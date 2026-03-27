AC Milan, forvetin menajeriyle görüşmeler sürerken eski Serie A gol kralını İtalya'ya geri getirmeyi değerlendiriyor
Rossoneri, Retegui'nin menajeriyle görüştü
Calcionews24'e göre Milan, Retegui'nin menajer ekibiyle temasa geçerek yaz transfer döneminde gerçekleştirilebilecek olası bir kadro revizyonu için ilk resmi adımları attı. Spor direktörü Igli Tare'nin, İtalya milli takım oyuncusunu Serie A'ya geri getirmenin fizibilitesini görüşmek üzere Milano'da menajer Alessandro Moggi ile bir araya geldiği bildirildi.
Toplantı temel bir "bilgi toplama" görevi olarak değerlendirilirken, Al-Qadsiah'a henüz resmi bir teklif sunulmadı. Kulüp, mevcut sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyemeyen hücum hattına kanıtlanmış bir gol gücü katmak amacıyla, şu anda transferin lojistik detaylarını analiz ediyor.
Allegri, bir numaralı transfer hedefini belirledi
Allegri'nin, Retegui'yi hücum hattını yönetecek ideal profil olarak gördüğü ve bu transferin arkasındaki itici güç olduğu anlaşılıyor. Teknik direktör, İtalya'nın en üst liginin taktiksel gerekliliklerini kavrayan, fiziksel ve golcü bir santrforu öncelikli olarak arıyor; eski Genoa ve Atalanta oyuncusu da bu kriterleri tam anlamıyla karşılıyor.
Milan'ın Retegui'ye yönelmesi, diğer transfer görüşmelerindeki artan hayal kırıklıklarından da kaynaklanıyor. Kulüp, Bologna'nın yükselen yıldızı Santiago Castro'yu takip ediyordu ancak görüşmeler giderek karmaşıklaşınca, Rossoneri yönetimi, şu anda Al Qadsiah'ta forma giyen ve uluslararası arenada kendini kanıtlamış bu golcüye odaklanmaya karar verdi.
Mali engeller
Karşılıklı ilgiye rağmen, olası bir transferin önünde önemli ekonomik engeller bulunuyor. Retegui, Temmuz 2025’te 65 milyon avroyu aşan bir bedelle Suudi Pro Ligi’ne katılmıştı ve yıllık 16 ila 20 milyon avro arasında olduğu tahmin edilen mevcut maaşı, Milan’ın geleneksel maaş yapısının çok ötesinde.
Transferin gerçekleşmesi için Rossoneri'nin yaratıcı bir çözüm bulması gerekecek. Bu, Al-Qadsiah'ın forvetin maaşının büyük bir kısmını üstlenmeyi kabul ettiği bir kiralama anlaşması veya oyuncunun Avrupa futboluna dönüşünü kolaylaştırmak için kendisinin önemli bir mali taviz vermesini gerektirebilir.
Şimdi ne olacak?
Milan, şu anda Serie A puan tablosunda lider Inter'in altı puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İtalyan liginde sekiz maç haftası kalırken, Nerazzurri'yi geçip şampiyon olmak için hâlâ yarışta olan Rossoneri için önümüzdeki haftalar hayati önem taşıyacak.
Allegri'nin takımı, milli maç arasından sonra Napoli ile karşılaşacak. Bu arada kulüp yönetimi, Retegui de dahil olmak üzere çeşitli hücum seçeneklerini değerlendirmeye devam edecek.