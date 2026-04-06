AC Milan, Napoli yenilgisinin ardından Serie A şampiyonluğundan vazgeçerken, Max Allegri Christian Pulisic ve arkadaşları için yeni bir hedef belirledi
Allegri şampiyonluk hayallerinden vazgeçti
Allegri, Milan'ın kritik puanları kaybettikten sonra içinde bulunduğu durum hakkında son derece dürüst konuştu. Pazartesi günü Serie A'da alınan 1-0'lık yenilgi, kulübün lider Inter'in dokuz puan gerisinde, Napoli'nin ise iki puan gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Bunun üzerine teknik direktör, ligdeki hedefleri konusunda net bir gerçeklik değerlendirmesi yaptı.
"Şampiyonluk yarışı artık bizim için değil, Inter 9 puan önde ve Napoli de şu anda önümüzde. Kendimize odaklanmalı ve her maçı tek tek ele almalıyız. Şu anda hedefimize uygun bir konumdayız, ancak bu bir veya iki hafta içinde karar verilecek bir şey değil, maçları kazanmaya çalışarak bu avantajı korumamız gerekiyor," dedi Allegri, DAZN'e.
Riskli hamleler başarısız oluyor
Teknik direktör, Pulisic ve Leao’yu yedek kulübesinde bırakıp, bunun yerine daha önce birlikte oynamamış Niclas Fullkrug ve Christopher Nkunku ikilisini tercih ederek şaşkınlık yarattı. Seçimini savunurken Allegri şöyle konuştu: “Bence Nkunku ve Fullkrug iyi bir maç çıkardı; Nkunku takım için çok çalıştı ve birkaç fırsat yakaladı. Onun gibi bir oyuncunun bu fırsatlardan birini gole çevirmesi gerekiyor.”
Genel performansa ve kaçırılan fırsatlara değinen Allegri, şunları ekledi: “Futbol bu tür durumlardan ibarettir, tüm takım oldukça iyi oynadı. İlk yarıda [Leonardo] Spinazzola'nın bir şutuna izin verdik, onu geçirmemeliydik, ardından birkaç kontra atakta zorlandık.”
Fitnessla ilgili sorunlar seçenekleri kısıtlıyor
Ana kanat oyuncularının yokluğu pahalıya mal oldu, ancak teknik direktör, milli maç arası sonrası fiziksel kısıtlamalar nedeniyle elinin kolunun bağlı olduğunu vurguladı. Pulisic maça çok kısa bir süre kala antrenmanlara dönerken, Leao ise geçirdiği sakatlık nedeniyle ritmini henüz yakalayamamıştı.
"4-3-3'ü baştan deneyebilirdik, ancak bu oyuncuların fiziksel durumuna bağlı," diyen Allegri, Pulisic'in cuma günü geldiğini ve Leao'nun sadece iki yarım antrenmana katılabildiğini belirtti. Portekizli forvetin sezona muhteşem bir başlangıç yaptığını, ancak ne yazık ki bir dizi fiziksel aksilik yaşadığını kaydetti.
Avrupa futbolu için mücadele
Milan, ilk dörtte kalmak için zorlu bir mücadele veriyor. 31 maçın ardından 63 puanla şu anda üçüncü sırada yer alan kulüp, büyük bir baskı altında. Sezonun sürpriz takımı Como 58 puanla dördüncü sırada yer alırken, Juventus 57 puanla beşinci sırada bekliyor. Rossoneri, Şampiyonlar Ligi eleme potasından düşmemek için bir an önce galibiyet serisini yeniden yakalamak zorunda.