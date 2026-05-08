Çeviri:
AC Milan, Real Madrid'in savunma oyuncusu David Alaba'yı sansasyonel bir bedelsiz transferle kadrosuna katmayı hedefliyor; menajer Pini Zahavi görüşmelerini sürdürüyor
Milan, Alaba transferi konusunda görüşmelere başladı
Milan, üst düzey takviyeler arayışında olduğu için etkili menajer Zahavi ile görüşmeler yaptı. İlk görüşmelerin Robert Lewandowski üzerinde yoğunlaştığı bildiriliyor, ancak forvetin maaş taleplerinin kulübün mevcut mali yapısının ötesinde olduğu anlaşılıyor. Bunun yerine dikkatler, Zahavi’nin başka bir müşterisine yöneldi.
Real Madrid'deki sözleşmesi sona ermek üzere olan savunma oyuncusu Alaba, potansiyel bir hedef olarak ortaya çıktı. Daha önce Bayern Münih'te kupa dolu bir dönem geçiren 33 yaşındaki oyuncu, kariyerinin son büyük transferi olabilecek bu hamle öncesinde seçeneklerini değerlendiriyor. MilanLive'a göre, Milan bu durumu potansiyel bir transfer fırsatı olarak görüyor.
Doğrudan alıntı yok, ancak görüşmelerin odak noktası Zahavi ile yapılan toplantı
Milan yönetimi ile Zahavi arasındaki görüşmeler Casa Milan’da gerçekleşti. Başlangıçta Lewandowski de görüşmelerin bir parçası olsa da, olası bir transferin mali şartları dikkatleri Alaba’ya çevirdi.
Milan, Avusturya milli takım oyuncusunu, tecrübesi ve çok yönlülüğüyle savunma hattını güçlendirebilecek bir oyuncu olarak görüyor. Defans oyuncusu, stoper, sol bek veya ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor ve bu özellikleri teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ilgisini çekiyor. Alaba gibi kaliteli bir oyuncuyu transfer ücreti ödemeden kadroya katma ihtimali, bu seçeneği kulüp yönetimi için özellikle cazip hale getirdi.
Hem deneyim hem de risk dikkate alınmaktadır
Madrid'de, Alaba'nın uzun vadeli geleceğinin belirsizliğini koruduğuna dair işaretler var. Şu anda İspanya şampiyonunun sözleşmesini mevcut şartlarla uzatacağına dair net bir işaret bulunmuyor. Milan açısından cazip olan nokta ise, Avrupa'nın elitleri arasında yeniden yerini almayı hedefleyen kadroya kanıtlanmış bir kaliteyi katmak. Alaba'nın birçok ulusal şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarısı da dahil olmak üzere en üst düzeydeki tecrübesi, takıma liderlik ve taktiksel esneklik kazandıracaktır.
Ancak, son dönemdeki sakatlık geçmişi konusunda endişeler devam ediyor. Avusturyalı oyuncu son sezonlarda uzun süre sahalardan uzak kaldı, bu da zorlu Serie A ve Avrupa kampanyaları boyunca istikrarlı bir şekilde forma giyebileceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, transferi belirleyebilir
Milan’ın bu transfer arayışında mali faktörler belirleyici bir rol oynayacak. Defans oyuncusu bedelsiz transferle gelebilse de, maaşı önemli bir yük oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanılması hayati önem taşıyor; bu sayede elde edilecek ek gelir, Milan’a oyuncunun maaş taleplerini karşılama konusunda daha fazla esneklik sağlayacak.
Serie A'da ilk dört için yarış devam ederken, Milan'ın ligdeki nihai konumu, Alaba'nın San Siro'ya yaz transferi olarak gelmesinin gerçekçi olup olmayacağını belirleyebilir. Rossoneri şu anda 35 maçta topladığı 67 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve beşinci sıradaki Roma'nın sadece üç puan önünde.