AC Milan efsanesi Andriy Shevchenko, Dünya Kupası iddiası gündeme gelirken Christian Pulisic'in USMNT temalı 'efsanesi'ni çürütür

San Siro'da kariyerinin en iyi performansını sergileyen Pulisic, bu sezon da gol sayısını çift haneli rakamlara ulaştırdı. Ancak son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar, onun ilerlemesini bir miktar yavaşlattı.

27 yaşındaki forvet, 28 Aralık'tan bu yana son dokuz maçında gol atamadı. Bu yıl henüz gol atamayan Pulisic, Milan'da bazılarının endişe kaynağı haline geldi.

Pulisic'in, yakında Kuzey Amerika'da düzenlenecek büyük turnuvaya odaklandığını ve bu turnuva başladığında tam olarak formda ve hazır olmak istediğini düşündükleri öne sürülüyor.