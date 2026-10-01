AgenciaLOF
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AC Milan, Granada'nın genç yeteneği Owen Emeka için harekete geçti ancak Real Madrid'le rekabet etmek zorunda
İtalyan devi, İspanyol harika çocuğu izliyor
Rossoneri'nin bir scout'u, başlangıçta 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Dylan Rodriguez'i Granada'nın 12 Eylül'de Albacete ile 1-1 berabere kaldığı maçta izlemek için İspanya'ya gitti. Ancak geceye damga vuran isim Emeka oldu; göz kamaştıran bir solo koşunun ardından yakın direkte çok net bir vuruşla golünü attı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Nijerya kökenli genç oyuncunun 15 milyon avro (£13 milyon / $17 milyon) serbest kalma maddesi bulunuyor ve şu anda hem Milan'ın hem de Madrid'in transfer radarında sağlam bir yer edinmiş durumda.
- ZUMA Press Wire
Parlayan yıldız, A takımda takdir gördü
Kanat oyuncusunun geçen sezon Granada'nın altyapısında sergilediği etkileyici performanslar, Endülüs ekibinin yöneticilerini onun A takıma hazır olduğuna ikna etti. Genç oyuncunun 19 Yaş Altı ulusal şampiyona yarı finalinde Madrid'e karşı ortaya koyduğu dikkat çekici performansı değerlendiren kulüp içindeki isimler şu sonuca vardı: "Tamam, bu çocuk gerçekten hazır olabilir."
Bu güven kısa sürede karşılığını buldu; Emeka, bu sezon Segunda Division'da çıktığı altı maçta bir gol atarak Granada tarihinin en genç ikinci golcüsü oldu.
Çok yönlü genç yetenek, Avrupalı scoutları büyüledi
Milan, Emeka'yı yakından takip etmeyi sürdürürken, Serie A devinin orta sahadaki taktiksel esnekliği nedeniyle Rodriguez'i de kısa listesinde tuttuğu belirtiliyor. Buna rağmen, yerel gözlemcilerin atletik profili nedeniyle Jude Bellingham'la kıyasladığı Emeka, 2031'e kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmeye zaten bağlı olduğu için öncelikli ilgiyi görüyor. Milan'ın planı, gelişimine katkı sağlamak amacıyla genç oyuncuyu ilk etapta rezerv takım yapılanmasına entegre etmek yönünde olacaktır, ancak Madrid'in ilgisinin sürmesi nedeniyle hızlı hareket edilmesi gerekecek.
- AgenciaLOF
Uluslararası sahne, yükselen yeteneği çağırıyor
Emeka şimdi kasım ayında Katar'da düzenlenecek gençler Dünya Kupası öncesinde dikkatini İspanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'yla uluslararası görevlere çevirmeye hazırlanıyor. Kulüp düzeyinde ise güçlü kanat oyuncusu, Granada'yı Segunda Division tablosunda yukarı taşımaya yardımcı olmak için Pacheta yönetiminde düzenli bir ilk 11 yeri edinmekte kararlı. Bu arada San Siro ve Santiago Bernabeu'dan yetkililerin, kış transfer dönemi açılmadan önce düzenli scout izleme ziyaretlerini sürdürmesi bekleniyor.
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