Cisse, İtalyan futbol tarihine Milan'ın Salzburg'u farklı bir skorla 4-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçında geçti. Henüz 19 yaş 358 günlük olan orta saha oyuncusu, büyük bir Avrupa turnuvasında hat-trick yapan en genç İtalyan oyuncu oldu. Cisse bu başarısıyla, 1959'da Milan formasıyla Olympiakos'a karşı aynı başarıya imza attığında 20 yaş 309 günlük olan Giancarlo Danova'nın uzun yıllardır kırılamayan rekorunu geride bıraktı.

İtalya rekorunun yanı sıra Cisse, efsanevi Filippo Inzaghi'den bu yana tek bir Avrupa maçında üç gol atan ilk Milan oyuncusu oldu. Eski İtalya millî takım forveti, eylül 2002'de Şampiyonlar Ligi'nde Deportivo La Coruna'ya karşı hat-trick yapmıştı.