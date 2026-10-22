AC Milan’ın taktik planı, Vitality Stadium’daki ilk yarım saatte çöktü. Maça kötü başlayan Milan, erken bir penaltıya sebebiyet verdi ve Justin Kluivert 8. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Ancak maçın gidişatı, Mike Maignan’ın 28. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle değişti. Ruben Amorim, yedek kaleciyi oyuna almak için Omari Hutchinson’ı çıkarmak zorunda kaldı.

Takımın düzeni hemen bozuldu. Birkaç dakika sonra kazanılan ikinci penaltıyı Marcus Tavernier gole çevirerek devre arasına girilmeden farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda, eksik kalan Milan için tek hedef farkın daha da açılmasını önlemekti. İtalyan devi, doksan dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi. Orta sahayı sağlamlaştırmak amacıyla yapılan bir dizi oyuncu değişikliğine rağmen Milan topa sahip olamadı ve maçı yalnızca %36 topa sahip olma oranıyla tamamladı. Son bölümde Amine Adli’nin ev sahibi ekip adına üçüncü golü atmasıyla Milan’ın sıkıntıları daha da arttı.

Üç sarı ve bir kırmızı kart gören Milan’ın disiplin eksikliği, hücumdaki etkisizliğiyle birleşti. Bu performans, takımın Avrupa Ligi’ndeki yolculuğunu tehlikeye attı.

GOAL, AC Milan oyuncularının Vitality Stadium’daki performanslarını puanlıyor...