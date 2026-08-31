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Ruben Amorim Manchester UnitedGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Çeviri:

AC Milan sansasyonel bir son dakika hamlesi planlarken Ruben Amorim, Manchester United savunmacısıyla sürpriz bir yeniden buluşmaya hazırlanıyor

Transfers
M. United
R. Amorim
AC Milan
L. Yoro
Serie A
Premier Lig

AC Milan’in, Manchester United savunmacısı Leny Yoro için şaşırtıcı bir geç hamleyi değerlendirdiği belirtilirken, Ruben Amorim’in de eski kulübünden oyuncu almaya çalıştığı öne sürülüyor. Milan teknik direktörünün, Lille’den yüksek bir bonservisle ayrılmasının ardından Old Trafford’daki kariyerine zorlu bir başlangıç yapan genç Fransız futbolcuyla yeniden bir araya gelmek istediği ifade ediliyor.

  • Amorim savunmaya takviye hedefliyor

    Tuttosport'a göre Milan Teknik Direktörü Amorim, Yoro'yu San Siro'ya getirme ihtimalini aktif şekilde değerlendiriyor. Kısa süre önce İtalyan devinin başına geçen Portekizli teknik adamın, transfer döneminin kapanışından önce son hedeflerini belirlemek için cumartesi günü Milan yöneticileri Hendrik Almstadt ve Bobby Gardiner ile beş saat süren uzun bir toplantı yaptığı bildirildi.

    20 yaşındaki savunmacı, iki yıl önce £52 milyonluk bir anlaşmayla Old Trafford'a geldikten sonra istikrarlı form ve fiziksel uygunluk yakalamakta zorlandı. İlk sezonunda yaşadığı ciddi ayak bileği sakatlığı gelişimini önemli ölçüde sekteye uğrattı ve Michael Carrick yönetiminde kendisini ilk 11'in kıyısında buldu.


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    Yoro'nun United'daki geleceği belirsizliğini koruyor

    Yoro'nun Manchester United'daki mevcut durumu dikkat çekti; özellikle de kulübün sezonun açılış gününde Hull City'ye yenildiği maçta yedek kulübesinde olmasına rağmen süre almamasının ardından. Ipswich Town karşısında ise 73. dakikada Diogo Dalot'nun yerine oyuna girerek geç bir süre buldu, ancak sıralamada geriye düştüğü görülüyor.

    Bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamamasına rağmen Yoro, Manchester United formasıyla 67 maça çıktı ve bu süreçte bir gol ile üç asistlik katkı verdi. Ancak yeteneğine açıkça hayranlık duyan bir teknik direktör yönetiminde Serie A'da yeni bir başlangıç yapma fikri cazip gelebilir.


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    Şampiyonlar Ligi hedefleri ve heyecan

    Mevcut sezon başlamadan önce Yoro, United'ı Avrupa sahnesinde temsil etmekten duyduğu büyük gururu dile getirdi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan oyuncu, şöyle dedi: "Dünyadaki tüm oyuncular bu turnuvada oynamak ister. Conference League'de oynadım, Avrupa Ligi'nde oynadım ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Yani evet, bence bu adım çok iyi. Bu, dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı bir turnuva."

    Defans oyuncusu, takım arkadaşlarının da gece ışıkları altında oynama beklentisini nasıl artırdığını anlattı. "Diğer çocuklar, Şampiyonlar Ligi topuyla antrenman yaptığında ve Şampiyonlar Ligi müziğini duyduğunda bunun ligden tamamen farklı bir atmosfer olduğunu söylediler" diye ekledi. "Dünyanın dört bir yanından farklı kulüplere karşı oynuyoruz, bu yüzden [bana] bu turnuvanın atmosferi ve büyüsü hakkında konuştular."


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  • AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Milan'ın agresif transfer stratejisi

    AC Milan, bu yaz Avrupa'nın en hareketli kulüplerinden biri oldu ve harcamaları şimdiden 128 milyon sterlin barajını aştı. Rossoneri, salı günü transfer penceresi kapanmadan önce ele alınması gereken üç kilit bölge belirledi: bir ofansif orta saha, Barcelona'dan Alejandro Balde ile bağlantı kurulan bir sol bek ve bir stoper.

    Yoro'nun kendisi Premier League'den ayrılmak istediğine dair kamuoyuna açık herhangi bir işaret vermemiş olsa da, Milan ilgisini resmileştirirse tablo hızla değişebilir. İtalyan devi, birden fazla kulvarda mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor ve Amorim de açıkça Yoro'yu taktik planına uyan bir oyuncu olarak görüyor.

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