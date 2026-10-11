AC Milan'ın MAPEI Stadyumu'ndaki Sassuolo deplasmanı, taktiksel açıdan hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Amorim'in ekibi %59 oranında topa sahip oldu ancak bu üstünlüğünü üç puana dönüştüremedi. İlk yarıda oyun sık sık durdu; hücumdaki akıcılıktan çok, başta Matteo Gabbia'nınki olmak üzere erken yaşanan sakatlıklar öne çıktı. Milan, kanat oyuncuları üzerinden atak geliştirmeye çalıştı ve en net fırsatlarını devre arasından hemen önce yakaladı, ancak Sassuolo'nun geride kurduğu savunma disiplinini korudu.
İkinci yarıda maç hareketlendi. Rabiot, devre arasında oyuna giren tecrübeli Luka Modric'in asistiyle 63. dakikada yaptığı sert vuruşla gol perdesini açtı. Ancak Milan'ın üstünlüğü yalnızca beş dakika sürdü. Kornerin ardından topu uzaklaştıramayan Milan, Odenthal'ın Sassuolo adına attığı beraberlik golüne engel olamadı. Kristian Thorstvedt'in son bölümdeki vole golü, pozisyonun gelişimindeki faul nedeniyle iptal edilince Milan sahadan bir puanla ayrıldığı için şanslıydı. Amorim ise ivme kazanma fırsatının kaçmasına üzüldü.