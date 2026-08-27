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AC Milan teknik direktörü Ruben Amorim'den, Aston Villa ve Galatasaray transfer söylentileri arasında Rafael Leao açıklaması
Amorim, Venezia maçı kadrosuna Leao'yu almadı
Oyuncu Milanello'da antrenman yapmasına rağmen Amorim, kanat oyuncusunun şu anda A takıma katkı sağlayacak doğru durumda olmadığını söyledi. Bu karar, Portekizli milli oyuncunun geleceğine ilişkin yoğun spekülasyonların yaşandığı bir dönemde geldi; hem Premier League'den hem de Süper Lig'den ciddi ilgi var. Amorim, seçim sürecinin şöhretten ziyade tamamen hazırlık ve fiziksel durum seviyelerine dayandığını açıkça belirtti.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Amorim, Leao'nun takımla sadece bir kez antrenman yaptığını ve takım arkadaşları kadar hazır olmadığını anlattı. "Maçta yer alacak oyuncularla ilgili olarak, kadro listesini alacaksınız. Leao bizimle bir antrenman yaptı. Diğerleriyle kıyaslandığında hâlâ tam olarak hazır değil. Maçta olmayacak. En iyilerini seçeceğim" dedi Amorim.
- Getty
Aston Villa ve Galatasaray, Leao'nun peşinde
Amorim odağı sahada tutmaya çalışsa da, Leao’nun olası ayrılığı etrafındaki gürültüyü görmezden gelmek artık imkânsız hâle geliyor. Haberler, Galatasaray’ın Milan ile bonuslara ek olarak 45 milyon € civarında bir bonservis bedeli için şimdiden ön anlaşmaya vardığını gösteriyor. Bu sırada, Aston Villa yarışın içinde kalmayı sürdürüyor; kulübün, 8 milyon € değerinde kazançlı bir kiralama anlaşmasının yanı sıra 42 milyon € zorunlu satın alma opsiyonu önerdiği bildiriliyor. Maaş beklentilerindeki fark ise engel olmaya devam ediyor; oyuncunun, şimdiye kadar teklif edilenden çok daha yüksek şekilde, ek ödemelere ilaveten 12 milyon € değerinde bir paket istediği öne sürülüyor.
Amorim, durumun gerçekliğinden kaçmadı ve yetenekli kanat oyuncusu için bir ortam değişikliğinin gerekli olabileceğini kabul etti. "Leao çok ama çok güçlü bir oyuncu. Leao’ya da takıma da söyledim: Leao, doğru zihniyete sahip olursa dünyanın her takımında oynayabilecek bir oyuncu, ama doğru zihniyete sahip olması gerekiyor. Bazen başka bir yere gitmeniz gereken bir ana gelirsiniz, biz de şu anda o andayız. Neler olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz," diye açıkladı Amorim.
"Bekleyelim, Venezia maçına odaklanalım, çünkü Giovanni Stroppa hakkında, nasıl oynadıkları hakkında konuşmadık, Serie B’de neredeyse her maçı kazandılar, bu yüzden ben bu maç, San Siro’daki ilk maçımız konusunda çok endişeliyim. Size söz veriyorum, bir sonraki basın toplantısında sizinle transfer piyasası hakkında konuşacağım. Her şeyi açıklayacağım."
Fofana, Tomori ve Gimenez için acı gerçek
Leao, yeni yönetim altında geleceği belirsiz olan tek yüksek profilli isim değil. Amorim, Youssouf Fofana, Santiago Gimenez ve Fikayo Tomori hakkında da acımasız bir güncelleme vererek, bu oyuncuların yeni sezon planlarının bir parçası olmadığını doğruladı. Bu oyunculara kadro numarası verilmedi ve transfer dönemi kapanmadan kulüpten ayrılacak transferleri gerçekleştirememeleri halinde A takımla antrenman yapmalarına izin verilmeyeceği bildirildi.
Teknik direktör, kararın arkasındaki lojistik zorunluluğu açıklarken, şişkin bir kadronun antrenmanların kalitesini düşürdüğünü vurguladı. Amorim, “Biliyorsunuz ki bazı oyuncular, kulüpten ayrılmasalar bile takımın parçası olmayacak çünkü bu imkânsız. Bu, onların kötü oyuncular olduğu anlamına gelmiyor. Çok iyi oyuncular ve çok iyi insanlar ama hafta içinde 27 oyuncuyla çalışmak imkânsız. Hiç kimse hazır olmayacak, hiç kimse memnun olmayacak, bu yüzden kalan bazı oyuncular kadronun parçası olmayacak. Ama bizim bir sorumluluğumuz var ve kulüp olarak görevimizi yerine getirmek için gereken tüm imkânları, elimizde olan her şeyi sağlayacağız” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Gözler San Siro'daki ilk maça çevrildi
Transfer kaosuna rağmen Amorim, San Siro'daki ilk resmi maçında olumlu bir izlenim bırakmak için can atıyor. Açılış haftasında Torino karşısında alınan zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından teknik adam, takımının yoğunluğunu korumasını ve büyük saygı duyduğu Venezia karşısında alçakgönüllülük göstermesini istiyor.
Amorim, "Benim için özel bir gün olacak. AC Milan'ın teknik direktörü olmanın sorumluluğunu hissedeceğim. Maça odaklanacağım ama tüm bunların keyfini çıkarmaya çalışacağım. Çok zor bir maç olacak. Akıllı, alçakgönüllü olmalı, baskı yapmaya ve çok koşmaya istekli olmalıyız. Topu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Sahanın her yerinde adam adama markaj yapmaya çalışacaklar: İyi bir maç bekliyorum" dedi.
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