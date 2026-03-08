Getty
AC Milan efsanesi Andriy Shevchenko, Dünya Kupası iddiası gündeme gelirken Christian Pulisic'in USMNT temalı 'efsanesi'ni çürütür
Pulisic, AC Milan formasıyla en son ne zaman gol attı?
San Siro'da kariyerinin en iyi performansını sergileyen Pulisic, bu sezon da gol sayısını çift haneli rakamlara ulaştırdı. Ancak son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar, onun ilerlemesini bir miktar yavaşlattı.
27 yaşındaki forvet, 28 Aralık'tan bu yana son dokuz maçında gol atamadı. Bu yıl henüz gol atamayan Pulisic, Milan'da bazılarının endişe kaynağı haline geldi.
Pulisic'in, yakında Kuzey Amerika'da düzenlenecek büyük turnuvaya odaklandığını ve bu turnuva başladığında tam olarak formda ve hazır olmak istediğini düşündükleri öne sürülüyor.
USMNT yıldızı Pulisic, ev sahibi Dünya Kupası'na göz dikmiş mi?
Pulisic'in yeni sözleşme imzalamayı ertelemesi nedeniyle, takımın ortak hedefine olan bağlılığı da sorgulanmaya başlandı. Rossoneri'nin efsanevi eski forveti Shevchenko ise bu konuda endişeli değil. Ukraynalı oyuncu Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Onun kalitesinde bir oyuncunun şimdiden aklının Dünya Kupası'nda olduğu yönündeki söylentilere inanmayın. Böyle bir şey yok.
Bir oyuncu sahaya çıktığında, o anda her zaman takımı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Pulisic önemli goller attı ve AC Milan'da, ardından da Dünya Kupası'nda ABD formasıyla atmaya devam edecek."
Leao, Milan'ın efsane ismi Shevchenko tarafından övüldü
Pulisic son zamanlarda zorlanırken, Portekizli forvet Rafael Leao yeniden formunu buldu. Shevchenko, 26 yaşındaki güçlü oyuncunun potansiyelini ortaya koymasından memnun ve daha da fazlasının geleceğine inanıyor.
Milan'ın efsane oyuncusu Shevchenko şunları ekledi: "Rafa gerçekten olgunlaştığını gösteriyor. Doğal pozisyonundan farklı bir rolde kendini en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyor ve bunu koçun isteğini yerine getirmek için yapıyor. Yeni bir şeye kendini adadı ve bunu takım için yapıyor, çünkü ondan istenen bu. Ayrıca gol de atıyor.
Koç [Fabio] Capello haklı, röportajlarını okudum: Leao bir santrfor değil ama görevini iyi yerine getirmeyi biliyor, boşluklara saldırıyor ve kendini hazır tutuyor. Bu konuda [Massimiliano] Allegri doğru dengeyi bulmayı başardı: Hızlı kontra ataklara odaklanırsanız, Rafa'nın sprintleri çok önemli. Ondan topu tutmasını veya [Zlatan] Ibrahimovic gibi bir dokuz numara olmasını isteyemezsiniz: onun özellikleri farklı.”
Modric, San Siro'da sözleşme uzatımını kabul edecek mi?
Milan, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadeleye devam ederken, Luka Modric 40 yaşında orta sahada ipleri elinde tutuyor. Rossoneri, onun da yeni bir sözleşme imzalayıp San Siro'da kalmasını umuyor.
Shevchenko, Ballon d'Or ödüllü takım arkadaşının geleceği hakkında şunları söyledi: "İçinde bu ateş olduğu sürece kalması gerekiyor. Ayrıca karizmasına rağmen bir yük oluşturmuyor, yardım ediyor ve karşılığında hiçbir şey beklemeden her zaman kendini hazır tutmayı biliyor.
"Olağanüstü bir sezon geçiriyor, hepimiz onun sahip olduğu büyük nitelikleri biliyoruz. Onunla karşı karşıya oynama şansım oldu: Oyunu yorumlama şekli etkileyici, bir futbolcunun ötesinde bir atlet olarak çalışıyor. Ayrıca harika bir insan, iyi bir insan. Onu her takımla karşılaştığını görüyorum, her zaman aynı kaliteyi, aynı hırsı sergiliyor. Alçakgönüllülükle, bağırmadan takip ediliyor. Yoğunlukla ve fedakarlıkla, takım ruhuyla oynuyor.
“Milan'da olduğu için mutluyum çünkü bu, kariyerini zenginleştiriyor, Milan için oynamak her zaman özeldir. Rossoneri taraftarları için de mutluyum çünkü bunu hak ediyorlar. Genç oyunculara ve tabii ki onunla özdeşleşmeye ve onu takip etmeye eğilimli takım arkadaşlarına güçlü bir imaj yansıtıyor.”
Serie A tablosunda ikinci sırada yer alan Milan, Pazar günü ezeli rakibi Inter ile derbi maçına çıkacak. Pulisic geçmişte bu maça damgasını vurmuştu ve şüphecilere değerini kanıtlarken bunu tekrar yapmayı umuyor.
