Mike Maignan - 7/10:

Fransız kaleci uzun süre oyunu izlemekle yetindi ancak ihtiyaç duyulduğunda tetikteydi. Kalesini gole kapatmak için 2 kurtarış yaptı. İsabetli paslarıyla Milan'ın Salzburg'un önde baskısını aşmasına yardımcı olarak oyun kurulumunda da önemli rol oynadı. Doğru pozisyon alması sayesinde Salzburg'un toplam 14 şutundan çok azı yüksek gol olasılığı taşıyan fırsatlara dönüştü.

Fikayo Tomori - 7/10:

67. dakikada oyundan çıkana kadar savunmanın lideriydi. Tomori'nin geriye dönüşlerdeki hızı, Haris Tabakovic'i etkisiz hâle getirmede belirleyiciydi. Görevlerini fazla zorlanmadan yerine getirdi ve Salzburg'un kısa süreli topa sahip olduğu bölümlerde savunma hattının kompakt kalmasını sağladı.

Koni De Winter - 7/10:

Üçlü savunmanın merkezinde görev yapan De Winter, sağlam bir güvence oluşturdu. Geriye dönüşlerinde disiplinliydi ve Salzburg'un dikine paslarını önceden sezip araya girerek kesti. Savunduğu koridorun güvende olduğunu bilen kanat bekleri, onun varlığı sayesinde ileri çıkabildi.

Strahinja Pavlovic - 8/10:

Eski kulübüne karşı fiziksel gücüyle üstün bir performans sergiledi. Hava toplarının çoğunu kazanan Pavlovic, tehlikeleri önlemek için savunma hattından agresif biçimde öne çıktı. 81. dakikaya kadar sahada kalarak zorlu deplasman ortamında gereken mücadeleyi ortaya koydu.