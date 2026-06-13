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AC Milan, Ralf Rangnick'in önünü kesti; Avusturya milli takım teknik direktörü, Serie A ekibiyle görüşmelere rağmen sözleşmesini uzattı
Rossoneri'yi görmezden gelmek
2026 Dünya Kupası hazırlıklarının başlamasına sadece birkaç gün kala Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) için büyük bir moral kaynağı olan Rangnick, en azından 2027 yılının sonuna kadar mevcut görevinde kalmasını sağlayan yeni bir sözleşmeyi resmen imzaladı. Bu gelişme, 67 yaşındaki teknik adamı San Siro’daki yeni spor projesinin başına geçecek ideal aday olarak gören AC Milan için önemli bir darbe oldu.
Eski Manchester United geçici teknik direktörü, Mayıs ayı sonunda Viyana'da Milan yetkilileriyle bir araya gelmişti. Ancak Rangnick, Serie A'da kulüp futboluna dönmek yerine milli takımdaki çalışmalarının devamlılığını öncelikli olarak değerlendirdi. Anlaşma ayrıca performansa dayalı bir madde de içeriyor: Avusturya, Euro 2028'e katılmaya hak kazanırsa, sözleşmesi otomatik olarak Büyük Britanya ve İrlanda'da düzenlenecek turnuvayı da kapsayacak şekilde uzatılacak.
OFB tarafından karşılanan talepler
Rangnick'in geleceğinin güvence altına alınması, sadece maddi şartlarla ilgili bir mesele değildi. OFB, Rangnick'in maaş beklentilerini başarıyla karşılarken, müzakereler aynı zamanda teknik direktörün daha profesyonel bir teknik kadro ortamı oluşturma isteğine de bağlıydı. Uzun süren görüşmelerin ardından federasyon, takımın dünya sahnesinde rekabet gücünü sürdürebilmesi için son derece uzmanlaşmış bir destek ekibi kurulması yönündeki taleplerini kabul etti.
Bu sözleşme uzatmasının sağladığı netlik, takımın konsantrasyonu açısından hayati öneme sahip olarak görülüyor. Federasyon başkanı Josef Proll, "Dünya Kupası başlamadan kısa bir süre önce taraftarlarımıza bu harika haberi sunabildiğimiz için çok mutluyum" dedi. Proll, anlaşmanın birlikteliğin önemli bir işareti olduğunu ve "şimdi sağlanan netliğin özellikle takım için büyük önem taşıdığını" da sözlerine ekledi.
Rekor kıran bir görev süresi
Rangnick, 2022 yılında Franco Foda'nın yerine göreve geldiğinden beri Avusturya milli takımının kaderini değiştirdi. Euro 2024'te Türkiye'ye karşı hayal kırıklığı yaratan bir şekilde turnuvadan elenmelerine rağmen, genel olarak yarattığı etki istatistiksel olarak yadsınamaz.
45 uluslararası maçta 27 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek, maç başına 1,98 puanlık etkileyici bir ortalamaya ulaştı. Bu rakam, 1945'ten bu yana en az 10 maça çıkan Avusturya teknik direktörleri arasında en yüksek puan ortalamasını temsil ediyor. Ayrıca Rangnick, ev sahibi stadyumunu bir kaleye dönüştürmüş ve şu anda 14 maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor. Bu ulusal rekor, Kuzey Amerika'daki turnuva öncesinde hem taraftarları hem de oyuncuları heyecanlandırdı.
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Gözler Dünya Kupası'nda
Geleceği artık netleşen Rangnick, tüm dikkatini zorlu bir Dünya Kupası grubuna verebilir. Avusturya, son şampiyon Arjantin, Cezayir ve Ürdün ile aynı gruba düştü. İlk sınavları, Santa Clara'da Ürdün ile oynayacakları maç olacak; bu maç, ülkenin 28 yıllık aradan sonra dünya turnuvasına dönüşünü simgeleyecek.