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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

AC Milan'ın Bournemouth karşısındaki oyuncu puanları: Vitality Stadyumu'ndaki çöküşte Mike Maignan'ın kırmızı kartı Milan'a pahalıya patladı

Player ratings
AC Milan
Ligi Europa
AFC Bournemouth - AC Milan
AFC Bournemouth
M. Maignan

AC Milan, güney kıyısında kabus gibi bir gece yaşadı. Mike Maignan'ın ilk yarıda gördüğü kırmızı kart, 3-0'lık yenilginin yolunu açtı. Gole çevrilen iki penaltı ve Amine Adli'nin son dakikalardaki golü, 10 kişi kalan AC Milan'a Avrupa Ligi'nde ağır bir darbe vurdu.

AC Milan’ın taktik planı, Vitality Stadium’daki ilk yarım saatte çöktü. Maça kötü başlayan Milan, erken bir penaltıya sebebiyet verdi ve Justin Kluivert 8. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Ancak maçın gidişatı, Mike Maignan’ın 28. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle değişti. Ruben Amorim, yedek kaleciyi oyuna almak için Omari Hutchinson’ı çıkarmak zorunda kaldı.

Takımın düzeni hemen bozuldu. Birkaç dakika sonra kazanılan ikinci penaltıyı Marcus Tavernier gole çevirerek devre arasına girilmeden farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda, eksik kalan Milan için tek hedef farkın daha da açılmasını önlemekti. İtalyan devi, doksan dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi. Orta sahayı sağlamlaştırmak amacıyla yapılan bir dizi oyuncu değişikliğine rağmen Milan topa sahip olamadı ve maçı yalnızca %36 topa sahip olma oranıyla tamamladı. Son bölümde Amine Adli’nin ev sahibi ekip adına üçüncü golü atmasıyla Milan’ın sıkıntıları daha da arttı.

Üç sarı ve bir kırmızı kart gören Milan’ın disiplin eksikliği, hücumdaki etkisizliğiyle birleşti. Bu performans, takımın Avrupa Ligi’ndeki yolculuğunu tehlikeye attı.

GOAL, AC Milan oyuncularının Vitality Stadium’daki performanslarını puanlıyor...

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Kaleci ve savunma

    Mike Maignan - 1/10:

    Fransız millî futbolcu için felaket bir akşamdı. İlk penaltıyı kurtaramayan Maignan, 28. dakikada kontrolsüz bir faul yaparak doğrudan kırmızı kart gördü. Oyundan atılması, takım arkadaşlarının işini son derece zorlaştırdı ve takımın taktik düzenini temelden bozdu.

    Fikayo Tomori - 5/10:

    Maça başlayan savunmacılar arasında en soğukkanlı isimdi ancak o da baskı altında kaldı. Kırmızı kartın ardından savunma hattını yönlendirmeye çalıştı. Ruben Amorim'in orta sahadaki boşlukları kapatmak için sahaya diri bir oyuncu sürmek istemesi üzerine 66. dakikada yerini Sankhoun Diawara'ya bıraktı.

    Koni De Winter - 3/10:

    Bournemouth'un baskıda sürekli hedef aldığı De Winter için unutulacak bir geceydi. 81. dakikada kasıtlı bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Ev sahibi ekip kaleyi bulan yedi şut çekerken sahadaki konumunda hiçbir zaman rahat görünmedi.

    Strahinja Pavlovic - 4/10:

    Sırp savunmacı, Bournemouth'un hücum hattındaki hareketlilik karşısında zorlandı. İlk düdükten itibaren dağınık görünen savunma hattının bir parçasıydı ve kırmızı kartın ardından oluşan boşlukları kapatacak sürate sahip değildi.

  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Orta saha

    Diego Moreira - 4/10:

    Büyük ölçüde etkisiz kaldığı maçta 76. dakikada oyundan alındı. Kanatlarda takımına bir pas seçeneği sunamadı ve Bournemouth'un agresif bekleri karşısında savunmaya çekilmek zorunda kaldı.

    Yunus Musah - 4/10:

    Amerikalı oyuncu alışılmış enerjisinden uzaktı ve savunma ile ileride yalnız kalan hücum hattı arasındaki bağlantıyı kuramadı. Savunmaya katkısı, takımının 16 faul yapmasına yol açan Bournemouth ataklarını durdurmaya yetmedi.

    Ardon Jashari - 5/10:

    Milan 10 kişi kaldıktan sonra Jashari'nin omuzlarına ağır bir yük bindi. Maçın büyük bölümünü iç koridorlarda rakiplerini kovalayarak geçirdi. Takımının topa sahip olma oranı %36'ya gerilerken topla oyuna etki edemedi.

    Pervis Estupinan - 4/10:

    Savunma görevleriyle kanatta genişlik sağlama ihtiyacı arasında denge kurmakta zorlandı. 35. dakikada sarı kart gördü ve Milan daha temkinli bir düzene geçerken devre arasında oyundan alındı.

  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Hücum

    Omari Hutchinson - 5/10:

    Maignan'ın kırmızı kartının taktiksel açıdan kurbanı oldu. Hutchinson, yedek kaleci Lorenzo Torriani'nin oyuna girmesi için 32. dakikada kenara alınmadan önce zaman zaman yaratıcılığını gösteriyordu.

    Alphadjo Cisse - 4/10:

    Maçın uzun bölümlerinde neredeyse görünmezdi. Orta sahadan destek alamayan ve takımı bir kişi eksik oynayan Cisse, önüne düşen sınırlı fırsatları değerlendirmeye çalıştı ancak Bournemouth kalesindeki Michele Di Gregorio'yu sınayamadı.

    Ruben Loftus-Cheek - 3/10:

    Bir kez daha daha hücuma dönük bir rolde görevlendirilen Loftus-Cheek kötü bir performans sergiledi. Fiziksel olarak varlık gösteremedi, topu ileri taşıyamadı ve devre arasında oyundan çıkarıldı.

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  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Lorenzo Torriani - 5/10:

    32. dakikada kendini kâbus gibi bir durumun içinde buldu. İlk işi bir penaltıyla karşı karşıya kalmaktı ve penaltıyı kurtaramadı. Ancak maçın ilerleyen bölümünde yaptığı dört kurtarışla farkın daha da açılmasını önledi.

    Davide Bartesaghi - 5/10:

    İkinci yarının başında Estupinan'ın yerine oyuna girdi. Savunmada biraz daha disiplinliydi ancak Milan tamamen ayakta kalmaya odaklandığı için hücumda hiçbir katkı sağlayamadı.

    Adrien Rabiot - 5/10:

    Tecrübesiyle takıma istikrar kazandırması için devre arasında oyuna alındı. Takımın saha içi yerleşimini biraz iyileştirdi ancak iki gollük farkı, bir kişi eksikken kapatmak artık çok zordu.

    Sankhoun Diawara - 4/10:

    66. dakikada Tomori'nin yerine oyuna girdi ancak savunma arkasına koşu yapan oyuncuları etkili biçimde takip edemedi. Bunun sonucunda takım, maçın sonlarında üçüncü golü yedi.

    Christian Comotto - N/A:

    Moreira'nın yerine maçın sonlarında oyuna girdi ve karşılaşmaya etki edecek pek zamanı olmadı.

    Ruben Amorim - 3/10:

    Takımı, Vitality Stadium'daki yüksek tempoya hazırlıksız görünüyordu. Kırmızı kartın ardından taktik düzen tamamen çöktü ve yaptığı oyuncu değişiklikleri tek bir isabetli şut bile getirmedi. Teknik direktör için ağır bir geceydi.

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