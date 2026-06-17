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AC Milan’ın yıldızı Luka Modric’in Real Madrid’e “kesinlikle” geri döneceğini Hırvatistan’ın efsane ismi Davor Suker iddia ediyor
Davor Suker, Real Madrid’e yakında geri döneceğine dair ipucu verdi
Suker, geçtiğimiz günlerde Radio MARCA’nın La Tribu programında verdiği özel röportajda Modric’in geleceğine dair önemli bir ipucu verdi. Real Madrid, onun kalbinde özel bir yere sahip ve İtalya’daki son döneminin ardından bir yeniden birleşme gerçekleşebilir. Tecrübeli oyuncu Serie A’da muazzam bir etki yarattı ancak Milan ile sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı ya da Dünya Kupası’nın ardından emekli olup olmayacağı henüz belli değil.
Orta saha oyuncusunun bundan sonraki adımları sorulduğunda Suker, İspanyol devinin kesinlikle gündemde olduğunu ima etti. "Şimdi bana, kariyerine Milan'da mı yoksa Madrid'de mi devam edeceği soruldu... Real Madrid ile ilgili bir gelişme olacağına inanıyorum," dedi Suker.
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İspanya’nın başkentinde eşsiz bir miras
Modrić, İspanya’nın başkentine geri dönerse, zaten baş döndürücü olan mirasına yeni başarılar ekleyecek. Kulüpteki önceki döneminde, tüm turnuvalarda 597 maça çıktı ve 43 gol attı. Altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, dört İspanya şampiyonluğu ve iki İspanya Kupası’na sahip olan kupa koleksiyonu eşsizdir. Bireysel başarılarına gelince, 2018'deki inanılmaz sezonunun ardından Ballon d'Or, FIFA En İyi Erkek Futbolcu Ödülü ve UEFA Avrupa'nın En İyi Futbolcusu ödüllerini kazandı. Buna beş UEFA Süper Kupası, dört Kulüpler Dünya Kupası, beş İspanya Süper Kupası ve 2024-25 FIFA Kıtalararası Kupası da eklenince, Santiago Bernabéu'daki efsanevi statüsü iyice pekişmiş oldu.
Dünya Kupası’nın sona ermesini bekliyoruz
Bu sansasyonel geri dönüşün zamanlaması, büyük ölçüde uluslararası maç takvimine bağlı gibi görünüyor. Yaklaşan transferle ilgili olarak Suker şunları söyledi: “Kesinlikle geri dönecek, ama nasıl olacağını bilmiyorum… Dünya Kupası’nın bitmesini bekleyip neler olacağını göreceğiz.”
Modric şu anda L Grubu’nda milli takımını liderlik etmeye odaklanmış durumda. Çarşamba günü İngiltere ile oynayacakları maçla turnuvaya başlayacaklar; ardından Panama ve Gana ile oynayacakları kritik karşılaşmalar var. Merakla beklenen kulüp geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadan önce, bu maçlar Modric’in tüm dikkatini gerektirecek.
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Hırvat ustanın bundan sonra ne yapacağı merak konusu.
Şu anda tüm gözler, Dünya Kupası'ndaki performanslarına çevrilmiş durumda. Bu küresel turnuva sona erdiğinde, geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama da hemen ardından gelebilir. Suker, hangi görevde olacağına dair ayrıntılara girmekten şakacı bir şekilde kaçındı ve gülerek şöyle dedi: "Artık konuşamam, artık konuşamam dostum. Biraz gizemli kalsın, her şeyi söyleyemezsin." Tam olarak hangi rol üstleneceği ne olursa olsun, onu muazzam bir eve dönüş bekliyor.