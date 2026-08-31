Tuttosport'a göre Milan Teknik Direktörü Amorim, Yoro'yu San Siro'ya getirme ihtimalini aktif şekilde değerlendiriyor. Kısa süre önce İtalyan devinin başına geçen Portekizli teknik adamın, transfer döneminin kapanışından önce son hedeflerini belirlemek için cumartesi günü Milan yöneticileri Hendrik Almstadt ve Bobby Gardiner ile beş saat süren uzun bir toplantı yaptığı bildirildi.

20 yaşındaki savunmacı, iki yıl önce £52 milyonluk bir anlaşmayla Old Trafford'a geldikten sonra istikrarlı form ve fiziksel uygunluk yakalamakta zorlandı. İlk sezonunda yaşadığı ciddi ayak bileği sakatlığı gelişimini önemli ölçüde sekteye uğrattı ve Michael Carrick yönetiminde kendisini ilk 11'in kıyısında buldu.



