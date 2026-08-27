Amorim odağı sahada tutmaya çalışsa da, Leao’nun olası ayrılığı etrafındaki gürültüyü görmezden gelmek artık imkânsız hâle geliyor. Haberler, Galatasaray’ın Milan ile bonuslara ek olarak 45 milyon € civarında bir bonservis bedeli için şimdiden ön anlaşmaya vardığını gösteriyor. Bu sırada, Aston Villa yarışın içinde kalmayı sürdürüyor; kulübün, 8 milyon € değerinde kazançlı bir kiralama anlaşmasının yanı sıra 42 milyon € zorunlu satın alma opsiyonu önerdiği bildiriliyor. Maaş beklentilerindeki fark ise engel olmaya devam ediyor; oyuncunun, şimdiye kadar teklif edilenden çok daha yüksek şekilde, ek ödemelere ilaveten 12 milyon € değerinde bir paket istediği öne sürülüyor.

Amorim, durumun gerçekliğinden kaçmadı ve yetenekli kanat oyuncusu için bir ortam değişikliğinin gerekli olabileceğini kabul etti. "Leao çok ama çok güçlü bir oyuncu. Leao’ya da takıma da söyledim: Leao, doğru zihniyete sahip olursa dünyanın her takımında oynayabilecek bir oyuncu, ama doğru zihniyete sahip olması gerekiyor. Bazen başka bir yere gitmeniz gereken bir ana gelirsiniz, biz de şu anda o andayız. Neler olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz," diye açıkladı Amorim.

"Bekleyelim, Venezia maçına odaklanalım, çünkü Giovanni Stroppa hakkında, nasıl oynadıkları hakkında konuşmadık, Serie B’de neredeyse her maçı kazandılar, bu yüzden ben bu maç, San Siro’daki ilk maçımız konusunda çok endişeliyim. Size söz veriyorum, bir sonraki basın toplantısında sizinle transfer piyasası hakkında konuşacağım. Her şeyi açıklayacağım."