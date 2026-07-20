AC Milan ile görüşmelerin yoğunlaşmasıyla Unai Emery, Aston Villa’da eski Villarreal yıldızıyla yeniden bir araya gelecek

Villa teknik direktörü Emery, önümüzdeki sezon için kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam ederken Estupinan’ı Villa Park’a transfer etmek konusunda kararlı. İspanyol teknik adam, daha önce Villarreal’de geçirdikleri başarılı dönemde Ekvadorlu sol bek ile birlikte çalışmıştı veTuttosport, ikilinin yeniden bir araya gelmesinin artık kesinleştiğini öne sürüyor.

AC Milan için bu satış, Goncalo Ramos ve Mario Gila'ya 100 milyon avrodan fazla harcama yapılan agresif transfer kampanyasının ardından fonları geri kazanmak için stratejik bir hamle niteliğinde. Rossoneri'nin bu transferden 15 ila 18 milyon avro arasında bir gelir elde edeceği bildiriliyor.

Morgan Rogers’ın 117 milyon sterlinlik transferiyle kadrosunda kaybettiği kaliteyi telafi etmeye çalışan Villa için Milan ile anlaşmak bir öncelik haline geldi.



