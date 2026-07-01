PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de çıkmamış bir yedek oyuncu için bu kadar absürt bir meblağı ödemeye razı olan birini bulduktan sonra, bankaya giderken yol boyunca gülüp duracak. Unutmayın, Ramos aslında PSG’nin forvet sorununa çözüm olacaktı, ancak Parc des Princes’te geçirdiği zamanın büyük çoğunluğunu yedek kulübesinde oturarak geçirdi; zira Luis Enrique, Ousmane Dembélé’yi “sahte dokuz numara”ya dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulmuştu – ki bu durum Portekizli teknik adamın gözünde pek de iyi bir izlenim bırakmadı. Uluslararası düzeyde ise hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gölgesinde kalıyor olması da durumunu pek parlak göstermiyor. Dolayısıyla, bu yaz futbolun en iyi takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmedi – hele ki 75 milyon avro gibi absürt bir rakam karşılığında hiç. Ancak PSG, tek bir sansasyonel transferle, takımın hücumunu gerçekten güçlendirecek olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını elde etti. Not: A+

Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir forvet. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak yedek kulübesinden de etkili olabileceğini kanıtladı. Ancak fiyat etiketi hiç mantıklı değil, özellikle de nakit sıkıntısı çeken bir Milan takımı için. Sonuç olarak, İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için çabalıyor. Bu transfer, Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetikledi; aynı zamanda Milan’ın sahibi Gerry Cardinale’nin PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da belirtiliyor. Ancak Milan’ın Ramos için neden kulüp rekoru kıran bir ücret ödemeyi gerekli gördüğü kesin olarak bilinmiyor. Tekrar belirtmek gerekirse, Ramos’un Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de Ruben Amorim’in 9 numaralı oyuncusundan beklediği her şeyi sunması bekleniyor. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol açısından aslında aynı garantiyi vermiyor. Not: D+

Ramos için: Uzun süredir yedek kalmış bir oyuncunun başrol oyuncusu olma fırsatı. Ramos’un 2022 Dünya Kupası’nda Fernando Santos’un Portekiz milli takımında hat-trick yaptığı zaman, bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, Portekiz’in hücumunu gerçekten umut vaat eden bir santrfor etrafında şekillendirmek yerine Ronaldo’ya sadık kalmayı tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geride tuttu. Bununla birlikte, Ramos’un Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı yaratma konusunda pek de başarılı olamadığı da söylenmelidir. Paris’te de durum benzerdi; genel kanı, PSG’nin kıskanılacak derecede olağanüstü forvet kadrosuna sahip olmasına rağmen Ramos’un bu kadroda yer almadığı yönündeydi. O, sadece yedek kulübesinden oyuna sokulabilecek iyi bir oyuncu, etkili bir yedekti. En önemlisi, artık bu algıyı değiştirme şansı var. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumunun öncüsü olacak. Transfer bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak; zira bu zaten büyük bir meblağ olsa da, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa bir rakam. Sıra sende Goncalo, değerini kanıtlamanın zamanı geldi... Not: A