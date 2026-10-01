Buzzi
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AC Milan, USMNT yıldızı Christian Pulisic için büyük bir uzun vadeli sözleşme uzatması planlıyor
Milan yönetimi tarihi bir sözleşme uzatmasına hazırlanıyor
La Gazzetta dello Sport'a göre İtalyan devi, transfer piyasasındaki muhtemel talipleri uzak tutmak için Pulisic'i kazançlı ve uzun vadeli bir sözleşmeyle takımda tutmaya hazırlanıyor. ABD ile milli takım görevine gitmemeyi tercih eden hücum oyuncusu, Dünya Kupası'nda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından en iyi fiziksel durumuna yeniden ulaşmak için Milanello'da kaldı. Son iki lig maçında bir gol ve bir asistle dikkat çeken form dönüşü, yönetimin onun geleceğini güvence altına alma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi.
- Getty Images Sport
Kulübün vizyonu, sözleşme önceliklerini belirliyor
Kulüp sahibi Cardinale, hücum oyuncusunu 2031'e kadar sürecek yüksek maaşlı yeni bir sözleşmeye bağlama konusunda kararlı. Amerikalı oyuncunun San Siro'daki mevcut sözleşmesi ek bir yıl opsiyonuyla Haziran 2027'ye kadar devam etse de, Il Diavolo gereksiz gecikmelerden kaçınmak istiyor.
Görüşmeler daha önce bir yıl önce sezon başına net 5 milyon euro civarında tıkanmıştı, ancak yeni müzakerelerde oyuncunun cephesi daha yüksek maaş taleplerini masaya koyabilir. RedBird'ün Kuzey Amerika'daki genişlemesinin vitrin yüzü olarak taşıdığı ticari değerin ötesinde, kanat oyuncusu Ruben Amorim'in hücum hattına liderlik etmeyi sürdürmesi halinde sahada da vazgeçilmez bir değer olmaya devam ediyor.
RedBird, yıldızları güvence altına almak için harekete geçti
RedBird'ün planlaması, USMNT'nin tılsımlı isminin ötesine uzanıyor ve Rossoneri kadrosundaki birkaç diğer temel taşı da kapsıyor. La Gazzetta dello Sport ayrıca kulübün, maaşı sezon başına yaklaşık 3,5 milyon €'ya çıkarılarak iki katına yükselecek stoper Strahinja Pavlovic için 2031'e kadar bir sözleşme uzatmayı aktif şekilde önceliklendirdiğini ortaya koyuyor.
Bu arada, tecrübeli orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için de maaşını piyasa değeri ve sahadaki etkisiyle uyumlu hale getirecek iyileştirilmiş bir ücret paketi hazırlanıyor. Bu ikili yaklaşım, Milan'ın çekirdek ilk 11'ini koruma ve en üst seviyede rekabetçiliğini sürdürülebilir kılma kararlılığının altını çiziyor.
- Getty Images Sport
Yoğun maç takvimi taktiksel yeniden yükselişi test ediyor
Milli ara sona erdiğinde, Pulisic'in istikrarı Serie A'da ve Avrupa'da art arda oynanacak zorlu maçlarla birlikte hemen sınanacak. Hücum oyuncusunun, Amorim'in takımını zirve yarışında sağlam şekilde tutabilmesi için son bölgede belirleyici katkısını sürdürmesi gerekiyor. O uzun vadeli sözleşme uzatmasına ilişkin görüşmelerin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı ise nihayetinde Amerikalı oyuncunun sahadaki performansına bağlı olacak.
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