AC Milan, West Ham forvetinin hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından satın alma opsiyonunu kullanmazken, Niclas Fullkrug MLS, La Liga ve Serie A kulüplerinin ilgisini çekiyor
Milan, Alman forvet için kalıcı transfer teklifini reddetti
AC Milan, San Siro’daki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından Fullkrug’un satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Sky Sports’un haberine göre, Rossoneri, West Ham United’dan bu forveti yaklaşık 5 milyon avroya kalıcı olarak transfer etmek üzere bir anlaşma yapmıştı; ancak oyuncunun İtalya’da etkisiz kalması, kulübü başka seçeneklere yöneltmiştir.
Fullkrug'un Milan'daki performansı pek de verimli değildi; 33 yaşındaki oyuncu tüm turnuvalarda sadece 20 maça çıktı. Serie A devleri için daha da endişe verici olan ise, bu maçların sadece üçünde ilk 11'de yer alması ve sahada geçirdiği 647 dakikada sadece bir gol atmasıydı. Kulüp yönetimi daha dinamik seçenekler ararken, eski Borussia Dortmund oyuncusu, İtalyan devinin satın alma hakkını kullanmaması nedeniyle Londra'ya geri dönecek.
İki hayal kırıklığının ardından West Ham'ın ligden düşmesi kaçınılmaz hale geldi
Fullkrug, Londra Stadyumu'nda 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, West Ham United'ın Championship'e düşmesinin ardından kulüpte bir geleceği kalmadı. The Hammers, özellikle ikinci ligde mücadele etmenin getirdiği mali kısıtlamalar nedeniyle bu tecrübeli forveti elinden çıkarmak istiyor. Fullkrug şu anda aylık 3 milyon avronun üzerinde brüt maaş alıyor ve kulüp, bu rakamı maaş bütçesinden çıkarmak için can atıyor.
Forvetin 2024'te Premier League'e transferi, Dortmund'dan onu kadrosuna katmak için 27 milyon avro artı potansiyel bonuslar ödeyen West Ham için maliyetli bir girişimdi. Ancak, İngiltere'deki kariyeri bir dizi korkunç sakatlıkla gölgelendi. Fullkrug, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle 30'dan fazla maçı kaçırdı ve sahaya çıktığında ise 29 maçta sadece 3 gol atabildi. Hem oyuncu hem de kulüp, bu yaz yollarını kalıcı olarak ayırmanın en iyi çözüm olduğu konusunda hemfikir.
MLS ve Avrupa'dan küresel ilgi geliyor
Sky Sports'a göre, son dönemdeki formu pek iyi olmasa da Fullkrug, hâlâ dünyanın dört bir yanından kulüplerin ilgisini çeken bir kaliteye sahip. Major League Soccer kulüplerinin bu forvet oyuncusunu ABD'ye transfer etmek istediği söylenirken, La Liga ve Serie A'daki birçok takım da durumu yakından takip ediyor. Düşük maliyetli bir transfer olasılığı, hücum hattında tecrübeli bir oyuncu arayan kulüpler için onu cazip bir kısa vadeli seçenek haline getiriyor.
Bundesliga'ya dönüş ihtimali gündemde
Anavatanına dönüş de ufukta görünüyor; haberlere göre Werder Bremen, eski yıldızını Weserstadion'a geri getirme olasılığını değerlendiriyor. Taraflar arasında ilk görüşmeler çoktan yapıldı, ancak herhangi bir anlaşma, forvetin Alman kulübünün bütçesine uymak için maaş taleplerini önemli ölçüde düşürmesine bağlı olacak.
Fullkrug için, sakatlıklar ve yedek kulübesinde geçirdiği zamanlardan kurtulmak istediği için bir sonraki hamlesi çok önemli. Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna girememesi, küme düşmenin acısını yaşaması ve kiralık olarak oynadığı takımda başarısız olması nedeniyle, tecrübeli forvet kariyerinin bir dönüm noktasında bulunuyor. Gelişen MLS pazarını mı, Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde yeni bir şans mı, yoksa duygusal bir şekilde Bundesliga'ya geri dönüşü mü seçeceği henüz belli değil.