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AC Milan’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, transfer yarışında Manchester United ve Manchester City’yi alt etmeyi umuyor; gözü iki Sporting CP yıldızında
Amorim, en önemli hedeflerini belirliyor
Sky Sport Italia’nın haberine göre, Amorim, Rossoneri yönetim kurulu ile birlikte öncelikli transfer hedeflerini çoktan belirlemiş durumda. Yeni atanan teknik direktör, Lizbon’da kendi yönetiminde başarılı performans sergileyen iki tanıdık ismi İtalya’ya getirmek istiyor. Sporting’in şu anki kaptanı Hjulmand ve çok yönlü forvet Trincao, İtalyan devinin en önemli transfer öncelikleri olarak öne çıkıyor.
Bu durum, Serie A devini, geçmişte 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu aktif olarak takip eden Premier Lig şampiyonu Manchester City ile doğrudan rekabet haline getiriyor.
- AFP
Sporting ikilisinin taktiksel değeri
Manchester United’ın da son aylarda adının geçmesi nedeniyle Hjulmand’a yönelik ilgi özellikle dikkat çekicidir. Geçen yıl oyuncuya olan ilgi artarken Sporting, başlangıçta oyuncunun 80 milyon avroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı; ancak haberlere göre Portekiz kulübü artık 40 milyon ile 50 milyon avro arasında bir ücret üzerinde pazarlık yapmaya açık.
Öte yandan Trincao, merkez forvetin arkasında yer alan üç hücum pozisyonunun hepsinde de etkili bir şekilde oynayabilmesi nedeniyle, teknik direktör tarafından olağanüstü taktiksel çok yönlülüğü nedeniyle büyük beğeni topluyor. Milan, bu takviyelerin taktiksel yapısını daha dinamik bir güce dönüştüreceğine ve yönetim kurulunun gelecek sezon için eğlenceli, modern bir oyun tarzı arzusunu karşılayacağına inanıyor.
Cardinale, yeni hücum vizyonunu destekliyor
Kulüp sahibi Gerry Cardinale, Amorim’in atanmasını güçlü bir şekilde destekleyerek, agresif ve hücum odaklı bir futbol felsefesi konusunda paylaştıkları uzun vadeli vizyonu vurguladı. Cardinale, bu kararı şöyle açıkladı: “O, yeni Avrupa neslinin en hazırlıklı ve yenilikçi teknik direktörlerinden biri: genç, hırslı, net bir futbol kimliğine ve iyi tanımlanmış bir taktik yaklaşıma sahip. Rúben, hücumcu ve yüksek tempolu futbola inanıyor. Onun felsefesi, bizim vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde.”
Amerikalı iş adamı, teknik direktöre istediği transfer hedeflerini sunmanın takımın hem ulusal hem de Avrupa'daki gelişimini hızlandıracağına ve bu tarihi kulüp için cesur ve yeni bir sayfa açacağına dair güvenini koruyor.
- Getty Images Sport
Rossoneri’yi bundan sonra neler bekliyor?
Sezon öncesi hazırlık dönemi yaklaşırken, Milan’ın rakiplerinin harekete geçmeden önce Sporting’in kararlılığını sınamak amacıyla resmi ilk tekliflerini sunması bekleniyor. İtalyan kulübü, yaz kampı öncesinde her iki oyuncuyu da kadrosuna katmayı hedeflediği için müzakereler hızla ilerleyecek. Hjulmand ve Trincao’yu kadrosuna katmak, Avrupa’daki rakiplere güçlü bir mesaj verecek ve Rossoneri’nin yeni yönetim altında hakimiyet kurmaya hazır olduğunu teyit edecektir.