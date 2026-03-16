Çeviri:
AC Milan soyunma odasında Christian Pulisic ile Rafael Leao arasında gerginlik çıktı; teknik direktör Max Allegri müdahale etmek zorunda kaldı
Stadio Olimpico'da gerginlik tırmandı.
La Gazzetta dello Sport, oyuncuların sahadan ayrılmasıyla olayların sona ermediğini, gergin tartışmanın soyunma odasında da devam ettiğini bildirdi. Teknik direktör Massimiliano Allegri, düzeni sağlamak ve iki yıldız forveti arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için bizzat müdahale etmek zorunda kaldı.
Saha içi tartışmaların analizi
Bu hayal kırıklığının kaynağı, ikinci yarıda Leao’nun Lazio savunmacısı Adam Marusic’in arkasına iki kez hızlı bir şekilde koşarak yerleştirdiği pozisyonlara dayanıyor. Her iki durumda da top Pulisic’teydi ve Leao’yu kaleye doğru gönderebilecek dikey bir pas atma fırsatı vardı. Bu paslar zor olsa da, Pulisic gibi kaliteli bir oyuncunun kesinlikle yapabileceği paslardı. Leao'nun vücut dili, hislerini açıkça ortaya koydu; jestleriyle adeta "Boşum, bana pas at" diye bağırıyordu.
Bu, 10 numaralı oyuncunun tek başına bir öfke patlaması değildi; oyuncu, ilk yarıda da Strahinja Pavlovic'e karşı benzer bir öfke göstermişti. Pavlovic, boşta kalan Portekizli milli oyuncuya ortalamak yerine şut çekmişti.
Allegri'nin yıldız oyuncularla ilişkisi
Allegri, Pazar gecesi soyunma odasında diplomat rolünü üstlenmiş olsa da, şimdi iki aylık hassas bir takım yönetimi süreciyle karşı karşıya. Teknik direktör, kamuoyu önünde sahada kaçırılan fırsatları kabul ederken, aradaki gerginliği önemsiz göstermeye çalıştı.
Allegri, konuyla ilgili sorulduğunda ikilinin taktiksel yönüne değindi ve şunları söyledi: "Maçları kaybettiğinizde, geriye dönüp baktığınızda birçok şey fark edersiniz. Pulisic'in kondisyon açısından geliştiğine inanıyorum, Leao ise kaleciyle karşı karşıya kalabileceği 2-3 fırsat yakaladı."
İstatistiksel olarak pasif ortaklık
Pulisic-Leao ikilisinin istatistikleri, Rossoneri taraftarları için endişe verici. Takımın en önemli gol tehditleri olmalarına rağmen, bu ikili bu sezon ligde nadiren birlikte ilk 11'de yer aldı. Sezonun ilk derbisi ve son zamanlarda Parma, Inter ve Lazio ile oynanan maçlar da dahil olmak üzere, ikili olarak sahaya çıktıkları maçlarda performansları hayal kırıklığı yarattı. Bu maçlarda ikili toplamda sadece iki gol attı: derbide Pulisic bir gol, Genoa maçında ise Leao bir gol attı.
