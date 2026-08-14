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AC Milan, Roma'nın Matias Soule takasını araştırdığı süreçte Christopher Nkunku'nun ayrılığına açık
Nkunku, Amorim tarafından şaşırtıcı şekilde kadro dışı bırakıldı
Nkunku, teknik direktör Amorim tarafından sürpriz şekilde Milan'da transfer listesine konuldu. Yaz transfer döneminin resmen kapanmasına iki haftadan az bir süre kala Amorim, kulüp yönetimine gözden çıkarılan oyunculara ilişkin güncellenmiş listesini sundu.
Sezon öncesi kampının ilk aşamalarındaki başlangıçtaki hayranlığa rağmen, 28 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu gözden düştü. Şu anda Milanello'da A takımın kıyısında antrenman yapıyor. Calcio Mercato'ya göre, beklenmedik ve ani şekilde satışa çıkması kısa sürede ligdeki rakiplerinden Roma'nın dikkatini çekti. Başkent ekibi, kadrosunu güçlendirmeye çalışırken oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
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Roma, uzun süredir devam eden transfer ilgisini yeniden canlandırdı
Roma, eski Chelsea forvetine yönelik güçlü ve uzun süredir devam eden ilgisini korudu. Geçen ocak ayındaki transfer döneminde Giallorossi teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Nkunku'yu taktik açıdan mükemmel bir uyum olarak belirledi. Gasperini, Fransız oyuncunun sol kanattaki hücum seçeneklerini güçlendirmek için ideal profil olduğuna inanıyordu. Ancak hem oyuncunun hem de Rossoneri yönetiminin sert direnci, o dönemde bunun aşılmasını tamamen imkânsız hâle getirdi.
Önceki bu reddedilmeye rağmen, Roma'nın 28 yaşındaki oyuncuya duyduğu saygı tamamen değişmeden kaldı. Rodrigo Mora transferinde yaşanan son zorlukların ardından sportif direktör Tony D'Amico, şimdi Nkunku için yeni bir hamle hazırlıyor.
Çarpıcı bir Soule takas anlaşması önerildi
Asromalive'in haberine göre, son derece dikkat çekici bir transfer senaryosu şekillenmeye başlıyor. Önerilen görüşmelerde, yetenekli Arjantinli hücum oyuncusu Soule'nin doğrudan takasta kullanılacak bir parça olarak anlaşmaya dahil edilmesi söz konusu olabilir.
Soule'nin anlaşmaya dahil edilmesi, Milan için son derece mantıklı. Milan'ın hücum orta saha seçeneklerini güçlendirmeye aktif şekilde çalıştığı bir dönemde Arjantinlinin kulübün transfer kısa listesinde öne çıkan isimlerden biri olduğu sır değil. İki oyuncuyu kapsayan doğrudan bir takas anlaşması, Serie A'nın iki devi için de nihai taktik çözümü sağlayabilir. Bu hamle, Amorim ile Gasperini'nin tercih ettikleri hücum hedeflerini hızla kadrolarına katmalarına olanak tanıyacaktır.
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Maaş farkı ana engel olmaya devam ediyor
Transfer bedeli konusunda anlaşmaya varmak, iki kulüp için de büyük bir sorun olmamalı. Milan ve Roma şu anda kendi hücum oyuncularına birbirine oldukça yakın bir bedel biçiyor; bu rakam €35 milyon ile €40 milyon aralığında. Ancak oyuncuların mevcut maaşları konusunda önemli bir engel sürüyor. Haberlere göre Soule, Nkunku'nun yüksek maaş paketinin yalnızca biraz üzerindeki yarısını kazanıyor ve bu da çözülmesi gereken bir mali fark yaratıyor.
Transfer için son tarih hızla yaklaşırken, bu maaş engelini aşmak adına yoğun görüşmeler gerekecek. Roma ile Milan'ın, sürece dahil olan tüm tarafları sonunda tatmin edecek karmaşık bir finansal paket oluşturup oluşturamayacağını zaman gösterecek.
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