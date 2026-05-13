AC Milan’ın sezonu son düzlüğe girerken, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Christian Pulisic’in kariyerini belirleyecek yaz dönemi şimdi başlıyor

ABD erkek milli takımının son hazırlık maçları öncesinde Mauricio Pochettino, Dünya Kupası’nın Mart ayında başladığını söylemişti. Artık önemli maçlar başlamıştı ve kadrodaki her oyuncu için riskler artıyordu. Ancak Christian Pulisic için bu durum biraz farklı. Kariyerini belirleyecek maçlar için yaz aylarını beklemesi gerekmiyor. O, bu maçları şu anda oynuyor.

Hayır, bu Pulisic'in gol suskunluğuyla ilgili başka bir hikaye değil; bu, risklerle ilgili bir hikaye. Bu ayın sonlarında ABD Milli Takımı'na katılmadan önce, Pulisic ve AC Milan'ın Serie A fikstüründe iki maç daha var. Bu maçlar her şeyi şekillendirebilir: Milan'ın sezonu, Avrupa'daki geleceği, Massimiliano Allegri dönemi ve belki de Pulisic'in kendi geleceği.

Dünya Kupası resmi olarak başlamamış olsa da, Pulisic ve Milan için Dünya Kupası düzeyinde bir baskı var. Bu, o büyüklükteki bir kulüpte her zaman beklenen bir durumdur, ancak kulüp bir zamanlar sezonun yeniden doğuşu gibi görünen şeyi heba etme olasılığıyla karşı karşıya kaldıkça, bu baskılar daha da artıyor.

Önümüzdeki birkaç hafta Pulisic için her şeyin belirleneceği bir dönem olacak ve bu, o USMNT forması giymeden çok önce başlayacak.