AFP
Çeviri:
AC Milan, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edememesi üzerine Massimiliano Allegri'yi ve tüm spor yönetimini görevden aldı; teknik direktörün Napoli'de Antonio Conte'nin yerine geçmesi bekleniyor
Milan'da büyük değişiklik
İtalyan futbol dünyasında şok dalgası yaratan acımasız bir hamle ile AC Milan'ın sahibi RedBird Capital, kulübün yönetim kadrosunda topyekûn bir temizlik başlattı. Allegri'nin görevden alınmasının yanı sıra, kulüp CEO'su Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada'nın da görevlerinden alındığı doğrulandı.
Bu karar, Serie A'nın dramatik son gününün ardından geldi. Rossoneri, Cagliari'ye 2-1 yenilerek ligi beşinci sırada tamamladı ve bu sonuçla gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Bu, daha önce dört yıl üst üste Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılmayı başaran kulüp için, iki sezon üst üste bu turnuvaya katılamaması anlamına gelen önemli bir gerilemeyi işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Mülkiyet etiketleri kampanyası tam bir fiyasko oldu
Kulübün yönetimi, büyük umutlar vaat eden ancak sonuçta hiçbir şey getirmeyen sezonu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Sezonun büyük bir bölümünde ilk iki sırada yer almasına rağmen, sezon sonundaki çöküş Allegri ve teknik ekibi için ölümcül oldu. Rossoneri’nin Avrupa’nın en prestijli turnuvasına katılma şansını kaçırıp Avrupa Ligi’ne razı olması üzerine, kulübün bu kararı açıklayan resmi bildirisinde hayal kırıklığı açıkça hissediliyordu.
Kulüp yaptığı açıklamada, "Geçen yılki hayal kırıklığının ardından, kulüp yönetiminin belirlediği hedef, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek ve Serie A'nın zirvesinde istikrarlı bir şekilde kazanabilmek için bir temel oluşturmaktı" dedi. "Bu sezonun büyük bir bölümünde, Serie A'da ilk iki sırada yer aldık ve Scudetto için ciddi bir şansımız vardı. Sezonun son dönemi, o ana kadarki performansımızla tamamen uyumsuzdu ve dün geceki son maçtaki hayal kırıklığı yaratan mağlubiyet, sezonu kesin bir başarısızlığa dönüştürdü."
Allegri’nin ikinci dönemine vurulmuş son darbe
Allegri’nin San Siro’daki ikinci görevi, kulübü eski ihtişamına kavuşturmayı amaçlıyordu; bu, 2010 ile 2014 yılları arasında Scudetto’yu kazandığı ilk dönemindeki başarısını hatırlatıyordu. Ancak 58 yaşındaki Livorno doğumlu teknik adam, o büyüyü tekrarlayamadı ve Milan’ın teknik direktörlüğüne geri döndükten sonra sadece bir sezon görevde kalabildi.
Son darbe, Milan'ın Como'ya ilk dört sırayı kaptırmasıyla geldi. Como, Cremonese'yi 4-1 mağlup ederek Rossoneri'yi geçmeyi başardı. Juventus'taki efsanevi döneminden beş Scudetto ve beş Coppa Italia şampiyonluğu ile övünen bir teknik direktör için bu, başarılarla dolu kariyerinde nadir görülen ve utanç verici bir leke olarak yer alıyor.
- Getty Images Sport
Milan yeni bir yön arayışında; belirsizlik hakim
Spor departmanının tamamı boşaldığı için Milan, büyük bir dönüşüm sürecinin yaşanacağı bir yaz dönemi ile karşı karşıya. Allegri'nin yanı sıra Furlani, Tare ve Moncada'nın ayrılması, RedBird Capital'in yüksek hedefleri ile takımın saha performansları arasındaki uçurumu kapatmak için tam bir kültürel yenilenme arayışında olduğunu gösteriyor.
Kulüp, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Yeni atamalarla ilgili diğer duyurular, gelecek sezon öncesinde bir yapı hazırlamak amacıyla, kesinleşir kesinleşmez paylaşılacaktır."