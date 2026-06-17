AC Milan’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, transfer yarışında Manchester United ve Manchester City’yi alt etmeyi umuyor; gözü iki Sporting CP yıldızında

Sky Sport Italia’nın haberine göre, Amorim, Rossoneri yönetim kurulu ile birlikte öncelikli transfer hedeflerini çoktan belirlemiş durumda. Yeni atanan teknik direktör, Lizbon’da kendi yönetiminde başarılı performans sergileyen iki tanıdık ismi İtalya’ya getirmek istiyor. Sporting’in şu anki kaptanı Hjulmand ve çok yönlü forvet Trincao, İtalyan devinin en önemli transfer öncelikleri olarak öne çıkıyor.

Bu durum, Serie A devini, geçmişte 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu aktif olarak takip eden Premier Lig şampiyonu Manchester City ile doğrudan rekabet haline getiriyor.



