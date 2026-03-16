Goal.com
Canlı
GFX Rafael Leao Christian PulisicGetty/GOAL
Ahmed Refaat

Çeviri:

AC Milan soyunma odasında Christian Pulisic ile Rafael Leao arasında gerginlik çıktı; teknik direktör Max Allegri müdahale etmek zorunda kaldı

Başkentte yaşanan kaotik deplasmanın ardından AC Milan'da sinirler geriliyor; Rafael Leao ve Christian Pulisic ise kopmak üzere olan fırtınanın merkezinde yer alıyor. Maç sırasında televizyon kameraları, Leao'nun ABD Milli Takımı yıldızına yönelik hararetli tepkilerini yakalarken, söylentilere göre aralarındaki gerginlik tünele kadar devam etti. Haberlere göre, kapılar kapandıktan sonra gerginlik patlak verdi ve yıldız ikili birbirlerinden cevaplar isterken, Leao "her zamankinden daha hararetli" bir soyunma odası tartışmasında tiradına devam etti.

  • Stadio Olimpico'da gerginlik tırmandı.

    La Gazzetta dello Sport, oyuncuların sahadan ayrılmasıyla olayların sona ermediğini, gergin tartışmanın soyunma odasında da devam ettiğini bildirdi. Teknik direktör Massimiliano Allegri, düzeni sağlamak ve iki yıldız forveti arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için bizzat müdahale etmek zorunda kaldı.

    • Reklam
  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    Saha içi tartışmaların analizi

    Bu hayal kırıklığının kaynağı, ikinci yarıda Leao’nun Lazio savunmacısı Adam Marusic’in arkasına iki kez hızlı bir şekilde koşarak yerleştirdiği pozisyonlara dayanıyor. Her iki durumda da top Pulisic’teydi ve Leao’yu kaleye doğru gönderebilecek dikey bir pas atma fırsatı vardı. Bu paslar zor olsa da, Pulisic gibi kaliteli bir oyuncunun kesinlikle yapabileceği paslardı. Leao'nun vücut dili, hislerini açıkça ortaya koydu; jestleriyle adeta "Boşum, bana pas at" diye bağırıyordu.

    Bu, 10 numaralı oyuncunun tek başına bir öfke patlaması değildi; oyuncu, ilk yarıda da Strahinja Pavlovic'e karşı benzer bir öfke göstermişti. Pavlovic, boşta kalan Portekizli milli oyuncuya ortalamak yerine şut çekmişti. 

  • Allegri'nin yıldız oyuncularla ilişkisi

    Allegri, Pazar gecesi soyunma odasında diplomat rolünü üstlenmiş olsa da, şimdi iki aylık hassas bir takım yönetimi süreciyle karşı karşıya. Teknik direktör, kamuoyu önünde sahada kaçırılan fırsatları kabul ederken, aradaki gerginliği önemsiz göstermeye çalıştı. 

    Allegri, konuyla ilgili sorulduğunda ikilinin taktiksel yönüne değindi ve şunları söyledi: "Maçları kaybettiğinizde, geriye dönüp baktığınızda birçok şey fark edersiniz. Pulisic'in kondisyon açısından geliştiğine inanıyorum, Leao ise kaleciyle karşı karşıya kalabileceği 2-3 fırsat yakaladı."

  • AC Milan v SSC Bari - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    İstatistiksel olarak pasif ortaklık

    Pulisic-Leao ikilisinin istatistikleri, Rossoneri taraftarları için endişe verici. Takımın en önemli gol tehditleri olmalarına rağmen, bu ikili bu sezon ligde nadiren birlikte ilk 11'de yer aldı. Sezonun ilk derbisi ve son zamanlarda Parma, Inter ve Lazio ile oynanan maçlar da dahil olmak üzere, ikili olarak sahaya çıktıkları maçlarda performansları hayal kırıklığı yarattı. Bu maçlarda ikili toplamda sadece iki gol attı: derbide Pulisic bir gol, Genoa maçında ise Leao bir gol attı.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0