavolieri’nin Sky’ın İsviçre şubesi için aktardığına göre, Suudi Arabistan’ın önde gelen kulübü Al-Hilal, İngiliz milli forveti kadrosuna katmayı “hayal ediyor”.
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Acaba bir çıkış maddesi var mı? Harry Kane’in FC Bayern Münih’e transferiyle ilgili tuhaf Suudi söylentileri
Buna göre, 32 yaşındaki oyuncunun danışman ekibiyle temasa geçilerek, bu yaz transfer döneminde bir transfer için temel bir istek olup olmadığı araştırılmaya başlandı.
Bu bağlamda özellikle dikkat çeken nokta, Kane’in sözleşmesinde yer alan bir çıkış maddesinden yeniden söz edilmesidir. Tavolieri’nin verdiği bilgilere göre, İngiliz oyuncu bu yaz 65 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında Almanya’nın rekor şampiyonu takımından ayrılabilir.
Oysa kısa bir süre önce FCB başkanı Uli Hoeneß tam tersini iddia etmişti. Hoeneß, yılın başında Bild gazetesine verdiği bir röportajda, Kane’in sözleşmesinde böyle bir madde bulunsa da bunun geçerliliğini yitirdiğini açıkça belirtmişti. Yani: 32 yaşındaki oyuncu, 2026 yaz transfer dönemi için bir çıkış maddesi yoluyla Münih ekibinden ayrılmayacak.
Bununla birlikte Hoeneß, o zamanlar da Suudi Arabistan’dan gelebilecek olası tekliflere karşı uyarıda bulunmuştu. Hoeneß, “Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla,” dedi, “o ve ailesi burada son derece mutlu.” Ancak onursal başkan hemen ardından bir uyarıda bulundu: “Ama bir Suudi gelip masaya büyük paralar koyarsa ne olacağı belli olmaz… Ama o burada çok mutlu!”
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Harry Kane, FC Bayern München ile sözleşmesini uzatacak mı?
FCB ile sözleşmesi 2027’ye kadar devam eden Kane’in geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediği belirtiliyor. Ancak hem forvet hem de FC Bayern, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda, (henüz) farklı şartlar altında da olsa ortak çalışmalarını sürdürmek istediklerini defalarca ima ettiler.
İngiliz forvetin sözleşmesini üç yıl daha uzatmayı tercih ettiği söylenirken, FCB ise şimdilik sadece 2029'a kadar uzatmak istiyor gibi görünüyor. Kane kısa süre önce, önümüzdeki sözleşmenin kariyerindeki son büyük sözleşme olacağını ve bu nedenle "bundan en iyi şekilde yararlanmak" istediğini açıkça belirtti.
“Elbette şu an konuşmanın zamanı değil. Bu durum karşısında oldukça rahatız. Öncelikle sezonu tamamlamak istediğimizi söyledik – ve mümkünse Dünya Kupası’nı da. Her iki taraf da birbirinden çok memnun,” diye vurguladı Kane, FC Bayern ile sezonu tamamladıktan sonra.
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FC Bayern, Harry Kane’e bir taviz vermek istiyor gibi görünüyor
Yine de sözleşmesinin uzatılması oldukça muhtemel; zira transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre Münih kulübü artık 32 yaşındaki oyuncuya taviz vermeye hazır. Söylendiğine göre, “ona istediği şeyi verecekler”. Kısa bir süre öncesine kadar gündemde olan FC Barcelona’ya transfer konusu ise artık gündemden düştü.
Kane, 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan yaklaşık 100 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bundesliga'nın rekor şampiyonuna katılmış ve orada en yüksek maaşı alan oyuncu olarak yılda 25 milyon euro kazanıyor. Geçtiğimiz sezonda, tüm turnuvalarda oynadığı 51 resmi maçta FCB için etkileyici bir şekilde 61 gol attı. Ayrıca, yedi golün de asistini yaptı.
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