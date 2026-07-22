AC Milan ile olan sözleşmesi konusundaki belirsizlik nedeniyle emekliliğini erteleyen Real Madrid efsanesi Luka Modric, Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha şansını denemek istiyor

Modrić, efsanevi kariyerinin, geçen sezonun sonunu belirleyen hayal kırıklığıyla değil, zirvede sona ermesini sağlamaya kararlı. La Gazzetta dello Sport'a göre, Şampiyonlar Ligi'ni altı kez kazanan ve Ballon d'Or ödülünü alan Hırvat oyun kurucunun, yarın bir yıllık sözleşme uzatmasını resmi olarak açıklaması bekleniyor. 41. yaş gününe yaklaşmasına rağmen Modric, San Siro'da Ruben Amorim'in yönetiminde kupa kazanma umuduyla motivasyonunu koruyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu, kadroda sadece sayıyı doldurmak gibi bir niyeti yok. Haberlere göre, hem Serie A’yı beşinci sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa Ligi’nde mücadele etmek zorunda kalacak olan Rossoneri’nin hem de Dünya Kupası’nda Portekiz’e karşı 32’li turda erken elenen Hırvatistan milli takımının geçen sezonki performanslarından büyük hayal kırıklığı yaşamış. Modric, 6 Ekim’de Split’te oynanacak veda maçının ardından milli futboldan emekli olmayı planlıyor. Böylece, AC Milan’ın ikinci yıldızını kazanma ve Avrupa kupalarında ileriye gitme hedeflerine tamamen odaklanabilecek. Modric, bir büyük kupa daha kazanmanın, sahneyi bir şampiyon olarak terk etmenin en kesin yolu olduğunu biliyor.