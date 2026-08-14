Roma, eski Chelsea forvetine yönelik güçlü ve uzun süredir devam eden ilgisini korudu. Geçen ocak ayındaki transfer döneminde Giallorossi teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Nkunku'yu taktik açıdan mükemmel bir uyum olarak belirledi. Gasperini, Fransız oyuncunun sol kanattaki hücum seçeneklerini güçlendirmek için ideal profil olduğuna inanıyordu. Ancak hem oyuncunun hem de Rossoneri yönetiminin sert direnci, o dönemde bunun aşılmasını tamamen imkânsız hâle getirdi.

Önceki bu reddedilmeye rağmen, Roma'nın 28 yaşındaki oyuncuya duyduğu saygı tamamen değişmeden kaldı. Rodrigo Mora transferinde yaşanan son zorlukların ardından sportif direktör Tony D'Amico, şimdi Nkunku için yeni bir hamle hazırlıyor.