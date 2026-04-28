AC Milan'ın yıldızı Luka Modric, kırılan elmacık kemiği nedeniyle ameliyat oldu; Hırvatistan milli takım teknik direktörü Dünya Kupası ile ilgili son gelişmeleri aktardı

The Independent'ın haberine göre Modric, Pazar günü AC Milan'ın Juventus ile 0-0 berabere kaldığı maçta geçirdiği ciddi yüz yaralanmasının ardından ameliyat oldu. Bu sezon Rossoneri'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan 40 yaşındaki oyuncu, San Siro'da havadan gelen bir top için mücadele ederken Bianconeri'nin yıldızı Manuel Locatelli ile şiddetli bir kafa çarpışması yaşadı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, maçın bitimine sadece 10 dakika kala sahayı terk etmek zorunda kaldı. Gözle görülür bir rahatsızlık hissetmesine rağmen Modric, maçın son düdüğü çalana kadar saha kenarında kaldı. Daha sonra yapılan tıbbi testler, sol elmacık kemiğinde kırık olduğunu doğruladı ve hasarı onarmak için acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyuldu.