AC Milan'ın ilgisi üzerine Premier Lig kulüpleri Celtic'in yıldızına talip oldu

Transfer muhabiri Sacha Tavolieri’ye göre, AC Milan, oyuncunun yeni menajerlerine ilgisini bildirdi. Celtic’e henüz resmi bir teklif sunulmamış olsa da, İtalyan kulübü önümüzdeki sezon için kadrosunu yenilemeyi hedeflediği için durumu yakından takip ediyor.

Ancak rekabet İtalya ile sınırlı değil, çünkü birkaç Premier League takımı da Belçikalı Red Devil'i takip ediyor. Nottingham Forest, Ocak transfer döneminde yaklaşık 25 milyon sterlin değerinde son bir teklif de dahil olmak üzere üç teklifinin reddedilmesiyle, oyuncuyu beğendiği bilinen takımlardan biri.

Yaz transfer dönemi başladığına göre, İngiliz kulüplerinin yeniden masaya oturması bekleniyor.