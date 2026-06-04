AC Milan, Premier Lig'den küme düşmesinin ardından 35 milyon sterlinlik West Ham kanat oyuncusunu transfer etmek için sürpriz bir aday olarak öne çıktı

TEAMtalk'a göre Milan, West Ham'ın kanat oyuncusu Summerville'i inceledi ve San Siro'da yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen büyük çaplı kadro yenilemesi öncesinde resmi bir transfer hamlesi yapmayı değerlendiriyor. Hollandalı oyuncu, kulübün hayal kırıklığı yaratan sezonuna rağmen West Ham'ın en göze çarpan isimlerinden biriydi. Sezonun ikinci yarısındaki performansı, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin ilgisini çekti ve Milan da artık bu oyuncuyu kadrosuna katmak için giderek kızışan bir yarışa girmiş durumda.

Summerville, sezonun son 16 Premier League maçında 5 gol atıp 2 asist yaparak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı. Performansları, henüz A milli takımda forma giymemiş olmasına rağmen Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosuna girmesini sağladı. Oranje formasıyla ilk maçına Cezayir'e 1-0 yenildikleri maçta çıktı.