AFP
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AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, RB Salzburg'a karşı Avrupa Ligi'nde yaptığı müthiş hat-trickin ardından tarihe geçen Alphadjo Cissè'yi övdü
Salzburg'da tarihi bir gece
Cisse, İtalyan futbol tarihine Milan'ın Salzburg'u farklı bir skorla 4-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçında geçti. Henüz 19 yaş 358 günlük olan orta saha oyuncusu, büyük bir Avrupa turnuvasında hat-trick yapan en genç İtalyan oyuncu oldu. Cisse bu başarısıyla, 1959'da Milan formasıyla Olympiakos'a karşı aynı başarıya imza attığında 20 yaş 309 günlük olan Giancarlo Danova'nın uzun yıllardır kırılamayan rekorunu geride bıraktı.
İtalya rekorunun yanı sıra Cisse, efsanevi Filippo Inzaghi'den bu yana tek bir Avrupa maçında üç gol atan ilk Milan oyuncusu oldu. Eski İtalya millî takım forveti, eylül 2002'de Şampiyonlar Ligi'nde Deportivo La Coruna'ya karşı hat-trick yapmıştı.
- Getty Images Sport
Amorim, Cisse'nin tarihi etkisini övdü
Amorim, genç oyuncuyu övmekte gecikmedi ancak oyuncu gelişimine ilişkin her zamanki ayakları yere basan yaklaşımını korudu. Portekizli teknik adam, oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen saha dışında hâlâ yapılması gereken önemli çalışmalar olduğunu belirtti. Üst düzey futbolun fiziksel gerekliliklerine dikkat çeken Amorim, orta saha oyuncusunun belirgin doğal yeteneğine karşın profesyonel futbolun zorluklarına hâlâ uyum sağladığını ifade etti.
“Benim payım mı? Bana hiçbir şey borçlu değil ve kendisine tanınan fırsatı hak ediyor. Patlayıcı bir oyuncu olabilir. Tabiri caizse fiziksel açıdan hâlâ gelişmesi gerekiyor ama büyük bir yüreği var. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Ancak bu gece bütün övgüleri hak ediyor. Hat-trick yapması olağanüstü ve muazzam bir potansiyeli var,” diyen Amorim, bu açıklamaları Sky Sport Italia'ya yaptı.
Milan'ın sansasyon yaratan ismi tüm dikkatleri üzerine çekti
Şubat ayında Milan'a imza attıktan sonra ikinci lig ekibi Catanzaro'ya geri kiralanan ve bu yaz resmen Milan'a katılan Cisse, kulüpteki ilk sezonunda dikkat çekici bir çıkış yaşıyor. Hücumcu orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı beş Serie A maçında iki gol atarak sahada kısa sürede kendini gösterdi. Ayrıca bu ayın başlarında Ermenistan'a karşı İtalya 21 yaş altı takımı adına da gol kaydetti.
Salzburg karşısında erken dakikalarda attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirip maçın temposunu belirleyen Cisse, ilk yarının sonlarına doğru yakın mesafeden attığı golle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra sağ ayağıyla attığı golle hat-trick'ini tamamladı. Sonradan oyuna giren Goncalo Ramos ise farklı galibiyete son noktayı koydu. Cisse, "Bu hat-trick'ten ve galibiyetten gerçekten çok memnunum. Çok mutluyum ve bu formumu kesinlikle bir sonraki maça taşıyacağım" dedi. Açıklamayı ESPN aktardı.
- Getty Images Sport
Atalanta sınavı öncesi nefes alma fırsatı
Bu galibiyet, Amorim yönetiminde sezona zorlu bir başlangıç yapan Milan’ın toparlanmasına yardımcı oldu. Cisse gibi genç yetenekler daha düzenli forma şansı için kapıyı zorlarken Amorim’i tatlı bir kadro seçimi ikilemi bekliyor. Yaklaşan zorlu Atalanta karşılaşması öncesinde alınan galibiyet, sıkışık maç takvimini aşmaya çalışan Amorim’in ekibine de önemli bir moral verdi.
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