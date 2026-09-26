Her ne kadar çalkantılı geçen yaz transfer döneminin ardından takımda tutulsa da, Loftus-Cheek'in aldığı süre, Ruben Amorim'in hücum orta sahasındaki seçeneklerine yeniden istikrar gelmesiyle birlikte kademeli olarak azaldı. Portekizli teknik direktör daha önce orta sahanın özelliklerini şöyle değerlendirmişti: "Her şeye sahip: hava toplarında güçlü, takımla bağlantı kurmada iyi, ancak oyunun içine daha fazla girmesi gerekiyor."

Ancak süregelen istikrarsızlıklar, 30 yaşındaki oyuncuyu Milan'ın son dört maçında yalnızca bir kez ilk 11'le sınırladı; bu da artık ilk 11'de diğer takım arkadaşlarının tercih edildiğini gösteriyor.