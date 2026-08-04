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AC Milan, kulüp efsanesine veda ederken Ruben Amorim, Franco Baresi'nin mirasına sahip çıkma sözü verdi
Amorim, Baresi'nin kalıcı etkisine değindi
Amorim, geçen hafta 66 yaşında hayatını kaybeden efsanevi Baresi için duygusal bir saygı duruşunda bulundu. Perth'ten konuşan Amorim, kupa garantisi veremese de ikonik 6 numaranın belirlediği standartları korumaya tamamen bağlı olduğunu vurguladı. Turun zamanlaması nedeniyle A takım kadrosu salı günkü Milano'daki cenazeye katılamadı. Amorim de kamp içindeki havaya ilişkin muhabirlere konuşurken bu duruma açık ve saygılı bir şekilde değindi.
Böylesine büyük bir kaybın ardından kulübe dair vizyonunu anlatan Amorim, teknik direktörlük baskıları ve Baresi'nin tarihinin ağırlığı konusunda samimiydi. Amorim muhabirlere, "Gelecekte sonuçlar açısından ne olacağını bilmiyorum. Bunu kontrol edemem ya da herhangi bir şey vaat edemem" dedi. "Ama Franco Baresi'nin mirasını sürdüreceğiz. Bugün cenazesinde değiliz çünkü buradayız ama biz de üzüntüyü hissediyoruz. Bütün kulübümüz orada ve Milan halkı orada. Ve bugün Franco'ya, cenazesine gitmek için hazırlıklarımızı yarıda kesmemiz gerekip gerekmediğini sorabilseydiniz, sanırım onun işimizi yapmaya, kulübü savunmaya devam etmemizi tercih edeceğini garanti edebilirim."
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'Franco' karakterine bir saygı duruşu
Amorim, Milanello’daki herkesin Baresi ile derin bir kişisel bağ paylaştığını vurguladı ve onun personel için kupa kazanan bir kaptandan çok daha fazlası olduğunu belirtti. İtalyan devlerindeki yeni görevine rağmen teknik adam, Baresi’nin insani niteliklerinin büyüklüğünü ne kadar kısa sürede fark ettiğini anlattı.
Amorim, "Bence Baresi hakkında konuşması gereken son kişiyim, çünkü buraya daha yeni geldim" itirafında bulundu. "Ama personelimizdeki duyguları biraz açıklayabilirim. Her şeyden önce, kimse Baresi’ye ‘Baresi’ demiyor: o Franco ve bunun bir anlamı var. İletişim ekibinin tamamı onun hakkında konuştuğunda gözleri doluyor. Akşam yemeğine gittiğimizde şefimiz bana sürekli fotoğraflar gösteriyor ve o kadar çok hikâye anlatıyor ki."
Milan DNA'sında kupalardan önce sadakat var
Amorim'in sözünü ettiği miras, sadece Baresi'nin görkemli kariyeri boyunca kazandığı üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ya da altı Scudetto'dan ibaret değil; formaya gösterdiği sarsılmaz bağlılıkla ilgili. Amorim, Milan'a geldiğinden bu yana en sık duyduğu anekdotun, Baresi'nin kulübün küme düşme mücadelesi sırasında takımdan ayrılmayı reddetmesi olduğunu paylaştı.
Teknik direktör, "O kadar çok insanla konuştum ki, kimse onun kazandığı Şampiyonlar Ligi ve Serie A şampiyonluklarından söz etmiyor" dedi. "Herkes tek bir şey söylüyor: 'Serie B'ye düştüğümüzde bizi bırakmadı.' Ve bu çok özel."
- Getty Images Sport
Rossoneri bayrağını ileri taşımak
Kadro uluslararası turunu tamamlarken, organizasyon içindeki büyük üzüntüye saygı gösterilse de odak noktası Amorim'in taktik fikirlerini takıma entegre etmek olmaya devam ediyor. Teknik direktörün Perth'teki kapanış sözleri, görev süresi için bir misyon beyanı niteliği taşıdı ve Baresi'nin etkisinin herhangi bir Milan oyuncusu için nihai plan olduğunu gösterdi. Amorim sözlerini şöyle tamamladı: "Artık aramızda olmadığına göre bize başarıların gerçekten güzel bir şey olduğunu öğretiyor, ancak bunlar egomuz için önemli. En önemli şey ise günün sonunda karakter ve kim olduğunuzdur, neyi başardığınız değil. Franco takım için her şey demekti. Onun mirası bu."
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