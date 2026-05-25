AC Milan, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edememesi üzerine Massimiliano Allegri'yi ve tüm spor yönetimini görevden aldı; teknik direktörün Napoli'de Antonio Conte'nin yerine geçmesi bekleniyor

Kulübün yönetimi, büyük umutlar vaat eden ancak sonuçta hiçbir şey getirmeyen sezonu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Sezonun büyük bir bölümünde ilk iki sırada yer almasına rağmen, sezon sonundaki çöküş Allegri ve teknik ekibi için ölümcül oldu. Rossoneri’nin Avrupa’nın en prestijli turnuvasına katılma şansını kaçırıp Avrupa Ligi’ne razı olması üzerine, kulübün bu kararı açıklayan resmi bildirisinde hayal kırıklığı açıkça hissediliyordu.

Kulüp yaptığı açıklamada, "Geçen yılki hayal kırıklığının ardından, kulüp yönetiminin belirlediği hedef, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek ve Serie A'nın zirvesinde istikrarlı bir şekilde kazanabilmek için bir temel oluşturmaktı" dedi. "Bu sezonun büyük bir bölümünde, Serie A'da ilk iki sırada yer aldık ve Scudetto için ciddi bir şansımız vardı. Sezonun son dönemi, o ana kadarki performansımızla tamamen uyumsuzdu ve dün geceki son maçtaki hayal kırıklığı yaratan mağlubiyet, sezonu kesin bir başarısızlığa dönüştürdü."