AC Milan’ın sezonu son düzlüğe girerken, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic’in kariyerini belirleyecek yaz dönemi şimdi başlıyor

Amerikalı oyuncu ve takımı için riskler büyük; bu da Dünya Kupası'nı çok fazla göz önünde bulundurmaması gerektiği anlamına geliyor

ABD erkek milli takımının son hazırlık maçları öncesinde Mauricio Pochettino, Dünya Kupası’nın Mart ayında başladığını söylemişti. Artık önemli maçlar başlamıştı ve kadrodaki her oyuncu için riskler artıyordu. Ancak Christian Pulisic için bu durum biraz farklı. Kariyerini belirleyecek maçlar için yaz aylarını beklemesi gerekmiyor. O, bu maçları şu anda oynuyor.

Hayır, bu Pulisic'in gol suskunluğuyla ilgili başka bir hikaye değil; bu, risklerle ilgili bir hikaye. Bu ayın sonlarında ABD Milli Takımı'na katılmadan önce, Pulisic ve AC Milan'ın Serie A fikstüründe iki maç daha var. Bu maçlar her şeyi şekillendirebilir: Milan'ın sezonu, Avrupa'daki geleceği, Massimiliano Allegri dönemi ve belki de Pulisic'in kendi geleceği.

Dünya Kupası resmi olarak başlamamış olsa da, Pulisic ve Milan için Dünya Kupası düzeyinde bir baskı var. Bu, o büyüklükteki bir kulüpte her zaman beklenen bir durumdur, ancak kulüp bir zamanlar sezonun yeniden doğuşu gibi görünen şeyi heba etme olasılığıyla karşı karşıya kaldıkça, bu baskılar daha da artıyor.

Önümüzdeki birkaç hafta Pulisic için her şeyin belirleneceği bir dönem olacak ve bu, o USMNT forması giymeden çok önce başlayacak.

    Milan'ın durumu

    Bir süreliğine Milan oldukça iyi durumdaydı. Şehir rakibinin ne kadar güçlü olduğu göz önüne alındığında bu kovalamaca her ne kadar imkansız görünse de, Serie A’nın zirvesinde Inter’in peşindeydiler. En azından Milan, bu sezon Avrupa kupalarına katılamamış olmasının ardından, Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye hazır görünüyordu.

    Ancak birdenbire, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı hiç de garantili değil hale geldi. 15 Mart'tan bu yana Milan, son sekiz maçından sadece ikisini kazanırken, birinde de berabere kaldı. Bu, kulübün 29 Ağustos'tan 22 Şubat'a kadar yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra, sezonun son düzlüğünde oynadığı sekiz maçtan sadece yedi puan topladığı anlamına geliyor. Sezonun büyük bir bölümünde Milan yenilemiyordu. Birdenbire ise kazanamıyor.

    Sonuç olarak, Milan, kalan iki maçla dördüncü sıraya kadar geriledi. Evet, ikinci sıradaki Napoli'nin üç puan ve üçüncü sıradaki Juventus'un bir puan gerisindeler, ancak daha endişe verici olan kısım, arkalarındaki takımlara kıyasla bulundukları konum. Sadece üç maç önce, Milan ile beşinci sıra arasında sekiz puan fark vardı. Şimdi ise bu fark sıfır.

    Roma, beşinci sırada puan eşitliği yaşarken, Como ise altıncı sırada iki puan geride. Dördüncü sıra Şampiyonlar Ligi, beşinci sıra Avrupa Ligi ve altıncı sıra Konferans Ligi anlamına geliyor; bu turnuvaların getirdiği para ve prestij farkını abartmak mümkün değil.

    Milan için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek hayati önem taşıyor. Bunu başarmak için muhtemelen Pulisic'in en iyi haline yakın bir performansa ihtiyaçları olacak.

    Pulisic'e ne oldu?

    Geçtiğimiz Pazar günü Milan'ın Atalanta'ya 3-2 yenildiği ve kulübün bazı taraftar gruplarının stadyumu terk ettiği maç öncesinde, Pulisic sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Haberlere göre kalça kasında bir sorun yaşıyordu ve Dünya Kupası hazırlıklarının bu aşamasında bu haber, Amerikan futbol camiasında şok etkisi yarattı.

    O zamandan beri çıkan haberlere göre iyi haber, sorunun ciddi olmadığı ve Pulisic'in bu hafta sonu ilk 11'e dönebileceği. Ancak bunun garantisi yok ve ev sahibi olacağı Dünya Kupası öncesinde aceleyle sahalara dönmesi, Milan zor bir durumda olsa bile bariz bir risk taşıyacaktır. İşte bu durum, anı bu kadar zorlu kılan şey: Milan'ın ona ihtiyacı var, ancak Pulisic henüz tam olarak kendinde gibi görünmüyor.

    2026 yılının büyük bir bölümünde durum böyleydi. Pulisic bu yıl hala gol atamadı ve Milan'ın düşüşü tek bir oyuncunun ötesinde olsa da, onun gol suskunluğu da yardımcı olmadı. Bu nedenle, İtalya'dan gelen haberlere göre, Allegri bir sonraki maçta, özellikle Pulisic tam olarak formda değilse, hücumda Christopher Nkunku ve Niclas Fullkrug'a yönelebilir.

    Oynasa da oynamasa da, Pulisic'in geleceği, Milan'ın tüm yıldızları gibi, tehlikede olabilir.

    Olası sonuçlar

    Milan’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması, kulübün tüm yaz dönemini şekillendirdi. Kulüp, mali dengesini sağlamak zorunda kaldı ve bu durum Tijani Reijnders, Malick Thiaw ve Theo Hernandez’in ayrılmasına yol açtı. Bu ayrılıkların bir kısmı her halükarda gerçekleşebilirdi, ancak Milan elde ettiği gelirle kadrosunu gerektiği gibi güçlendirebilecek durumda değildi.

    Pulisic, bir süredir potansiyel bir ayrılıkla anılıyor. Formda olduğu dönemde, Avrupa'nın dört bir yanından gelen haberlerde büyük kulüplerin onun peşinde olduğu söyleniyordu ve bu kötü gidişatın ortasında bile bu haberler tamamen kesilmedi. Son aylarda Manchester United, Liverpool ve Tottenham'ın hepsi bu Amerikalı yıldızla anıldı. Ayrıca henüz yeni bir sözleşme imzalamadı, bu da teorik olarak mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalmışken potansiyel bir transferin önünü açabilir.

    Eski Milan yıldızı Massimo Ambrosini'ye göre, Milan'ın bu yaz para kazanması gerekse bile Pulisic'i satmak büyük bir hata olur.

    Ambrosini, Mart ayında GOAL'a verdiği demeçte, "Bence Milan'ın ona ihtiyacı var. Bundan kesinlikle eminim. Allegri ile ilişkisi nasıl, tam olarak bilmiyorum. Allegri'nin gelecek yıl için planının ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan AC Milan'ın beş ya da altı oyuncuya daha ihtiyacı olacak. Ve dört ya da beş yeni oyuncu alacak paraları var mı, bilmiyorum. Dolayısıyla birini satmak zorunda kalacaklar mı, bilmiyorum. Asıl soru bu. Sorun da bu.

    “Allegri dört ya da beş oyuncu isterse ve kulüp ‘Tamam, yeterli paramız yok, birini satmak zorundayız’ derse bu olabilir. Christian'ın bu durumda olup olmayacağını bilmiyorum. Ama bana kalırsa, AC Milan'ın teknik direktörü olsaydım, o elbette Milan'da kalırdı.”

    Ambrosini'nin dediği gibi, umudumuz işin o noktaya gelmemesi. Bunun için Milan'ın kazanması gerekiyor.

    Son düzlük

    İyi haberler var: Fikstür hazırlayanlar Milan’a cömert davranmış.

    İlk maç Cumartesi günü, ligde 14. sırada yer alan ve artık pek bir hedefi kalmayan Genoa ile oynanacak. Ardından, şu anda 16. sırada bulunan ve Milan'ı ziyaret ettiklerinde muhtemelen küme düşme tehlikesinden kurtulmuş olacak olan Cagliari geliyor. Her iki maç da kazanılabilir. Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak için her ikisini de kazanması gerekebilir.

    Eski bir klişeyi kullanacak olursak, bu iki maç da birer kupa finali niteliğinde. Milan'ın durumunda fark, sadece bir taraf için böyle hissedilebilecek olması.

    Bu son düzlük yakında sona erecek ve hemen ardından odak noktası Dünya Kupası'na kayacak. Milan'ın 24 Mayıs'ta Cagliari ile oynayacağı sezonun son maçından sadece iki gün sonra, ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu New York'ta açıklanacak. Pulisic'in bu kadroda yer alması kesin gibi görünüyor. Peki, Amerika'ya hangi haliyle gelecek? Kulübünü ait olduğu yere geri döndürdükten sonra kendine güveni tam bir oyuncu mu olacak, yoksa hem kısa hem de uzun vadede cevaplaması gereken soruları olan bir oyuncu mu olacak?

    Yine Pochettino'nun vurguladığı önemli noktaya dönersek, şu anda her şey önemli, özellikle de Pulisic için. Bu yaz her halükarda kariyerini belirleyecek bir dönem olacaktı, ancak önümüzdeki birkaç haftanın nasıl geçeceğine bağlı olarak bu düşünce daha da anlam kazanabilir.

