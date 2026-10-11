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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

AC Milan'ın Sassuolo karşısındaki oyuncu notları: Oyuna sonradan giren Modric'in sihri yetmedi, Amorim'in öğrencileri tökezledi

L. Modric
A. Rabiot
AC Milan
Sassuolo - AC Milan
Sassuolo
Serie A

Adrien Rabiot'nun sert vuruşuyla attığı gol, AC Milan'ı galibiyete taşıyacak gibi görünüyordu ancak Cas Odenthal, Sassuolo'ya bir puanı getirdi. Ruben Amorim'in takımı topa daha fazla sahip olmasına rağmen ev sahibinin duran toplardaki tehdidini durdurmakta zorlandı. Sönük geçen ve 1-1 biten maçın son anlarında ev sahibinin galibiyet golü geçersiz sayılınca yenilmekten kurtuldu.

AC Milan'ın MAPEI Stadyumu'ndaki Sassuolo deplasmanı, taktiksel açıdan hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Amorim'in ekibi %59 oranında topa sahip oldu ancak bu üstünlüğünü üç puana dönüştüremedi. İlk yarıda oyun sık sık durdu; hücumdaki akıcılıktan çok, başta Matteo Gabbia'nınki olmak üzere erken yaşanan sakatlıklar öne çıktı. Milan, kanat oyuncuları üzerinden atak geliştirmeye çalıştı ve en net fırsatlarını devre arasından hemen önce yakaladı, ancak Sassuolo'nun geride kurduğu savunma disiplinini korudu.

İkinci yarıda maç hareketlendi. Rabiot, devre arasında oyuna giren tecrübeli Luka Modric'in asistiyle 63. dakikada yaptığı sert vuruşla gol perdesini açtı. Ancak Milan'ın üstünlüğü yalnızca beş dakika sürdü. Kornerin ardından topu uzaklaştıramayan Milan, Odenthal'ın Sassuolo adına attığı beraberlik golüne engel olamadı. Kristian Thorstvedt'in son bölümdeki vole golü, pozisyonun gelişimindeki faul nedeniyle iptal edilince Milan sahadan bir puanla ayrıldığı için şanslıydı. Amorim ise ivme kazanma fırsatının kaçmasına üzüldü.

  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Mike Maignan - 6/10

    Sassuolo kaleyi bulan yalnızca dört şut çekebildiği için Fransız kaleci maçın büyük bölümünü izleyerek geçirdi. Milan gol yemeden kısa süre önce uzanarak yaptığı kritik kurtarışla Kieron Bowie'ye geçit vermedi, ancak 68. dakikada Odenthal'ın yakın mesafeden attığı beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu iyi dağıttı ve Milan'ın topa büyük ölçüde sahip olduğu maçta önde konumlanarak oyuna destek verdi.

    Strahinja Pavlovic - 6/10

    Sırp oyuncu için fiziksel açıdan zorlu bir akşamdı. İlk yarının uzatma dakikalarının sonlarında (45+6') ön direkte yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla gol perdesini açmaya çok yaklaştı, ancak Arijanet Muric müthiş bir kurtarış yaptı. Savunmada Sassuolo hücumcularının çevikliği karşısında zorlandı ve uzatma dakikalarında (90+1') çaresizce yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

    Mario Gila - 6/10

    İlk 11'deki üçlü savunmanın en sakin oyuncusu olan Gila, oyunu iyi okudu ve Milan'ın geriden oyun kurmasında önemli rol oynadı. Boşlukları etkili biçimde kapattı ve maçın son anlarında kazandığı kritik faul sayesinde Sassuolo'ya galibiyeti getirebilecek gol geçersiz sayıldı.

    Matteo Gabbia - 5/10

    İtalyan oyuncunun sahadaki süresi kısa sürdü: Maçın henüz 20. dakikasında endişe verici bir sakatlık nedeniyle sedyeyle oyundan çıkarıldı. Sahada kaldığı kısa sürede sağlam bir görüntü verse de erken ayrılışı, Amorim'in planladığı savunma düzenini bozdu.

  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Adrien Rabiot - 8/10

    Milan'ın açık ara en iyi oyuncusuydu. Fransız futbolcu oyunun temposunu kontrol etti ve 63. dakikada dar açıdan sol ayağıyla attığı müthiş golle eşitliği bozdu. Sürekli tehdit oluşturup fiziksel üstünlüğünü üst düzey teknik becerisiyle birleştirerek bu orta sahanın neden kilit ismi olduğunu gösterdi.

    Yunus Musah - 6/10

    Rabiot ile birlikte orta sahanın merkezinde oynayan Amerikalı futbolcu, yüksek enerjisi ve topu ileri taşıma becerisiyle katkı sağladı. Savunmadan hücuma geçişte önemli rol oynadı ancak 78. dakikada oyundan alınmadan önce, dirençli Sassuolo savunmasını açmak için gereken isabeti son paslarında yakalayamadı.

    Samuel Chukwueze - 5,5/10

    Sağ kanat beki olarak görev yapan Nijeryalı futbolcu, rakibini düzenli olarak geçmekte zorlandı ve sık sık çıkış yolu bulamadığı pozisyonlara girdi. İlk yarının sonlarına doğru yaptığı isabetli ortalardan biri, Ramos'un kafa vuruşunun ardından kaleciyi harika bir kurtarış yapmaya zorladı. Ancak 85. dakikada oyundan alınmadan önce genel bireysel performansı beklentilerin altında kaldı.

    Pervis Estupinan - 5/10

    Ekvadorlu sol kanat beki için zor bir maçtı; oyun üzerindeki alışılmış etkisini gösteremedi. Domenico Berardi'ye yaptığı kasıtlı faul nedeniyle 41. dakikada sarı kart gördü. Amorim'in hücumda daha fazla yaratıcılık araması üzerine devre arasında oyundan alındı.

  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Diego Moreira - 6,5/10

    Çok yönlü hücum oyuncusu oldukça hareketliydi. 27. dakikada başına aldığı sert darbeye rağmen oyuna devam ederek büyük direnç gösterdi. Rabiot'nun kafa vuruşuyla az farkla auta gönderdiği serbest vuruşu kullandı ve Pavlovic'in ilk yarıdaki çok önemli gol fırsatında ortayı yaptı. İkinci yarıda Modric'in oyuna girmesine yer açmak için sol kanat bekine geçmek zorunda kaldı.

    Christian Pulisic - 6/10

    Pulisic, oyuna bağlantı sağlamak için forvetin arkasında hatlar arasında dolaşırken kendine özgü hızlanma ve oyun görüşünden kesitler sundu. İkinci yarıda Chukwueze için de bir gol fırsatı yarattı. Ancak Sassuolo'nun çift ön liberosu karşısında sık sık etkisiz kaldı ve 78. dakikada oyundan alındı.

    Goncalo Ramos - 5,5/10

    Portekizli forvet için sinir bozucu bir geceydi. Uzun süreler boyunca ileride yalnız kaldı, ancak 43. dakikada yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla Muric'i müthiş bir kurtarışa zorlamayı başardı. Yaşadığı hayal kırıklığı maçın sonlarında öfkeye dönüştü ve 87. dakikada topu uzağa vurduğu için sarı kart gördü.

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Koni De Winter - 6/10

    Sakatlanan Gabbia'nın yerine erken bir dakikada (20. dakika) oyuna girdi. Maça iyi uyum sağladı ve fiziksel gücüyle etkili oldu. Ancak devre arasından hemen önce Armand Lauriente'yi kasıtlı olarak çektiği için sarı kart gördü (45+3. dakika).

    Luka Modric - 7/10

    Devre arasında Estupinan'ın yerine oyuna girerek takımın teknik seviyesini hemen yükseltti. Yalnızca 17 dakika sonra tek dokunuşla verdiği etkili pasla Rabiot'nun golüne asist yaptı. Oyuna yedek kulübesinden girse de oyun görüşünün hâlâ dünya çapında olduğunu gösterdi.

    Alphadjo Cisse - 5/10

    78. dakikada Pulisic'in yerine oyuna girdi ancak oyun sık sık durmaya başlayınca hücuma gereken hareketliliği katmakta zorlandı.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Orta sahaya tazelik katmak için 78. dakikada Musah'ın yerine oyuna girdi. Pas trafiğinin sürmesini sağladı ancak hücumdaki gidişatı belirgin biçimde değiştirecek kadar zamanı olmadı.

    Omari Hutchinson - Puan yok

    85. dakikada Chukwueze'nin yerine oyuna girdi. Puan verilebilecek kadar süre almadı.

    Ruben Amorim - 5/10

    Takımının duran toptan üstünlüğü bu kadar kolay kaybetmesi teknik direktörü derinden hayal kırıklığına uğratacaktır. Modric'i devre arasında oyuna alması ilk gole doğrudan katkı sağlayan ustaca bir hamleydi. Ancak takımın konsantrasyon eksikliği ve dirençli Sassuolo karşısında maçı koparamaması, iki kritik puana mal olan taktiksel bir kırılganlığa işaret ediyor.

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