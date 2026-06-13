AC Milan, Ralf Rangnick'in önünü kesti; Avusturya milli takım teknik direktörü, Serie A ekibiyle görüşmelere rağmen sözleşmesini uzattı

2026 Dünya Kupası hazırlıklarının başlamasına sadece birkaç gün kala Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) için büyük bir moral kaynağı olan Rangnick, en azından 2027 yılının sonuna kadar mevcut görevinde kalmasını sağlayan yeni bir sözleşmeyi resmen imzaladı. Bu gelişme, 67 yaşındaki teknik adamı San Siro’daki yeni spor projesinin başına geçecek ideal aday olarak gören AC Milan için önemli bir darbe oldu.

Eski Manchester United geçici teknik direktörü, Mayıs ayı sonunda Viyana'da Milan yetkilileriyle bir araya gelmişti. Ancak Rangnick, Serie A'da kulüp futboluna dönmek yerine milli takımdaki çalışmalarının devamlılığını öncelikli olarak değerlendirdi. Anlaşma ayrıca performansa dayalı bir madde de içeriyor: Avusturya, Euro 2028'e katılmaya hak kazanırsa, sözleşmesi otomatik olarak Büyük Britanya ve İrlanda'da düzenlenecek turnuvayı da kapsayacak şekilde uzatılacak.