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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Yosua Arya
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AC Milan'ın RB Salzburg karşısındaki oyuncu puanları: Alphadjo Cisse'den bitiricilik dersi veren hat-trick, Ruben Amorim'in taktik hamleleri sonuç verdi

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AC Milan
Salzburg - AC Milan
Salzburg
Ligi Europa

AC Milan, Alphadjo Cisse'nin müthiş hat-trick'iyle RB Salzburg'u 4-0 yenerek Avrupa Ligi'nde toparlandı. Filippo Terracciano'nun maçın sonlarında kırmızı kart görmesine rağmen Ruben Amorim'in ekibi, Red Bull Arena'da taktiksel üstünlüğünü ortaya koydu.

AC Milan, Avrupa Ligi'nde Salzburg'u 4-0 mağlup ederek güçlü bir mesaj verdi. Yüksek tempolu geçiş oyunu ve fırsatları gole çevirme becerisiyle dikkat çeken Milan'da Ruben Amorim'in akışkan bir 3-4-2-1 dizilişi kullanma kararı hemen karşılığını buldu. Milan, ilk yarıda ev sahibine üstünlük kurdu.

Maçın başrolünde Cisse vardı. Salzburg savunmasındaki boşlukları değerlendiren oyuncu, ilk yarıda iki gol attı. Devre arasından kısa süre sonra hat-trick'ini tamamlayarak karşılaşmanın sonucunu büyük ölçüde belirledi.

Skor rahat bir galibiyete işaret etse de Milan zorluklarla da karşılaştı. Terracciano'nun maçın sonlarına doğru oyundan atılmasının ardından mücadeleyi on kişi tamamlamak zorunda kaldı. Buna rağmen yedek kulübesinden oyuna giren Goncalo Ramos, Ardon Jashari'nin asistini değerlendirerek skoru 4-0'a taşıdı. Bu galibiyet, Milan'ın Avrupa serüveninde yeniden doğru rotaya girmesini sağlarken Amorim'in kadrosunun derinliğini ve taktiksel esnekliğini de gösterdi.

GOAL, AC Milan oyuncularının Red Bull Arena'daki performanslarını değerlendiriyor...

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Mike Maignan - 7/10:

    Fransız kaleci uzun süre oyunu izlemekle yetindi ancak ihtiyaç duyulduğunda tetikteydi. Kalesini gole kapatmak için 2 kurtarış yaptı. İsabetli paslarıyla Milan'ın Salzburg'un önde baskısını aşmasına yardımcı olarak oyun kurulumunda da önemli rol oynadı. Doğru pozisyon alması sayesinde Salzburg'un toplam 14 şutundan çok azı yüksek gol olasılığı taşıyan fırsatlara dönüştü.

    Fikayo Tomori - 7/10:

    67. dakikada oyundan çıkana kadar savunmanın lideriydi. Tomori'nin geriye dönüşlerdeki hızı, Haris Tabakovic'i etkisiz hâle getirmede belirleyiciydi. Görevlerini fazla zorlanmadan yerine getirdi ve Salzburg'un kısa süreli topa sahip olduğu bölümlerde savunma hattının kompakt kalmasını sağladı.

    Koni De Winter - 7/10:

    Üçlü savunmanın merkezinde görev yapan De Winter, sağlam bir güvence oluşturdu. Geriye dönüşlerinde disiplinliydi ve Salzburg'un dikine paslarını önceden sezip araya girerek kesti. Savunduğu koridorun güvende olduğunu bilen kanat bekleri, onun varlığı sayesinde ileri çıkabildi.

    Strahinja Pavlovic - 8/10:

    Eski kulübüne karşı fiziksel gücüyle üstün bir performans sergiledi. Hava toplarının çoğunu kazanan Pavlovic, tehlikeleri önlemek için savunma hattından agresif biçimde öne çıktı. 81. dakikaya kadar sahada kalarak zorlu deplasman ortamında gereken mücadeleyi ortaya koydu.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Omari Hutchinson - 7/10:

    Hutchinson, maçın ilk bölümünde oldukça hareketliydi ve 15. dakikada gelen ilk golün asistini yaptı. Hücuma geçişlerdeki hızı, Salzburg beklerine ciddi sorunlar yaşattı.

    Ardon Jashari - 8/10:

    Sahanın merkezinde oyunun ritmini belirleyen isimdi. Jashari, maçın temposunu kontrol etti ve 72. dakikada Goncalo Ramos'a yaptığı asistte oyun görüşünü ortaya koydu. Hücumları başlatırken üçlü savunmanın önünde koruma sağlaması, Milan'ın üstünlüğünde kilit rol oynadı.

    Adrien Rabiot - 8/10:

    Deneyimli Fransız oyuncu, orta sahaya denge ve dinamizm getirdi. İkinci yarının başlamasından dört dakika sonra Alphadjo Cisse'ye yaptığı asistle üçüncü golün hazırlayıcısı oldu. Taktik zekâsı sayesinde Milan orta saha mücadelesinde belirgin bir üstünlük kurdu. Rabiot, 60. dakikada dinlendirilmek üzere oyundan alındı.

    Davide Bartesaghi - 8/10:

    Hücumcu bir kanat beki olarak oynayan Bartesaghi, ilk yarıda hücum bölgesinde çok etkiliydi. Bindirme koşusunu kusursuz zamanlayarak 33. dakikada Cisse'nin ikinci golüne harika bir asist yaptı.

  • FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP

    Hücum

    Ruben Loftus-Cheek - 7/10:

    Daha ileri bir rolde oynayan Loftus-Cheek, fiziğini kullanarak topu sakladı ve hatlar arasındaki bağlantıyı sağladı. Gol veya asist kaydedemese de savunma arkasına yaptığı koşular Salzburg savunmacılarını yerlerinden çıkararak takım arkadaşlarının değerlendirdiği boşlukları yarattı.

    Francesco Camarda - 6/10:

    Genç oyuncu, pres sırasında çok çalıştı ve stoperleri meşgul ederek Cisse'ye daha fazla hareket alanı açtı. Kendisi fazla gol fırsatı bulamasa da 60. dakikada oyundan çıkana kadar topsuz yaptığı fedakâr koşular, Milan'ın hücum düzeninin önemli bir parçasıydı.

    Alphadjo Cisse - 10/10:

    Forvetten kusursuz bir performans. Cisse, 15, 33 ve 49. dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yapıp maç topunu aldı. Savunmacıların görüş alanı dışına sürekli çıkarak yaptığı koşular ise olağanüstüydü.

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  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Goncalo Ramos - 8/10:

    60. dakikada oyuna girdi ve takımın hücumdaki temposunu korudu. 72. dakikada sakin bir vuruşla golü buldu ve yedekten geldiğinde bile ne kadar değerli olduğunu gösterdi.

    Luka Modric - 7/10:

    Tecrübesiyle takıma sakinlik katması için son yarım saatte oyuna alındı. Kırmızı kartın ardından Milan'ın bu dönemi atlatmasına yardımcı oldu; baskı altında topu korudu ve süreyi etkili biçimde kullandı.

    Christian Pulisic - 6/10:

    Kanatlarda farklı bir tehdit oluşturması için 60. dakikada oyuna girdi. Salzburg savunmasını meşgul etti ancak oyuna girişinin ardından maçın temposu belirgin biçimde düştü.

    Filippo Terracciano - 4/10:

    Yedek oyuncu için zor bir akşamdı. 67. dakikada oyuna girdi, 84. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takım arkadaşlarını maçın son bölümünde 10 kişi bıraktı. Bu karar hatası, kulüp için bunun dışında kusursuz geçen bir geceye gölge düşürdü.

    Sankhoun Diawara - Değerlendirilmedi:

    81. dakikada oyuna giren geç bir değişiklikti.

    Ruben Amorim - 9/10:

    Amorim'in taktik planı kusursuz işledi. Kadroda geniş çaplı rotasyona gidip 3-4-2-1 dizilişini kullanma kararı Salzburg'u hazırlıksız yakaladı. Kanatları değerlendirme talimatı doğrudan ilk iki golü getirdi; takımının savunma düzeni ise ev sahibini düşük olasılıklı şutlarla sınırladı.

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