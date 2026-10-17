Getty Images Sport
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AC Milan, Inter'e karşı yaptığı etkileyici hat-trick'in ardından Club Brugge'ün 50 milyon avroluk forveti Nicolo Tresoldi'yi transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı
San Siro’daki hat-trick ilgiyi artırdı
Haberi yayımlayan La Gazzetta dello Sport'a göre AC Milan, 22 yaşındaki forvetin hafta içinde Inter'e karşı yaptığı tarihi hat-trick'in ardından oyuncuyu transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 30. dakikada penaltıdan, 63. dakikada yakın mesafeden ve 74. dakikada soğukkanlı bir vuruşla attığı goller, Belçikalı konuk ekibi San Siro'da sürpriz bir 4-3'lük galibiyete taşıdı. Böylece Gareth Bale'in 2010'daki başarısını tekrarlayarak Inter'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda hat-trick yapan yalnızca ikinci oyuncu oldu.
- Getty Images Sport
Çocukluk yıllarından gelen bağlılık Milan'a avantaj sağlıyor
RedBird'ün patronu Cardinale, Via Aldo Rossi'deki transfer yetkililerine, ocak ayında veya gelecek yaz olası bir transfer için Cagliari doğumlu forvetin yakın çevresini takip etme talimatı verdi. İki ay içinde yaptığı iki hat-trick'in ardından forvetin değeri 50 milyon avroyu aştı. Brugge, ağustos ayında AS Roma'nın 35 milyon avroluk teklifini zaten reddetmişti.
Bir başka yıldızını daha kaybetmek istemeyen Belçika kulübü, Christos Tzolis'i Arsenal'e sattıktan sonra geri adım atmadı. Bunun üzerine Roma, Donyell Malen'in yedeği olarak Santiago Castro'yu transfer etmek zorunda kaldı. Inter de oyuncuyla ilgilense de Milan'ın önemli bir kozu var: oyuncunun çocukluğundan beri süren Milan taraftarlığı. Bu durum, Milan'ın Ağustos 2025'te yine bir Milan taraftarı olan Ardon Jashari'yi Brugge'den transfer etmesini hatırlatıyor.
Oğlunun tutumuyla ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuşan eski Atalanta savunmacısı Emanuele Tresoldi, “Oğlum Milan taraftarı ve hayali Milan formasını giymek. Inter onu arasa kabul edeceğinden emin değilim” dedi.
Uluslararası çekişme merakı daha da artırıyor
Kulüplerin kendisiyle sözleşme imzalamak için verdiği mücadelenin yanı sıra gözde golcü, Almanya ile İtalya arasında millî takım tercihi konusunda yaşanan çekişmenin de merkezinde. En büyük sahnelerde önemli kupalar için mücadele etmeye kararlı olan genç oyuncu, yaklaşan 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil ettikten sonra A millî takım düzeyinde hangi ülkeyi seçeceğine ilişkin nihai kararını vermeyi planlıyor. Bu tercih, Almanya formasıyla Jurgen Klopp yönetiminde mi yoksa İtalya formasıyla Roberto Mancini yönetiminde mi oynayacağını belirleyecek.
- Getty Images Sport
Avrupa'da büyük bir transfer kapıda
Hırslı forvet Tresoldi, Avrupa'nın en büyük beş liginden birine geçmeye hazır olduğunu düşündüğü için 2027-28 sezonunda Belçika'da kalması pek olası görünmüyor. Milan yetkilileri, onu kış transfer döneminde kadrolarına katmayı umuyorsa önemli bir mali teklif hazırlamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performanslarını sürdürmesi, ocak ayı gelmeden talep edilen bonservis bedelini daha da artıracaktır.
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