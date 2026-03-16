AC Milan soyunma odasında Christian Pulisic ile Rafael Leao arasında gerginlik çıktı; teknik direktör Max Allegri müdahale etmek zorunda kaldı

Bu hayal kırıklığının kaynağı, ikinci yarıda Leao’nun Lazio savunmacısı Adam Marusic’in arkasına iki kez hızlı bir şekilde koşarak yerleştirdiği pozisyonlara dayanıyor. Her iki durumda da top Pulisic’teydi ve Leao’yu kaleye doğru gönderebilecek dikey bir pas atma fırsatı vardı. Bu paslar zor olsa da, Pulisic gibi kaliteli bir oyuncunun kesinlikle yapabileceği paslardı. Leao'nun vücut dili, hislerini açıkça ortaya koydu; jestleriyle adeta "Boşum, bana pas at" diye bağırıyordu.

Bu, 10 numaralı oyuncunun tek başına bir öfke patlaması değildi; oyuncu, ilk yarıda da Strahinja Pavlovic'e karşı benzer bir öfke göstermişti. Pavlovic, boşta kalan Portekizli milli oyuncuya ortalamak yerine şut çekmişti.