AFP
Çeviri:
AC Milan, eski Crystal Palace teknik direktörünü göreve getirmeyi düşünen Serie A devleri arasında yer alırken Oliver Glasner ile görüşme yapacak
Milan, Glasner ile görüşmelere başladı
Daily Mail’in haberine göre, AC Milan, San Siro’daki boş teknik direktörlük pozisyonunu görüşmek üzere Glasner ile bir toplantı ayarladı. Massimiliano Allegri’nin görevden alınmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına giren Rossoneri’de, eski Crystal Palace teknik direktörü, kulübün iddialı bir yaz transfer dönemi kapsamında aday listesinin en üst sırasına yerleşmiş görünüyor.
İtalyan devi, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma arayışında ve Glasner'in taktiksel esnekliği ve kupa kazanma geçmişi, kulüp yönetiminin dikkatini çekti. İngiltere'deki başarılı döneminin ardından, 51 yaşındaki teknik adam, Milan'ın Serie A'da yeniden hakimiyet kurmayı hedeflediği bu dönemde, Avrupa'nın en köklü kulüplerinden birinin başına geçmesi için değerlendiriliyor.
- Getty Images Sport
Crystal Palace'ta inanılmaz bir performans
Glasner, Selhurst Park’ta Eagles’ı kupa kazanan bir makineye dönüştürdüğü olağanüstü bir dönemin ardından, kariyerinin zirvesine ulaştı. Güney Londra’daki görev süresi boyunca Avusturyalı teknik adam, Palace’ı tarihi bir üçlü başarıya taşıdı; önce FA Cup ve Community Shield’ı kazandı, ardından da kupa vitrinine UEFA Conference League’i ekledi.
Crystal Palace'tan ayrılması kulüpte bir boşluk bıraktı, ancak geleneksel "Büyük Altı"nın dışında bir takımla kupa kazanma becerisi, onu Milan yönetiminin birincil hedefi haline getirdi. Rossoneri, onun çalışma ahlakından ve kısa sürede kendine özgü bir oyun stili uygulayabilme yeteneğinden etkilendi; bu niteliklerin, kulübün mevcut yeniden yapılanma projesi için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorlar.
San Siro'da gerçekleşen görkemli Red Bull buluşması
Glasner'in transferi, Milan'ın eski Manchester United geçici teknik direktörü Ralf Rangnick'i teknik departmanın genel sorumlusu olarak atama yönündeki paralel hedefiyle yakından bağlantılı. Avusturya milli takımıyla olan sözleşmesi son aşamalarına giren Rangnick, kulübün oyuncu izleme ve transfer yapısını yönetecek en güçlü aday olarak öne çıkıyor.
Bu potansiyel atama, hesaplı bir stratejik hamle niteliğinde; Glasner, Red Bull Salzburg'da Roger Schmidt'in yardımcısı olarak elit antrenörlük kariyerine başlamış ve Rangnick'in spor felsefesi ve yapısal rehberliği altında çalışmıştı.
- AFP
Sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir vizyon
Rangnick ve Glasner’in aynı anda kadroya katılması, Gerry Cardinale ve kıdemli danışman Zlatan Ibrahimovic yönetimindeki kulüp yönetiminin stratejisinde kesin bir dönüşü ortaya koyuyor. Daha önceki hedefleri olan Andoni Iraola’nın teknik direktörlük teklifini reddettiği bildirildikten sonra, Milan yönetimi tek bir futbol kimliği oluşturma yönünde önemli bir adım attı.
Rangnick'i yönetim kadrosuna, Glasner'i ise teknik direktör koltuğuna getirerek Milan, son derece uyumlu ve uzun vadeli bir proje oluşturmayı hedefliyor.