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AC Milan, Premier Lig'den küme düşmesinin ardından 35 milyon sterlinlik West Ham kanat oyuncusunu transfer etmek için sürpriz bir aday olarak öne çıktı
Rossoneri, Summerville'e olan ilgisini artırıyor
TEAMtalk'a göre Milan, West Ham'ın kanat oyuncusu Summerville'i inceledi ve San Siro'da yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen büyük çaplı kadro yenilemesi öncesinde resmi bir transfer hamlesi yapmayı değerlendiriyor. Hollandalı oyuncu, kulübün hayal kırıklığı yaratan sezonuna rağmen West Ham'ın en göze çarpan isimlerinden biriydi. Sezonun ikinci yarısındaki performansı, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin ilgisini çekti ve Milan da artık bu oyuncuyu kadrosuna katmak için giderek kızışan bir yarışa girmiş durumda.
Summerville, sezonun son 16 Premier League maçında 5 gol atıp 2 asist yaparak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı. Performansları, henüz A milli takımda forma giymemiş olmasına rağmen Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosuna girmesini sağladı. Oranje formasıyla ilk maçına Cezayir'e 1-0 yenildikleri maçta çıktı.
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Summerville, Milan'ın yeniden yapılanma planlarında en önemli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor
Milan'ın ilgisi, kulübün gelecek sezona hazırlanırken sahibi RedBird tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı transfer planlamasının bir parçasını oluşturuyor. Transfer çalışmaları, kulübün teknik kadrosunu kesinleştirmek için yapılan çabalarla paralel olarak devam ederken, eski Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner'in atanmasına yönelik görüşmeler de ilerliyor.
Kim göreve gelirse gelsin, Milan'ın transfer ekibinin Summerville'in niteliklerinin Serie A'ya çok uygun olduğuna inandığı bildiriliyor. Hızı, direkt stili ve yaratıcılığı, İtalyan futboluna etkili bir şekilde uyarlanabilecek özellikler olarak görülüyor. Bu arada West Ham, küme düşmesinin ardından en değerli varlıklarından birini elinde tutmak konusunda zor bir görevle karşı karşıya. Kulübün, 2024 yılında Leeds'ten yaklaşık 25 milyon sterline transfer ettiği kanat oyuncusuna 35 milyon sterlin değer biçtiği düşünülüyor.
Leao'nun geleceği belirsiz
Leao'nun geleceğine dair belirsizlik sürerken, Serie A ekibi hücum hattına takviye yapmanın yollarını arıyor. Portekiz milli takım oyuncusunun bu yaz Milan'dan ayrılmayı düşündüğü bildiriliyor; bu durum kulübü potansiyel yedek adayları belirlemeye itiyor. Kulüp içindeki değerlendirmelere göre, Leao'nun ayrılması durumunda hücumun sol kanadını güçlendirmek için Summerville en önde gelen adaylar arasında yer alıyor.
- Getty Images Sport
İmza yarışı kızışacak
Milan, ilgisini resmileştirmeye karar verirse yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalması bekleniyor. Hem Tottenham hem de Aston Villa, Summerville’i yakından takip ediyor ve ona Premier Lig’de kalma ve Avrupa kupaları için mücadele etme fırsatı sunabilir.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, West Ham en çok rağbet gören oyuncularından birini satıp satmayacağına karar vermek zorunda. Summerville'in güçlü bireysel performansı, onu İngiltere ve Avrupa'daki kulüplerin radarına soktu ve potansiyel olarak önemli bir transfer savaşının kapılarını araladı.