AC Milan, Real Madrid'in savunma oyuncusu David Alaba'yı sansasyonel bir bedelsiz transferle kadrosuna katmayı hedefliyor; menajer Pini Zahavi görüşmelerini sürdürüyor

Milan, üst düzey takviyeler arayışında olduğu için etkili menajer Zahavi ile görüşmeler yaptı. İlk görüşmelerin Robert Lewandowski üzerinde yoğunlaştığı bildiriliyor, ancak forvetin maaş taleplerinin kulübün mevcut mali yapısının ötesinde olduğu anlaşılıyor. Bunun yerine dikkatler, Zahavi’nin başka bir müşterisine yöneldi.

Real Madrid'deki sözleşmesi sona ermek üzere olan savunma oyuncusu Alaba, potansiyel bir hedef olarak ortaya çıktı. Daha önce Bayern Münih'te kupa dolu bir dönem geçiren 33 yaşındaki oyuncu, kariyerinin son büyük transferi olabilecek bu hamle öncesinde seçeneklerini değerlendiriyor. MilanLive'a göre, Milan bu durumu potansiyel bir transfer fırsatı olarak görüyor.