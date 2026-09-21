AC Milan bu yeni esnekliği benimsemiş olsa da Amorim, geleneksel dizilişinden tamamen vazgeçmediğini belirtti. "Üçlü kurulumla yeniden oynayacağız, ama göreceğiz. Burada İtalya'da teknik direktörler çok iyi, özellikle de diğer takımlara bire bir baskı yapma konusunda," diye ekledi.

Teknik direktör, deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric'ten en yüksek verimi almak için yaklaşımını da şekillendiriyor. Oyuncunun kendine özgü güçlü yönlerini dikkate alan Amorim, "Modric'le topa uzun süre sahip olmamız gerekiyor, ancak ihtiyaç duyduğumuz her maçta oynamaya hazır. Sadece geçiş oyunu oynarsak, bu onun için iyi olmaz," dedi.