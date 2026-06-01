Çeviri:
AC Milan'ın ilgisi üzerine Premier Lig kulüpleri Celtic'in yıldızına talip oldu
Avrupalı devler Engels'in peşinde
Avrupa'nın dev kulüpleri Belçikalı yeteneğin peşine düşerken, Engels Parkhead'den ayrılma yolunda olabilir. Celtic'in lig ve kupa başarılarında kilit rol oynayan 22 yaşındaki oyuncunun performansları, bu yaz orta saha kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüplerin radarına girmesini sağladı.
Orta saha oyuncusu kısa süre önce menajerliğini DWMA ajansına devrederek saha dışında önemli bir hamle yaptı. Bu değişiklik, niyetinin açık bir işareti olarak görülüyor. Haberlere göre Engels, İskoçya Premiership'teki başarılı döneminin ardından kariyerinde bir sonraki adımı atmak istiyor.
AC Milan ve Premier Lig'den gelen ilgi
Transfer muhabiri Sacha Tavolieri’ye göre, AC Milan, oyuncunun yeni menajerlerine ilgisini bildirdi. Celtic’e henüz resmi bir teklif sunulmamış olsa da, İtalyan kulübü önümüzdeki sezon için kadrosunu yenilemeyi hedeflediği için durumu yakından takip ediyor.
Ancak rekabet İtalya ile sınırlı değil, çünkü birkaç Premier League takımı da Belçikalı Red Devil'i takip ediyor. Nottingham Forest, Ocak transfer döneminde yaklaşık 25 milyon sterlin değerinde son bir teklif de dahil olmak üzere üç teklifinin reddedilmesiyle, oyuncuyu beğendiği bilinen takımlardan biri.
Yaz transfer dönemi başladığına göre, İngiliz kulüplerinin yeniden masaya oturması bekleniyor.
Celtic, pazarlıkta güçlü bir konumda
Hayranlarının sayısı giderek artmasına rağmen, Celtic olası transfer görüşmelerinde oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Engels’in Parkhead’de 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor; bu da İskoçya şampiyonunun en değerli oyuncularından birini satmak için herhangi bir mali baskı altında olmadığı anlamına geliyor.
Engels'in takıma katılması ve ardından öne çıkmasının ardından, Hoops bir satış düşünmek için bile önemli bir ücret talep edecektir. Kulübün yönetimi, geçmişte en iyi oyuncuları dünyanın en zengin liglerinden ilgi gördüğünde, piyasanın en yüksek değerini elde etmek için direnmeye hazır olduklarını göstermiştir.
Bu oyun kurucuyu gelecekte neler bekliyor?
Transfer uzmanı Tavolieri, oyuncunun durumu hakkında açıkça konuştu ve Belçikalı oyuncunun kısa süre önce DWMA futbol menajerlik ajansına katıldığını ve kariyerine Celtic'te devam etmeyi planladığını belirtti.
Yaz transfer dönemi ilerledikçe, Celtic bu genç oyuncuyu satıp para kazanmayı mı, yoksa Şampiyonlar Ligi hedeflerini onun etrafında mı şekillendirmeyi mi seçeceğine karar vermek zorunda. Transfer ekibi tarafından orta saha için hedefler şimdiden belirlenmiş durumda; önümüzdeki haftalar, Engels'in Hoops'un orta sahasının kalbi olarak kalıp kalmayacağını ya da kulübün en son yüksek bedelli transferi olup olmayacağını belirleyecek.