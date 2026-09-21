Getty Images Sport
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AC Milan teknik direktörü Ruben Amorim, Manchester United'ın taktik hatalarını kabul etti ve diziliş değişiklikleri sözü verdi
Serie A'da yeni bir meydan okumaya uyum sağlamak
Pazar günü Lecce karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından Amorim, son taktiksel evrimi hakkında Gazzetta dello Sport’a konuştu. Teknik adam, Manchester United’daki zorlu 14 aylık bir dönem geçirdi; burada üçlü savunma dizilişine olan bağlılığı, 63 maçta yalnızca 24 galibiyet almasının ardından sonunda görevine son verilmesine yol açtı.
Ancak AC Milan’da farklı bir yaklaşım görüldü. Lecce karşısında sistemini dörtlü savunmaya çeviren Amorim, şunları söyledi: "Manchester’daki hatalarımı tekrarlayamam. Belirli bir şekilde oynamak için gerekli özelliklere sahip değilsek, uyum sağlamak zorundayız."
- Getty Images Sport
Sahada özgürlüğü bulmak
Taktik değişiklik hemen karşılığını verdi; Christian Pulisic, Adrien Rabiot ve Diego Moreira baskın bir performansta fileleri havalandırdı. Amorim, AC Milan'ın oyun planını sahaya yansıtma biçiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İngiltere'deki dönemini tanımlayan katı yapıdan uzaklaştıklarını söyledi.
"Harika bir galibiyet. Hareketliliği beğendim, özellikle de hücumdaki derinliği. Oyunu kontrol ettik ve rakibi iyi okuduk" diye açıkladı. "Bunlar farklı zamanlar ama gelişiyoruz. Bugün oyuncular daha fazla özgürlüğe sahipti; son maçlarda biraz fazla statiktik, takılıp kalmıştık."
Luka Modric gibi tecrübeli yıldızları yönetmek
AC Milan bu yeni esnekliği benimsemiş olsa da Amorim, geleneksel dizilişinden tamamen vazgeçmediğini belirtti. "Üçlü kurulumla yeniden oynayacağız, ama göreceğiz. Burada İtalya'da teknik direktörler çok iyi, özellikle de diğer takımlara bire bir baskı yapma konusunda," diye ekledi.
Teknik direktör, deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric'ten en yüksek verimi almak için yaklaşımını da şekillendiriyor. Oyuncunun kendine özgü güçlü yönlerini dikkate alan Amorim, "Modric'le topa uzun süre sahip olmamız gerekiyor, ancak ihtiyaç duyduğumuz her maçta oynamaya hazır. Sadece geçiş oyunu oynarsak, bu onun için iyi olmaz," dedi.
- Getty Images Sport
AC Milan için sırada ne var?
AC Milan, Serie A'da namağlup yoluna devam ediyor; beş maçın ardından puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve lider Roma'nın yalnızca iki puan gerisinde bulunuyor. Amorim şimdi, takımı yaklaşan lig maçlarına hazırlanırken bu olumlu ivmenin üzerine koymayı hedefleyecek. Kadronun, bu sezon ciddi bir şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlarken onun esnek futbol anlayışına uyum sağlamayı sürdürmesi gerekiyor.
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