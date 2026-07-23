Getty Images Sport
Çeviri:
AC Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatımını duyurdu; bu haber, Ruben Amorim için büyük bir moral kaynağı oldu
San Siro’da yenilenen taahhüt
AC Milan, Hırvat efsanenin bir yıllık sözleşme uzatımı imzalayarak geleceğini Rossoneri’ye adadığını doğruladı. Bu anlaşma, tecrübeli orta saha ustasının 30 Haziran 2027 tarihine kadar kulüpte kalmasını garanti altına alarak, olası emekliliği hakkındaki spekülasyonlara son verdi. Kulüp, resmi açıklamasında memnuniyetini dile getirerek, Ballon d’Or kazananının takıma sağlamaya devam ettiği muazzam değeri vurguladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "AC Milan, Luka Modric'in 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak bir sezonluk sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Takıma katıldığından bu yana Rossoneri orta sahasının kilit ismi olan Luka, hem saha içinde hem de saha dışında alçakgönüllülük ve büyük bir tutkuyla tecrübesini ve kalitesini takımın hizmetine sunmuştur. Dünya futbolunun en iyi ve en ikonik oyuncularından biri olan Hırvat futbolcu, geçen sezon 37 maça çıkıp 2 gol attığı Rossoneri formasıyla yolculuğuna devam edecek ve yeni, önemli başarılara imza atma hedefiyle yoluna devam edecek."
- Getty Images Sport
Amorim için hayati önem taşıyan istikrar
Sözleşmenin uzatılma zamanlaması, İtalyan devinin çalkantılı bir döneminin ardından teknik direktörlük görevine getirilen yeni teknik direktör Amorim için özellikle önemlidir. Milan, 2025-26 sezonunda zorlu bir dönem geçirmiş, ligi beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırmıştı. Bunun ardından yapılan geniş çaplı yeniden yapılanma sürecinde Massimiliano Allegri, Igli Tare ve Geoffrey Moncada dahil olmak üzere birçok üst düzey yönetici kulüpten ayrıldı. Amorim'in takımı rayına oturtma çabaları kapsamında Modric'in liderliğini korumak hayati önem taşıyor.
Deneyimli orta saha oyuncusu, sadece kadroda yer alan bir oyuncu olmak yerine kilit bir figür olmaya kararlı. Hem Milan’da hem de Hırvatistan milli takımında geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan sonunu – Portekiz’e karşı Dünya Kupası’nda 32’de erken elenmelerinin ardından – hâlâ derinden hisseden Modrić, bu hikayeyi yeniden yazmaya kararlı. 6 Ekim’deki veda maçı sonrasında milli takımdan emekli olmayı planlayan Modrić, tüm dikkatini AC Milan’ı tekrar zirveye taşıma çabasına verecek ve efsanevi kariyerini zirvede sonlandırmayı hedefliyor.
Mali ayrıntılar ve Real Madrid ile ilgili haberler
Bu Eylül ayında 41 yaşına basacak olmasına rağmen Modric, Serie A’nın en saygın oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Anlaşmanın mali şartları, San Siro’daki proje için Modric’in öneminin devam ettiğini yansıtıyor. İtalya’daki haberlere göre, orta saha komutanı, performansa bağlı primlerle desteklenen yaklaşık 3,5 milyon avroluk bir maaş paketini kabul etti. Bu taahhüt, Modric’in mevcut yönetim ve kulüp sahipliği altında izlenen yeni yöne olan inancını gösteriyor.
Sözleşmeyi imzalamadan önce, Modric’in futbolu bırakabileceği ya da başka bir kulüpte teknik direktörlük görevini üstlenebileceğine dair ısrarlı söylentiler vardı. Eski kulübü Real Madrid’de kendisine teknik kadroda bir görev teklif edilebileceğine dair iddialar da vardı, ancak Modric artık en az bir yıl daha Milano’da kalacak.
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
Kulüp ayrıca, oyuncunun sahadaki kimliğinde herhangi bir değişiklik olmayacağını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı: “Luka Modrić, AC Milan’da 14 numaralı formayı giymeye devam edecek.” Hırvat orta saha oyuncusu, geçen sezon eski teknik direktör Allegri’nin yönetiminde takımın kilit isimlerinden biriydi; tüm turnuvalarda toplam 37 maça çıkarken, iki gol ve üç asist kaydetti. Geleceği artık güvence altına alındığına göre, dikkatler Amorim’in fikirlerini uygulamaya koymaya başlayacağı yaklaşan sezon öncesi hazırlık programına yöneliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun