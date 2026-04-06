AC Milan, Napoli yenilgisinin ardından Serie A şampiyonluğundan vazgeçerken, Max Allegri Christian Pulisic ve arkadaşları için yeni bir hedef belirledi

Allegri, Milan'ın kritik puanları kaybettikten sonra içinde bulunduğu durum hakkında son derece dürüst konuştu. Pazartesi günü Serie A'da alınan 1-0'lık yenilgi, kulübün lider Inter'in dokuz puan gerisinde, Napoli'nin ise iki puan gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Bunun üzerine teknik direktör, ligdeki hedefleri konusunda net bir gerçeklik değerlendirmesi yaptı.

"Şampiyonluk yarışı artık bizim için değil, Inter 9 puan önde ve Napoli de şu anda önümüzde. Kendimize odaklanmalı ve her maçı tek tek ele almalıyız. Şu anda hedefimize uygun bir konumdayız, ancak bu bir veya iki hafta içinde karar verilecek bir şey değil, maçları kazanmaya çalışarak bu avantajı korumamız gerekiyor," dedi Allegri, DAZN'e.