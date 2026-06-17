Suker, geçtiğimiz günlerde Radio MARCA’nın La Tribu programında verdiği özel röportajda Modric’in geleceğine dair önemli bir ipucu verdi. Real Madrid, onun kalbinde özel bir yere sahip ve İtalya’daki son döneminin ardından bir yeniden birleşme gerçekleşebilir. Tecrübeli oyuncu Serie A’da muazzam bir etki yarattı ancak Milan ile sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı ya da Dünya Kupası’nın ardından emekli olup olmayacağı henüz belli değil.

Orta saha oyuncusunun bundan sonraki adımları sorulduğunda Suker, İspanyol devinin kesinlikle gündemde olduğunu ima etti. "Şimdi bana, kariyerine Milan'da mı yoksa Madrid'de mi devam edeceği soruldu... Real Madrid ile ilgili bir gelişme olacağına inanıyorum," dedi Suker.