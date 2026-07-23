AC Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatımını duyurdu; bu haber, Ruben Amorim için büyük bir moral kaynağı oldu

Sözleşmenin uzatılma zamanlaması, İtalyan devinin çalkantılı bir döneminin ardından teknik direktörlük görevine getirilen yeni teknik direktör Amorim için özellikle önemlidir. Milan, 2025-26 sezonunda zorlu bir dönem geçirmiş, ligi beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırmıştı. Bunun ardından yapılan geniş çaplı yeniden yapılanma sürecinde Massimiliano Allegri, Igli Tare ve Geoffrey Moncada dahil olmak üzere birçok üst düzey yönetici kulüpten ayrıldı. Amorim'in takımı rayına oturtma çabaları kapsamında Modric'in liderliğini korumak hayati önem taşıyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu, sadece kadroda yer alan bir oyuncu olmak yerine kilit bir figür olmaya kararlı. Hem Milan’da hem de Hırvatistan milli takımında geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan sonunu – Portekiz’e karşı Dünya Kupası’nda 32’de erken elenmelerinin ardından – hâlâ derinden hisseden Modrić, bu hikayeyi yeniden yazmaya kararlı. 6 Ekim’deki veda maçı sonrasında milli takımdan emekli olmayı planlayan Modrić, tüm dikkatini AC Milan’ı tekrar zirveye taşıma çabasına verecek ve efsanevi kariyerini zirvede sonlandırmayı hedefliyor.