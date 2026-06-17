AC Milan ile flört: Eintracht Frankfurt’tan Markus Krösche, Milan’ın 40 milyon avroluk teklifinin ardından kararını vermiş görünüyor

Krösche, Frankfurt ekibinin sportif kaderini beş yıldır yönlendiriyor. Bu süre zarfında, sayısız mükemmel transfer kararıyla Alman futbolunun en üst liginde en öne çıkan ve en başarılı yöneticilerden biri olarak ün kazandı.

Eintracht camiasında, Krösche’nin görevde kalmasına duyulan rahatlama muazzam olmalı; zira spor direktörünü, zorlu bir sezonun ardından çok iş bekliyor. Geçtiğimiz sezonda Frankfurt takımı uluslararası turnuvalara katılma şansını kaçırdı. Bunun sorumluluğu büyük ölçüde saha kenarındaki bir kadro hatasından kaynaklanıyor: Şubat ayında Krösche’nin en çok istediği aday olarak göreve getirilen İspanyol Albert Riera, tam bir fiyasko olarak ortaya çıktı.