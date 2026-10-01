RedBird'ün planlaması, USMNT'nin tılsımlı isminin ötesine uzanıyor ve Rossoneri kadrosundaki birkaç diğer temel taşı da kapsıyor. La Gazzetta dello Sport ayrıca kulübün, maaşı sezon başına yaklaşık 3,5 milyon €'ya çıkarılarak iki katına yükselecek stoper Strahinja Pavlovic için 2031'e kadar bir sözleşme uzatmayı aktif şekilde önceliklendirdiğini ortaya koyuyor.

Bu arada, tecrübeli orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için de maaşını piyasa değeri ve sahadaki etkisiyle uyumlu hale getirecek iyileştirilmiş bir ücret paketi hazırlanıyor. Bu ikili yaklaşım, Milan'ın çekirdek ilk 11'ini koruma ve en üst seviyede rekabetçiliğini sürdürülebilir kılma kararlılığının altını çiziyor.