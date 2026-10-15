AC Milan, Avrupa Ligi'nde Salzburg'u 4-0 mağlup ederek güçlü bir mesaj verdi. Yüksek tempolu geçiş oyunu ve fırsatları gole çevirme becerisiyle dikkat çeken Milan'da Ruben Amorim'in akışkan bir 3-4-2-1 dizilişi kullanma kararı hemen karşılığını buldu. Milan, ilk yarıda ev sahibine üstünlük kurdu.
Maçın başrolünde Cisse vardı. Salzburg savunmasındaki boşlukları değerlendiren oyuncu, ilk yarıda iki gol attı. Devre arasından kısa süre sonra hat-trick'ini tamamlayarak karşılaşmanın sonucunu büyük ölçüde belirledi.
Skor rahat bir galibiyete işaret etse de Milan zorluklarla da karşılaştı. Terracciano'nun maçın sonlarına doğru oyundan atılmasının ardından mücadeleyi on kişi tamamlamak zorunda kaldı. Buna rağmen yedek kulübesinden oyuna giren Goncalo Ramos, Ardon Jashari'nin asistini değerlendirerek skoru 4-0'a taşıdı. Bu galibiyet, Milan'ın Avrupa serüveninde yeniden doğru rotaya girmesini sağlarken Amorim'in kadrosunun derinliğini ve taktiksel esnekliğini de gösterdi.
GOAL, AC Milan oyuncularının Red Bull Arena'daki performanslarını değerlendiriyor...