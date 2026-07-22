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AC Milan ile olan sözleşmesi konusundaki belirsizlik nedeniyle emekliliğini erteleyen Real Madrid efsanesi Luka Modric, Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha şansını denemek istiyor
Modric, son bir kupa zaferi hedefliyor
Modrić, efsanevi kariyerinin, geçen sezonun sonunu belirleyen hayal kırıklığıyla değil, zirvede sona ermesini sağlamaya kararlı. La Gazzetta dello Sport'a göre, Şampiyonlar Ligi'ni altı kez kazanan ve Ballon d'Or ödülünü alan Hırvat oyun kurucunun, yarın bir yıllık sözleşme uzatmasını resmi olarak açıklaması bekleniyor. 41. yaş gününe yaklaşmasına rağmen Modric, San Siro'da Ruben Amorim'in yönetiminde kupa kazanma umuduyla motivasyonunu koruyor.
Deneyimli orta saha oyuncusu, kadroda sadece sayıyı doldurmak gibi bir niyeti yok. Haberlere göre, hem Serie A’yı beşinci sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa Ligi’nde mücadele etmek zorunda kalacak olan Rossoneri’nin hem de Dünya Kupası’nda Portekiz’e karşı 32’li turda erken elenen Hırvatistan milli takımının geçen sezonki performanslarından büyük hayal kırıklığı yaşamış. Modric, 6 Ekim’de Split’te oynanacak veda maçının ardından milli futboldan emekli olmayı planlıyor. Böylece, AC Milan’ın ikinci yıldızını kazanma ve Avrupa kupalarında ileriye gitme hedeflerine tamamen odaklanabilecek. Modric, bir büyük kupa daha kazanmanın, sahneyi bir şampiyon olarak terk etmenin en kesin yolu olduğunu biliyor.
- AFP
Amorim, deneyimli oyuncuya yeni bir rol biçiyor
Modric, 2025-26 sezonunda ilk 11’de neredeyse hiç eksik olmadan yer alırken, önümüzdeki sezon farklı bir yaklaşım gerektirecek. Amorim ve kulüp yönetimi, onun yaşındaki bir oyuncunun üst düzey performans seviyesini korumak için dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini kabul ediyor. Milan’ın Serie A, Avrupa Ligi ve Coppa Italia’da mücadele edeceği düşünülürse, özellikle de Amorim’in taktik sisteminin fiziksel yoğunluğu göz önüne alındığında, kadro rotasyonuna olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla olacak.
Geçen sezon eski teknik direktör Massimiliano Allegri yönetiminde yoğun bir şekilde forma giyen, tüm turnuvalarda 37 maça çıkarak 2 gol atan ve 3 asist yapan Modric, muhtemelen daha sınırlı bir rol üstleneceğinin farkında. Kulübün tam bir takvimde oynayabileceği 50 veya 60 maç yerine, potansiyel olarak yaklaşık 30 adet yüksek kaliteli maçta forma giymesi bekleniyor. Burada nicelikten çok niteliğe önem veriliyor; kulüp, tempoya ayak uydurmakta zorlanan yorgun bir efsane yerine, kritik anlarda dinç bir Modric’i tercih ediyor.
Jashari, sahneye çıkmaya hazır
Modric’i kadroda tutma kararı, Ardon Jashari’ye güvenilmediğini göstermez. İsviçreli milli oyuncu, geçen yaz 34 milyon avro artı primler gibi önemli bir yatırımla takıma katılmıştı, ancak ilk yılında onu üç ay sahalardan uzak tutan ciddi bir fibula sakatlığı yaşadı. Allegri yönetiminde Jashari sınırlı sürelerde forma giymişti, ancak Amorim’in bu genç oyuncu için net bir vizyonu var. Portekizli teknik direktör, Jashari’nin tercih ettiği 3-4-2-1 dizilişinde iç orta saha rolüne mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyor.
Amorim, eski Club Brugge oyuncusunu kapsamlı bir şekilde inceledi ve oyun kurma vizyonu ile top kazanma becerilerinin birleşiminin onu tecrübeli Hırvat oyuncunun ideal halefi haline getirdiğine inanıyor. Jashari geçen sezon ligde sadece dokuz maçta ilk 11'de yer alsa da, artık çok daha önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Jashari, 3 Ağustos'ta Perth'te takım kadrosuna katılacak ve kulübün yaptığı bu büyük mali yatırımı hak ettiğini kanıtlamaya hazır olacak.
- Getty Images Sport
Dengeli bir taktiksel bir arada yaşama
Kadroda bir denge kurmanın yolunu bulmak, Amorim’in öncelikli zorluğu olacak. Modric ve Jashari muazzam bir teknik kalite sunsa da, ikisinin bir arada yer aldığı bir orta saha ikilisi, İtalya’nın en üst ligi için gerekli fiziksel gücü sağlamayabilir. Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek ve Adrien Rabiot gibi daha kaslı seçeneklerin kadroda bulunması, Amorim’in rakibin özel gereksinimlerine göre yaratıcı oyuncularını dönüşümlü olarak sahaya süreceğini gösteriyor. Avrupa Ligi, Jashari’nin istikrarlı bir ritim ve deneyim kazanması için muhtemelen en önemli sahne olacak.
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