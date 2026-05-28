AC Milan, San Siro’daki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından Fullkrug’un satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Sky Sports’un haberine göre, Rossoneri, West Ham United’dan bu forveti yaklaşık 5 milyon avroya kalıcı olarak transfer etmek üzere bir anlaşma yapmıştı; ancak oyuncunun İtalya’da etkisiz kalması, kulübü başka seçeneklere yöneltmiştir.

Fullkrug'un Milan'daki performansı pek de verimli değildi; 33 yaşındaki oyuncu tüm turnuvalarda sadece 20 maça çıktı. Serie A devleri için daha da endişe verici olan ise, bu maçların sadece üçünde ilk 11'de yer alması ve sahada geçirdiği 647 dakikada sadece bir gol atmasıydı. Kulüp yönetimi daha dinamik seçenekler ararken, eski Borussia Dortmund oyuncusu, İtalyan devinin satın alma hakkını kullanmaması nedeniyle Londra'ya geri dönecek.