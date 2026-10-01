Kanat oyuncusunun geçen sezon Granada'nın altyapısında sergilediği etkileyici performanslar, Endülüs ekibinin yöneticilerini onun A takıma hazır olduğuna ikna etti. Genç oyuncunun 19 Yaş Altı ulusal şampiyona yarı finalinde Madrid'e karşı ortaya koyduğu dikkat çekici performansı değerlendiren kulüp içindeki isimler şu sonuca vardı: "Tamam, bu çocuk gerçekten hazır olabilir."

Bu güven kısa sürede karşılığını buldu; Emeka, bu sezon Segunda Division'da çıktığı altı maçta bir gol atarak Granada tarihinin en genç ikinci golcüsü oldu.



