AC Milan, forvetin menajeriyle görüşmeler sürerken eski Serie A gol kralını İtalya'ya geri getirmeyi değerlendiriyor

Calcionews24'e göre Milan, Retegui'nin menajer ekibiyle temasa geçerek yaz transfer döneminde gerçekleştirilebilecek olası bir kadro revizyonu için ilk resmi adımları attı. Spor direktörü Igli Tare'nin, İtalya milli takım oyuncusunu Serie A'ya geri getirmenin fizibilitesini görüşmek üzere Milano'da menajer Alessandro Moggi ile bir araya geldiği bildirildi.

Toplantı temel bir "bilgi toplama" görevi olarak değerlendirilirken, Al-Qadsiah'a henüz resmi bir teklif sunulmadı. Kulüp, mevcut sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyemeyen hücum hattına kanıtlanmış bir gol gücü katmak amacıyla, şu anda transferin lojistik detaylarını analiz ediyor.