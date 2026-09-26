Sportimage
Çeviri:
AC Milan, maaş bütçesinden 10 milyon euro düşmek için İngiliz ikili Fikayo Tomori ile Ruben Loftus-Cheek'i elden çıkarmayı hedefliyor
San Siro yönetimi ayrılıkları planlıyor
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İngiliz ikilinin San Siro'daki dönemi, kulübün sözleşmelerini Haziran 2027'nin ötesine uzatmama kararı almasının ardından sona yaklaşıyor. Tomori, önümüzdeki ocak transfer döneminde ayrılabilirken, Loftus-Cheek'in gelecek yaz ayrılması bekleniyor. Bu stratejik karar, Milan'ın maaş bütçesinden sezon başına toplam brüt maaşları neredeyse 10 milyon €'yu bulan bu yükü silmesine olanak tanıyacak.
Taktisyen orta sahanın dinamiğini değerlendiriyor
Her ne kadar çalkantılı geçen yaz transfer döneminin ardından takımda tutulsa da, Loftus-Cheek'in aldığı süre, Ruben Amorim'in hücum orta sahasındaki seçeneklerine yeniden istikrar gelmesiyle birlikte kademeli olarak azaldı. Portekizli teknik direktör daha önce orta sahanın özelliklerini şöyle değerlendirmişti: "Her şeye sahip: hava toplarında güçlü, takımla bağlantı kurmada iyi, ancak oyunun içine daha fazla girmesi gerekiyor."
Ancak süregelen istikrarsızlıklar, 30 yaşındaki oyuncuyu Milan'ın son dört maçında yalnızca bir kez ilk 11'le sınırladı; bu da artık ilk 11'de diğer takım arkadaşlarının tercih edildiğini gösteriyor.
Eski müdavimler kadrodaki önemini kaybediyor
Tomori'nin durumu, ilk etapta kadro dışı bırakılıp kendisine forma numarası verilmemesinin ardından, yaz ayrılıkları gerçekleşmeyince yeniden kadroya dahil edilmesiyle birlikte çok daha hassas bir hâl aldı. 214 maça çıkıp 2021-22 sezonundaki Scudetto zaferinde kilit bir rol oynamasına rağmen, 28 yaşındaki stoper Amorim yönetiminde bu sezon henüz tek bir dakika bile oynamadı. Bu süre eksikliği, ocak ayında ayrılığın önünü açarken Milan'ın yarım sezonluk maaşından tasarruf etmesini sağlayacak.
- Getty Images Sport
Lombardiya ekibi ligde istikrarı hedefliyor
Milan, 11 Ekim'de Sassuolo deplasmanına gitmeden önce kadro içi dengeyi ele almak için milli arayı kullanacak. Amorim, üç kulvarda sıkışık bir fikstürle karşı karşıya ve bu durum, kadro rotasyonunda hassasiyet ile gözden düşen oyuncuların geleceğine dair netlik gerektiriyor. İki İngiliz oyuncunun da gönderilmesi, Rossoneri'ye menajerin taktik planına daha uygun yeni takviyeler yapmak için hayati mali alan sağlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun