AC Milan, eski Crystal Palace teknik direktörünü göreve getirmeyi düşünen Serie A devleri arasında yer alırken Oliver Glasner ile görüşme yapacak

Daily Mail’in haberine göre, AC Milan, San Siro’daki boş teknik direktörlük pozisyonunu görüşmek üzere Glasner ile bir toplantı ayarladı. Massimiliano Allegri’nin görevden alınmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına giren Rossoneri’de, eski Crystal Palace teknik direktörü, kulübün iddialı bir yaz transfer dönemi kapsamında aday listesinin en üst sırasına yerleşmiş görünüyor.

İtalyan devi, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından yeniden yapılanma arayışında ve Glasner'in taktiksel esnekliği ve kupa kazanma geçmişi, kulüp yönetiminin dikkatini çekti. İngiltere'deki başarılı döneminin ardından, 51 yaşındaki teknik adam, Milan'ın Serie A'da yeniden hakimiyet kurmayı hedeflediği bu dönemde, Avrupa'nın en köklü kulüplerinden birinin başına geçmesi için değerlendiriliyor.