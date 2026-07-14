Buna göre, 32 yaşındaki oyuncunun danışman ekibiyle temasa geçilerek, bu yaz transfer döneminde bir transfer için temel bir istek olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Bu bağlamda özellikle dikkat çeken nokta, Kane’in sözleşmesinde yer alan bir çıkış maddesinden yeniden söz edilmesidir. Tavolieri’nin verdiği bilgilere göre, İngiliz oyuncu bu yaz 65 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında Almanya’nın rekor şampiyonu takımından ayrılabilir.

Oysa kısa bir süre önce FCB başkanı Uli Hoeneß tam tersini iddia etmişti. Hoeneß, yılın başında Bild gazetesine verdiği bir röportajda, Kane’in sözleşmesinde böyle bir madde bulunsa da bunun geçerliliğini yitirdiğini açıkça belirtmişti. Yani: 32 yaşındaki oyuncu, 2026 yaz transfer dönemi için bir çıkış maddesi yoluyla Münih ekibinden ayrılmayacak.

Bununla birlikte Hoeneß, o zamanlar da Suudi Arabistan’dan gelebilecek olası tekliflere karşı uyarıda bulunmuştu. Hoeneß, “Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla,” dedi, “o ve ailesi burada son derece mutlu.” Ancak onursal başkan hemen ardından bir uyarıda bulundu: “Ama bir Suudi gelip masaya büyük paralar koyarsa ne olacağı belli olmaz… Ama o burada çok mutlu!”



