AC Milan'ın yıldızı Luka Modric, kırılan elmacık kemiği nedeniyle ameliyat oldu; Hırvatistan milli takım teknik direktörü Dünya Kupası ile ilgili son gelişmeleri aktardı
San Siro'daki karşılaşmanın ardından ameliyat tamamlandı
The Independent'ın haberine göre Modric, Pazar günü AC Milan'ın Juventus ile 0-0 berabere kaldığı maçta geçirdiği ciddi yüz yaralanmasının ardından ameliyat oldu. Bu sezon Rossoneri'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan 40 yaşındaki oyuncu, San Siro'da havadan gelen bir top için mücadele ederken Bianconeri'nin yıldızı Manuel Locatelli ile şiddetli bir kafa çarpışması yaşadı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, maçın bitimine sadece 10 dakika kala sahayı terk etmek zorunda kaldı. Gözle görülür bir rahatsızlık hissetmesine rağmen Modric, maçın son düdüğü çalana kadar saha kenarında kaldı. Daha sonra yapılan tıbbi testler, sol elmacık kemiğinde kırık olduğunu doğruladı ve hasarı onarmak için acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyuldu.
- AFP
Hırvatistan milli takım teknik direktörü oyuncuların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Beşinci ve muhtemelen son Dünya Kupası katılımına hazırlanan Hırvatistan kaptanı için bu sakatlığın zamanlaması özellikle acı verici. Ancak milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, yıldız oyuncusunun iyileşmesi konusunda iyimser bir bakış açısı sergiledi.
Dalic, "Luka ile konuştum ve ona ameliyatının başarılı geçmesini, kaliteli ve hızlı bir iyileşme diledim" dedi. "Dünya Kupası'na hazır olmak için elinden geleni yapacağına eminim ve biz de ona tam destek vereceğiz. İyileşmenin plana göre gideceğinden ve Luka'nın takım kaptanı olarak bu yaz bir başka büyük turnuvada bize liderlik edeceğinden eminim."
Tecrübeli oyuncunun Milan'daki sezonu muhtemelen sona erdi
Dünya Kupası uzun vadeli hedef olmaya devam etse de, Modrić’in lig sezonu sona ermiş gibi görünüyor. AC Milan, Serie A puan tablosunda şu anda üçüncü sırada yer alıyor ve lig lideri Inter’in 12 puan gerisinde, ligin bitmesine ise sadece dört maç kaldı. Ameliyatın niteliği ve gerekli iyileşme süresi göz önüne alındığında, sezonun son bölümünde forma giymesi pek olası görünmüyor. Bu sakatlık, eski Real Madrid oyuncusu için etkileyici geçen kişisel sezonun erken bir şekilde sona ermesine neden oldu. Modric, bu sezon yaşına meydan okuyarak Milan'ın 34 lig maçının 32'sinde ilk 11'de yer aldı. Sözleşmesi bu yaz sona erecek, ancak bir yıl daha kalma opsiyonu bulunuyor.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Hırvatistan, 17 Haziran’da İngiltere ile oynayacağı maçla L Grubu’ndaki mücadelesine başlayacak; ardından Gana ve Panama ile karşılaşacak. Modrić zamanında iyileşirse, daha ciddi sorunları önlemek için koruyucu bir karbon fiber maske takması gerekeceği tahmin ediliyor. Yüz kırığı geçiren oyuncular için bu, modern futbolda artık sıkça rastlanan bir durum haline geldi.
Hırvatistan Futbol Federasyonu, liderlerinin turnuva başlamadan önceki yedi haftalık süre içinde tam olarak iyileşeceğini umuyor. Daha önce dört kez Dünya Kupası'na katılmış olan bu oyuncu için, bu yaz futbolun en büyük sahnesinde boy gösterebileceği son fırsat olacak. Dünya Kupası'na geri sayım devam ederken, tüm gözler şimdi onun rehabilitasyon sürecine çevrilmiş durumda.