Amorim, geçen hafta 66 yaşında hayatını kaybeden efsanevi Baresi için duygusal bir saygı duruşunda bulundu. Perth'ten konuşan Amorim, kupa garantisi veremese de ikonik 6 numaranın belirlediği standartları korumaya tamamen bağlı olduğunu vurguladı. Turun zamanlaması nedeniyle A takım kadrosu salı günkü Milano'daki cenazeye katılamadı. Amorim de kamp içindeki havaya ilişkin muhabirlere konuşurken bu duruma açık ve saygılı bir şekilde değindi.

Böylesine büyük bir kaybın ardından kulübe dair vizyonunu anlatan Amorim, teknik direktörlük baskıları ve Baresi'nin tarihinin ağırlığı konusunda samimiydi. Amorim muhabirlere, "Gelecekte sonuçlar açısından ne olacağını bilmiyorum. Bunu kontrol edemem ya da herhangi bir şey vaat edemem" dedi. "Ama Franco Baresi'nin mirasını sürdüreceğiz. Bugün cenazesinde değiliz çünkü buradayız ama biz de üzüntüyü hissediyoruz. Bütün kulübümüz orada ve Milan halkı orada. Ve bugün Franco'ya, cenazesine gitmek için hazırlıklarımızı yarıda kesmemiz gerekip gerekmediğini sorabilseydiniz, sanırım onun işimizi yapmaya, kulübü savunmaya devam etmemizi tercih edeceğini garanti edebilirim."