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AC Milan ile görüşmelerin yoğunlaşmasıyla Unai Emery, Aston Villa’da eski Villarreal yıldızıyla yeniden bir araya gelecek
Emery, Estupinan ile yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor
Villa teknik direktörü Emery, önümüzdeki sezon için kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam ederken Estupinan’ı Villa Park’a transfer etmek konusunda kararlı. İspanyol teknik adam, daha önce Villarreal’de geçirdikleri başarılı dönemde Ekvadorlu sol bek ile birlikte çalışmıştı veTuttosport, ikilinin yeniden bir araya gelmesinin artık kesinleştiğini öne sürüyor.
AC Milan için bu satış, Goncalo Ramos ve Mario Gila'ya 100 milyon avrodan fazla harcama yapılan agresif transfer kampanyasının ardından fonları geri kazanmak için stratejik bir hamle niteliğinde. Rossoneri'nin bu transferden 15 ila 18 milyon avro arasında bir gelir elde edeceği bildiriliyor.
Morgan Rogers’ın 117 milyon sterlinlik transferiyle kadrosunda kaybettiği kaliteyi telafi etmeye çalışan Villa için Milan ile anlaşmak bir öncelik haline geldi.
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Villa'nın stratejik yeniden yatırımı
Emery’nin Estupinan’ı transfer etme çabası, Villa Park’ta Şampiyonlar Ligi’nde rekabet gücünü korumaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçasıdır. Kulüp, Freiburg’dan İsviçreli yıldız Johan Manzambi’yi rekor bir transferle kadrosuna katarak orta sahanın gücünü koruma konusundaki hırsını şimdiden göstermiştir. Tecrübeli oyuncular takıma katılırken, Milan da genç yetenekleri Christian Comotto ve Francesco Camarda’ya odaklanmaktadır.
Rossoneri ayrıca, Monza’nın kiralama opsiyonlu transfer hedeflerinden biri olan Filippo Terracciano gibi kadro dışı oyuncularla da ilgileniyor. Bu gelişme, kulübün küme düşmesini önlemesi halinde 4 milyon avro gelir getirecek olan Cremonese ile yapılan anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.
Musah ve Bondo ile Milano’daki acil satış devam ediyor
Yeni teknik direktör Ruben Amorim’in kadrosunu sadeleştirme çalışmaları kapsamında San Siro’dan ayrılması beklenen tek oyuncu Estupinan değil. ABD milli takımı oyuncusu Yunus Musah, Premier Lig’den büyük ilgi görüyor; Leeds United, 20 milyon avroluk olası bir transfer için ilk teması kurdu.
Ayrıca, Warren Bondo da Udinese ve Stuttgart tarafından yakından takip ediliyor; Milan ise bir teklif savaşı başlatarak oyuncunun fiyatını 10 milyon avro seviyesine çıkarmayı umuyor.
Rossoneri yönetimi, bu satışlardan elde edilecek gelirle Amorim’e kendi transfer hedeflerini tamamlaması için gerekli kaynakları sağlamak istiyor.
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Gimenez ve Loftus-Cheek için zorlu mücadeleler
Bazı ayrılıklar hızla ilerlerken, Santiago Gimenez ve Ruben Loftus-Cheek’in durumları hâlâ karmaşık. Geçen sezon ligde gol atamayan ve Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan Gimenez’in 25-30 milyon avroluk fiyat etiketi, potansiyel alıcılar için bir engel teşkil ediyor. Formdan düşmüş bir forvet için bu kadar yüksek bir bedel ödemeyi göze alacak bir kulüp bulmak, şu anda Milan yönetiminin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk.
İngiliz oyuncu, İtalya’ya transfer olmasını sağlayan formunu yeniden yakalamakta zorlanıyor ve yüksek maaşı, Milan’ın ona yeni bir kulüp bulma isteğinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Youssouf Fofana da Amorim’in projesinin dışında kalan oyuncular listesine katıldı, ancak geleceği henüz belirsizliğini koruyor.
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