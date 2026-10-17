RedBird'ün patronu Cardinale, Via Aldo Rossi'deki transfer yetkililerine, ocak ayında veya gelecek yaz olası bir transfer için Cagliari doğumlu forvetin yakın çevresini takip etme talimatı verdi. İki ay içinde yaptığı iki hat-trick'in ardından forvetin değeri 50 milyon avroyu aştı. Brugge, ağustos ayında AS Roma'nın 35 milyon avroluk teklifini zaten reddetmişti.

Bir başka yıldızını daha kaybetmek istemeyen Belçika kulübü, Christos Tzolis'i Arsenal'e sattıktan sonra geri adım atmadı. Bunun üzerine Roma, Donyell Malen'in yedeği olarak Santiago Castro'yu transfer etmek zorunda kaldı. Inter de oyuncuyla ilgilense de Milan'ın önemli bir kozu var: oyuncunun çocukluğundan beri süren Milan taraftarlığı. Bu durum, Milan'ın Ağustos 2025'te yine bir Milan taraftarı olan Ardon Jashari'yi Brugge'den transfer etmesini hatırlatıyor.

Oğlunun tutumuyla ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuşan eski Atalanta savunmacısı Emanuele Tresoldi, “Oğlum Milan taraftarı ve hayali Milan formasını giymek. Inter onu arasa kabul edeceğinden emin değilim” dedi.