Mike Maignan - 6/10

Sassuolo kaleyi bulan yalnızca dört şut çekebildiği için Fransız kaleci maçın büyük bölümünü izleyerek geçirdi. Milan gol yemeden kısa süre önce uzanarak yaptığı kritik kurtarışla Kieron Bowie'ye geçit vermedi, ancak 68. dakikada Odenthal'ın yakın mesafeden attığı beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu iyi dağıttı ve Milan'ın topa büyük ölçüde sahip olduğu maçta önde konumlanarak oyuna destek verdi.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Sırp oyuncu için fiziksel açıdan zorlu bir akşamdı. İlk yarının uzatma dakikalarının sonlarında (45+6') ön direkte yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla gol perdesini açmaya çok yaklaştı, ancak Arijanet Muric müthiş bir kurtarış yaptı. Savunmada Sassuolo hücumcularının çevikliği karşısında zorlandı ve uzatma dakikalarında (90+1') çaresizce yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Mario Gila - 6/10

İlk 11'deki üçlü savunmanın en sakin oyuncusu olan Gila, oyunu iyi okudu ve Milan'ın geriden oyun kurmasında önemli rol oynadı. Boşlukları etkili biçimde kapattı ve maçın son anlarında kazandığı kritik faul sayesinde Sassuolo'ya galibiyeti getirebilecek gol geçersiz sayıldı.

Matteo Gabbia - 5/10

İtalyan oyuncunun sahadaki süresi kısa sürdü: Maçın henüz 20. dakikasında endişe verici bir sakatlık nedeniyle sedyeyle oyundan çıkarıldı. Sahada kaldığı kısa sürede sağlam bir görüntü verse de erken ayrılışı, Amorim'in planladığı savunma düzenini bozdu.